두산 베어스

LA 에인절스에서 풀타임 선발로 활약했던 수아레즈는 24일 두산과 총액 100만 달러에 계약했다.사실 2000년대까지만 해도 KBO리그는 전성기가 훌쩍 지났거나 메이저리그 및 일본리그에서 적응하지 못하던 선수들이 향하는 무대였다. 가끔 지명도가 높거나 상대적으로 젊은 선수들이 KBO리그에 입성한다 해도, KBO리그는 더 큰 리그로 진출하기 위한 '발판' 정도로 생각하는 경우가 많았다. 하지만 최근에는 직전 시즌까지 메이저리그에서 활약했던 선수가 KBO리그 구단과 계약하는 사례도 점점 늘어나고 있다.올해 가을야구에서 KIA 타이거즈에게 3연패를 당하며 4위로 시즌을 마감한 LG 트윈스는 지난 5일 샌프란시스코 자이언츠 출신의 우완 트리스탄 벡을 총액 87만8000달러에 영입했다. 2023년 빅리그에 데뷔한 벡은 샌프란시스코에서만 4년 간 활약하며 통산 85경기에 등판해 5승3패5세이브4.08의 성적을 올렸다. '바람의 손자' 이정후와는 2024년부터 올해까지 3년 동안 한솥밥을 먹기도 했다.벡은 올 시즌 14경기에 등판해 1승1세이브5.21에 그쳤지만 최근 4년 동안 빅리그 등판이 85경기, 트리플A 등판이 61경기였을 정도로 마이너리그보다 메이저리그에 더 익숙한 선수다. 빅리그 통산 선발 등판이 5회에 불과할 정도로 선발에 익숙하지 않다는 점이 불안 요소지만 KBO리그에서 유행하는 스위퍼를 주무기로 던지는 까다로운 유형의 투수가 연봉 88만 달러 선에 한국 진출을 결정했다는 것은 다소 의외의 결과다.올해 윌켈 에르난데스와 브루스 짐머맨, 오웬 화이트 등 외국인 투수 3명이 단 11승을 올리는데 그치며 9위로 추락했던 한화 이글스는 11일 트로이 왓슨에 이어 22일 제시 숄튼스를 영입하며 내년 시즌 외국인 투수 구성을 마쳤다. 만29세라는 다소 늦은 나이에 시카고 화이트삭스 유니폼을 입고 빅리그에 데뷔한 숄튼스는 2023년 1승9패1세이브5.29를 기록한 후 팔꿈치 인대접합 수술을 받고 2024 시즌을 통째로 걸렀다.하지만 2025년 템파베이 레이스로 이적한 숄튼스는 올해 템파베이의 스윙맨으로 활약하며 5승3패4.34를 기록했다. 올해 월드시리즈 진출팀에서 준수한 활약을 선보였던 숄튼스는 LG에 입단한 벡보다 3000달러 적은 87만5000달러라는 금액에 KBO리그행을 선택했다. 이제 KBO리그에서 좋은 활약을 선보이면 200만 달러 내외의 연봉을 받을 수 있기 때문에 외국인 선수들에게도 충분히 매력적인 리그가 된 것이다.베네수엘라 출신으로 2014년 국제 아마추어 자유 계약으로 LA 에인절스에 입단한 수아레즈는 만17세가 되던 2015년부터 에인절스의 마이너리그 과정을 밟다가 2019년 처음으로 빅리그 무대를 밟았다. 데뷔 첫 시즌 선발로 15경기에 등판했지만 2승6패7.11에 그쳤던 수아레즈는 2021년 23경기(14선발)에서 8승8패3.75, 2022년 22경기(20선발)에서 8승8패3.96을 기록하면서 빅리그에 순조롭게 정착하는 듯했다.하지만 수아레즈는 에인절스의 차세대 에이스가 될 거라는 기대와 달리 2023년 1승3패8.29, 2024년 1승2패1세이브6.02로 부진했다. 작년에는 애틀랜타 브레이브스로 이적해 7경기에서 2승1세이브1.86으로 살아나는 듯했지만 올 시즌 애틀랜타와 시애틀 매리너스, 오클랜드 어슬레틱스를 거치며 45경기에서 1승4패1세이브5.87을 기록했다. 결국 수아레즈는 24일 두산과 계약하면서 KBO리그 도전을 선택했다.비록 최근 3년 동안에는 불펜으로 등판한 경기가 더 많았지만 수아레즈는 에인절스 시절 3년 동안 전문 선발 투수로 활약했던 경험이 있다. 2021년9월5일 텍사스 레인저스전에서는 9이닝5피안타8탈삼진1실점으로 생애 첫 완투승을 따냈고 2022년엔 풀타임 선발로 활약하며 5번의 퀄리티스타트를 기록한 바 있다. 가장 큰 무대에서 선발 투수로 체력을 관리하며 시즌을 보내는 노하우를 가지고 있다는 뜻이다.물론 빅리그 풀타임 선발 경험을 가지고 있다고 해서 수아레즈가 내년 시즌 KBO리그에서 선발투수로 성공할 수 있다고 장담할 수는 없다. 두산은 지난 2024년에도 빅리그 통산 28승에 빛나는 콜 어빈을 영입했지만 어빈은 8승12패4.48로 기대에 미치지 못했고 태도 문제로 구설수에 오르기도 했다. 시간을 더 거슬러 올라가면 빅리그 35승 투수 크리스 볼스테드가 2014년 두산에서 5승7패6.21에 그친 적도 있다.두산은 올 시즌 평균자책점(2.24), 탈삼진(197개) 1위에 빛나는 곽빈과 평균자책점(3.20), 다승(14승) 3위 최민석으로 구성된 원투펀치를 앞세워 팀 평균자책점 1위(3.86)를 기록했다. 하지만 크리스 플렉센이 조기 퇴출되고 잭 로그가 8승7패4.25로 주춤하면서 외국인 투수의 활약은 기대에 미치지 못했다. 과연 빅리그 8년 경력의 20대 좌완 투수 수아레즈는 내년 시즌 두산을 더 높은 곳으로 이끌 수 있을까.