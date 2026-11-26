정헌

"창작음악을 지원하는 공공 예술사업이 존재하지 않았다면 오늘의 결과는 없었을 것입니다."

"공연에 필요한 작품을 단순히 작곡가에게 의뢰하는 것이 아니라, 창작계와 공연계가 함께 설계하고 완성하는 공동제작의 과정이 필요합니다."

"예술의 본질, 순수성이 오히려 고정관념과 경험의 바탕이 적은 어린아이들에게는 그대로 전달되었지 않았을까 생각해봅니다."

정헌 경산시립교향악단 상임지휘자 프로필아창제는 한국의 창작관현악 작품을 발굴하고 연주 기회를 제공해 온 공공예술지원사업이다. 국악과 양악을 아우르며 새로운 작품의 탄생을 지원하고, 'with 아창제'를 통해 지역 예술단체와 협력하며 재연의 기회를 넓혀가고 있다.창작음악계에서 초연은 작품이 세상에 나오는 첫 관문이다. 그러나 이후 연주 기회를 얻지 못한다면 공연계의 레퍼토리로 자리 잡기 어렵다. 작곡가에게 작품 발표의 기회를 제공하는 것만큼 연주자와 공연단체가 그 음악을 지속적으로 연주할 수 있는 환경을 만드는 일이 중요하다.특히 관현악 작품은 다수의 연주자와 연습 시간, 공연 공간이 필요하다. 작곡가 개인의 노력만으로 재연의 기회를 확보하기 어려운 장르다. 작품을 발굴하는 사업과 이를 실제 무대에 올리는 교향악단의 협력이 필요한 이유다.정 지휘자가 아창제에 기대하는 역할은 작품 선정과 공연 지원에 그치지 않는다. 공연계에는 새로운 음악을 소개하고, 창작계에는 연주자와 관객의 시선을 전달하는 매개체가 되어야 한다는 것이다. 작곡가와 연주자, 공연단체가 서로의 입장을 이해할 수 있는 기회를 마련하는 일도 중요하게 생각한다.구체적인 제안도 내놓았다. 한국지휘자협회와 아창제를 중심으로 문화재단 및 예술기관의 책임자와 실무자들이 참여하는 학술대회와 교류의 장을 마련하자는 것이다. 작곡가뿐 아니라 실제 작품을 무대에 올리는 사람들이 함께 한국 관현악의 발전 방향을 논의할 필요가 있다는 설명이다. 특히 주목할 부분은 창작음악의 공동제작에 관한 생각이다.기존의 창작음악 지원이 작곡과 초연에 무게를 두었다면, 이제는 작품이 만들어지는 단계부터 지휘자와 연주자, 공연단체가 참여하는 방식도 고려할 필요가 있다. 작곡가의 음악적 구상에 연주 현장의 경험을 더하고, 공연단체는 완성된 작품을 어떻게 지속적으로 활용할 것인지 함께 고민하는 구조다.지역 교향악단 역시 이미 만들어진 작품을 연주하는 데서 나아가 새로운 음악의 생산에 참여할 수 있다. 이러한 경험이 축적된다면 지역마다 고유의 레퍼토리와 음악적 정체성을 갖추는 계기가 될 수 있다.아창제의 성과를 발굴한 작품의 수나 초연 횟수뿐 아니라 이후 얼마나 많은 공연단체가 해당 작품을 선택하고 관객에게 소개했는가로 살펴볼 필요가 있다는 점에서도 정 지휘자의 제안은 의미가 있다. 인터뷰를 마치며 다시 2023년 음악회에서 만났던 초등학생 관객들을 떠올렸다.창작음악의 대중화를 이야기할 때 흔히 관객의 이해를 돕는 방법부터 고민한다. 그러나 아이들의 반응은 오히려 어른들이 가진 음악적 고정관념을 돌아보게 한다. 새로운 음악을 받아들이는 데 필요한 것은 반드시 음악적 지식이나 감상 경험만은 아니라는 것이다.오늘날 우리가 명곡이라 부르는 베토벤과 모차르트의 음악도 한때는 동시대의 창작음악이었다. 수많은 연주자와 공연단체가 반복해서 연주하고 관객이 그 음악을 받아들이는 과정에서 오늘날의 레퍼토리로 남았다.지금 활동하는 한국 작곡가들의 작품에도 그러한 시간이 필요하다. 2023년 베토벤보다 오늘의 작곡가에게 귀 기울였던 아이들. 오는 12월 경산에서도 그런 관객을 만날 수 있지 않을까. 정헌 지휘자가 아창제와 다시 손을 잡은 이유다.