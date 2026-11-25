아시아축구연맹(AFC) 공식 홈페이지

전반 25분 베이징 GK 허우 썬을 제치고 선제골을 넣고 있는 대전 엄원상(좌)시즌 내내 부상과 부진에 시달렸던 '엄살라' 엄원상이 베이징 궈안의 측면을 휘저으며 팀을 승리로 이끌었다.황선홍 감독이 이끄는 대전하나시티즌은 24일 오후 7시 대전월드컵경기장에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 5차전 베이징 궈안(중국)에 3-2 승리를 거뒀다. 이로써 대전은 2승 1무 2패 승점 7점을 획득했다.23년 만에 나온 아시아 무대에서 대전의 레이스는 순탄치 않았다. 1차전 교토 상가에 1-0 승리를 거뒀으나 이후 상하이 포트(무)·비셀 고베(패)·가시와 레이솔(패)에 승점을 획득하지 못하면서 순위는 하위권으로 추락했다.토너먼트 진출을 위해 베이징전에 총력전을 다해야만 했던 대전, 그 바람은 이뤄졌다. 전반 25분 엄원상 선제골을 시작, 전반 32분 주앙 빅토르, 이어 전반 42분 마사가 쐐기 득점을 터뜨렸다. 베이징은 전반 36분 은콜롤로·후반 8분 아콜로가 만회 골을 넣었으나 역부족이었다.목표를 이룬 대전, 이날 전반적인 경기력은 다소 아쉬웠으나 이 선수의 활약은 상당히 반가웠다. 바로 '엄살라' 엄원상이다.이번 시즌을 앞두고 대전 유니폼을 입은 엄원상은 개막 전, 많은 기대를 받았으나 일정이 거듭될수록 아쉬움이 이어졌다. 광주·울산 시절, 측면에서 보여준 크랙 모습은 사라졌으며 부상과 부진이 이어지면서 고개를 숙여야만 했다.특히 전반기 공식전 5경기서 1골 1도움에 그쳤고, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 후 이어진 후반기 일전에서도 폼을 회복하지 못했다. 설상가상 복귀 후 컨디션을 끌어올리고 있던 24라운드 강원 원정에서는 또다시 부상으로 쓰러지며 눈물을 훔쳤다.대전 입성 후 아픈 손가락이 된 엄원상이었지만, 이번 경기는 달랐다. 4-2-3-1 전형의 우측 윙어로 선발 출격한 그는 경기 시작과 함께 강점인 빠른 속도와 직선적인 움직임을 통해 베이징 수비진을 괴롭혔다.그 결과 전반 25분, 베이징 빌드업 상황서 볼을 잡고 있던 코테의 볼을 탈취한 엄원상은 최종 수비수인 골키퍼 허우 썬을 제치고 선제골을 넣었다. 득점 후 올해 끝까지 믿고 지지해 준 대전 러버스를 향해 고개를 숙이면서 격한 세리머니를 대신했다.활약은 이어졌다. 터치라인 끝과 하프 스페이스를 오가며 기회를 엿봤고, 후반 33분에는 경기 내내 부진한 모습을 보여준 코테의 반칙까지 유도하면서 팀 공격을 주도했다. 이후에도 상대 수비 배후 공간을 끊임없이 파고드는 모습으로 경기장을 누볐다.90분 동안 경기장을 누빈 엄원상은 1골·팀 내 최다 기회 창출(2회)·수비적 행동 6회·경기 내 최다 드리블 성공(3회)·태클 4회·경기 내 최다 볼 회수(7회)·최다 지상 경합 성공(9회)을 기록, 그야말로 베이징 좌측면을 초토화했다.이런 활약에 황선홍 감독은 경기 후 언론과의 인터뷰에서 "옆에 있는 빅토르가 특히 마음 고생이 많았고, 엄원상도 그랬다"라며 "공격수는 공격 포인트에 따라 컨디션이 좌우가 된다. 몇 경기 안 남았지만 두 선수가 오늘 경기를 통해 자신감을 더 가졌으면 좋겠다. 3경기 남았는데 잘하길 바란다"라고 답했다.시즌 종료까지 얼마 남지 않았으나 아직 리그·챔피언스리그 순위 경쟁이 이어지고 있는 만큼, 대전으로서도 엄원상의 득점포가 살아났다는 점은 남은 일정서 큰 힘이 될 전망이다.한편, 대전은 오는 28일 상암으로 이동해 K리그1 대관식을 치르는 FC서울과 격돌한다.