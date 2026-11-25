삼성라이온즈

NC가 투수 FA 최대어인 원태인 영입에 참전한 것으로 밝혀졌다이번 시즌 8위로 정규리그를 마감한 NC가 스토브리그에서 전력 보강에 나선다. 특히 이 선수 영입에 공개적으로 어필을 했다. 삼성의 선발투수 원태인이 그 대상이다.언론보도에 따르면, NC 임선남 단장은 "FA 영입에 관심이 있는데, 특히 원태인 선수에게 관심이 있다. 원태인의 에이전시와 접촉까지 했다"라며 "우리 팀을 제외하고 다른 구단도 원태인에게 관심을 보인다고 들었다"라고 말했다.원태인은 통산 8시즌 동안 213경기 나와 75승 59패 2홀드 평균자책점 3.86을 기록한 삼성의 토종 에이스다. 특히 2021년부터 6시즌 연속으로 규정 이닝을 소화했고, 통산 QS도 107개로 이닝 이터의 면모를 톡톡히 보여줬다. 통산 WAR은 30.19나 된다.올해는 다소 아쉬웠다. 부상으로 인해 시즌 시작을 늦게 했고, 26경기 나와 7승 9패 평균자책점 4.52의 성적을 거뒀다. 145.1이닝으로 간신히 규정 이닝을 채웠고, QS는 11차례에 그쳤다. WAR은 3.36으로 작년(4.91) 대비 크게 줄었다.하지만 포스트시즌에서 원태인의 진가가 드러났다. 기존 마무리였던 김재윤이 부상으로 이탈하자 불펜에서 활약을 했다. 결과는 5경기 2승 무패 평균자책점 1.74의 성적을 거뒀다. 특히 한국시리즈 5차전에서는 선발로 나와 5이닝 1실점으로 투혼을 보여줬고, 팀의 한국시리즈 우승을 이끌었다.NC는 올해 선발로 골머리를 앓았다. 선발승이 38승으로 전체 7위였고, 선발 평균자책점도 4.59로 전체 6위였다. QS은 50회로 KIA랑 공동 5위에 머물렀고, 선발 WAR은 13.98로 전체 6위였다. 선발 투수 소화 이닝도 727.2이닝으로 전체 6위다.특히 토종 선발이 가장 큰 문제였다. 국내 선발승이 13승으로 한화(12승) 다음으로 적었고, 국내 선발 평균자책점도 5.23으로 한화(5.75) 다음으로 좋지 않았다. QS는 16회로 전체 7위, WAR은 3.51로 전체 8위였다. 국내 선발 투수 소화 이닝이 282.1이닝으로 전체 최하위인 점이 가장 큰 문제다.이는 개인 성적으로도 드러났다. 올해 NC 선발 중에서 가장 잘한 투수를 꼽자면, 단연코 구창모였다. 구창모는 올해 29경기 나와 12승 8패 평균자책점 4.03의 성적을 거뒀다. 선발승 13승 중 12승이 구창모의 몫이었고, QS 16개 중 15개가 구창모의 몫이었다. WAR도 3.28로 전체의 약 93.4%가 구창모의 몫이었다. 소화 이닝도 약 58% 정도를 구창모가 차지했다.그러면 나머지 토종 선발은 어땠을까. 구창모 다음으로 선발로 긴 이닝을 소화한 투수는 신민혁(35.2이닝)이다. 하지만 신민혁은 부상으로 시즌 도중에 아웃이 되었다. 이외에도 김태경(23.2이닝), 원종해(17.2이닝), 송명기(17.2이닝), 이재학(13.1이닝) 등이 선발로 등판했으나 기대에 미치지는 못했다.NC는 '용병' 라일리 톰슨과 '아시아 쿼터' 토다 나츠키는 재계약을 하려는 모양새다. 나머지 용병 1명과 구창모까지 포함하면 선발 4자리는 채워진다. 문제는 남은 1자리다. 그 자리를 원태인으로 채우려는 모습이다.하지만 원태인 영입이 결코 쉽지는 않다. 원태인이 해외 진출도 검토하는 모습이고, 설령 국내에 남는다고 하더라도 삼성에 대한 충성심이 워낙 강한 선수다. NC가 비장의 수를 꺼내지 않는 이상, 영입은 쉽지 않을 것으로 보인다.하지만 NC도 최근 몇 시즌 동안 FA 시장에 거액을 지불하지 않았을 뿐, 거액을 주고 영입한 사례도 있다. 특히 100억원 가까이 혹은 그 이상의 FA 외부 영입도 몇 차례가 있었다. 양의지(125억 원), 박건우(100억 원), ,박석민(96억 원) 등이 대표적이다.4년 만에 외부 FA 영입에 참전하는 NC. 매스컴을 통해 이정도로 적극적인 구애를 한 적은 거의 없었다. NC의 바람, 과연 이루어질 수 있을까.