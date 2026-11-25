대한무용협회

제47회 서울무용제 특별공로상 수상자들(좌측부터 박유진, 최원선, 유주현)무용가에게 안정적인 창작 환경을 마련해 주는 일은 작품 한 편을 지원하는 것과는 다르다. 예술가가 지속적으로 활동할 수 있도록 정책과 제도를 정비하고 작품을 선보일 무대와 관객을 확보하는 일까지 포함한다.박유진 의원은 독립무용예술인의 창작 여건 개선과 공정한 예술지원 체계 마련에 관심을 기울여 왔다. 예술 현장의 목소리가 정책과 예산에 반영될 수 있도록 제도적 기반의 중요성을 강조했다.최원선 의원은 서울청년문화패스 사업에서 드러난 장르 간 문화 소비의 불균형에 주목했다. 시민의 문화 향유를 지원하는 정책이 대중적인 장르에 편중될 경우 무용을 비롯한 기초예술은 오히려 소외될 수 있다는 문제를 제기했다.유주현 중앙SUNDAY 부장은 발레와 현대무용 등 공연예술 현장을 꾸준히 취재해 왔다. 무용수의 삶과 작품에 담긴 이야기를 독자의 언어로 전달하며 무용에 대한 대중의 이해와 관심을 넓히는 데 기여했다.조 이사장은 특별공로상의 선정 취지에 대해 "무용예술의 발전은 창작 현장의 노력뿐 아니라 예술의 가치를 이해하고 이를 뒷받침하는 정책적 관심과 지원, 그리고 무용의 매력을 대중에게 알리는 노력이 함께할 때 비로소 가능하다"고 밝혔다.이번 수상은 그동안의 활동에 감사의 뜻을 전하는 동시에 무용계의 현안에 대한 지속적인 사회적 관심을 요청하는 의미도 갖는다.