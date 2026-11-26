2023년 '오늘의 베토벤을 찾아서'라는 부제로 열린 음악회에서 정헌 지휘자는 초등학생 관객들의 반응에 주목했다. 베토벤과 바그너의 작품보다 오히려 지금 살아 있는 작곡가의 음악에 더 많은 관심을 보였기 때문이다. 스티로폼을 긁거나 신문지를 구기는 소리, 자연의 소리를 모방한 음향에도 아이들은 더 큰 흥미를 느꼈다.
"그들에게는 고전음악이나 현대음악이나 생소하기는 매한가지였습니다. 오히려 베토벤이나 바그너의 작품보다 현재 살아 있는 작곡가의 작품에 더 많은 관심을 가졌습니다."
현대음악은 어렵다는 통념을 뒤집는 경험이었다. 우리가 창작음악을 낯설게 받아들이는 것은 음악 자체의 문제일까. 아니면 오랜 시간 쌓아온 음악적 경험과 익숙함이 만든 고정관념 때문일까.
오는 12월 1일 오후 7시 30분 경북 경산시 영남대학교 천마아트센터 그랜드홀에서 열리는 '경산시립교향악단 with 아창제-대한민국 협주곡 대제전'은 이러한 질문과 맞닿은 공연이다. 이영자, 한정임, 김형준 등 서로 다른 세대의 한국 작곡가들의 작품을 모차르트, 브루흐, 드보르자크, 거슈윈 등의 음악과 한 무대에 올린다.
지난 24일 정헌 경산시립교향악단 상임지휘자에게 이번 공연의 배경과 한국 창작음악의 가능성, 지역 교향악단과 공공예술지원사업의 역할에 대해 들어봤다.
협주곡, 고전과 현대의 경계를 허물다