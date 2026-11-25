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대한무용협회 조남규 이사장 프로필서울문화재단
2026년은 한국 무용계에 특별한 해로 기록될 만하다. 신무용 100주년을 맞아 한국 무용의 역사를 돌아보는 무대가 이어졌고, 서울의 순수공연예술 통합축제인 '서울어텀페스타
'는 올해 대표 장르로 무용을 내세웠다.
지난 9월 뚝섬한강공원에서 열린 서울어텀페스타 개막공연 '서울, 한강에서 춤을'은 무용에 대한 대중의 인식을 돌아보게 한 무대였다. 한국무용과 현대무용, 발레, 스트리트댄스 등 서로 다른 춤이 시민의 일상 공간에서 만났다. 무용 공연을 보기 위해 극장을 찾지 않았던 시민도 자연스럽게 관객이 됐다.
무용에 대한 대중의 관심이 부족했던 것이 아니라 무용을 만날 기회가 부족했던 것은 아닐까. 조 이사장은 지난 8월 필자와의 인터뷰에서 무용 관람의 진입장벽에 대해 다음과 같이 전했다.
"무용의 서사나 의미를 머리로 완벽히 이해하려 부담 갖지 마시고, 무대 위 무용수들의 움직임, 땀방울, 호흡을 그저 마음으로 자유롭게 느껴보시라"고 권하고 싶습니다. "정답이 없는 예술이기에 여러분이 그 순간 느끼는 감정이 곧 정답입니다."
무용을 반드시 이해해야 하는 예술로 보는 순간 관객에게는 부담이 생긴다. 반면 몸의 움직임을 경험하고 각자의 감각으로 받아들이는 예술이라면 이야기는 달라진다.
서울무용제의 운영 방향에 대해서도 당시 다음과 같이 밝혔다.
"그동안 서울무용제가 무용계 내부의 치열한 경연이자 수준 높은 작품 발표의 장으로서 '우수 콘텐츠 생산'에 집중해 왔다면, 이제는 성공적인 축제 경영을 통해 '관객 개발'로 나아가야 할 때입니다."
좋은 작품을 만드는 것과 새로운 관객을 확보하는 것은 별개의 과제가 아니다. 무용계가 대중성과 예술성의 이분법에서 벗어나야 하는 이유다.
오는 29일 오후 3시 열리는 제47회 서울무용제 시상식과 폐막식은 장소에서도 의미가 있다.
서울특별시와 서울문화재단이 운영하는 서울무용창작센터
는 국내 최초의 무용 전용 공공 공연장이다. 지난해 9월 서울 은평구 서울문화예술교육센터 은평에 문을 열었다. 256석 규모의 가변형 블랙박스 극장으로 다양한 무용 장르의 특성과 안무가의 창작 의도를 수용할 수 있도록 설계됐다. 여기에 조 이사장은 무용 특화 공간의 확보 이후 남겨진 과제에 대해서도 언급했다.
"공간을 마련해 냈으니, 이제는 자생력을 갖춘 프로그램들로 공간을 채워야 합니다."
무용계의 오랜 숙원이었던 전용 공연장이 마련됐다면 이제는 창작과 실험, 교육과 관객 개발이 함께 이뤄지는 거점으로 발전시켜야 한다는 것이다.
서울어텀페스타와 서울무용제가 같은 날인 29일 일정을 마무리한다는 점도 흥미롭다. 한강에서 춤으로 가을의 시작을 알린 서울어텀페스타와 국내 최초의 무용 전용 공공 공연장에서 폐막하는 서울무용제. 올해 서울의 공연예술계에서 무용이 차지한 위상을 상징적으로 보여준다.
이제 중요한 것은 "올해 형성된 무용에 대한 관심을 어떻게 지속시킬 것인가"로 보인다. 기무간을 보기 위해 공연장 앞에 줄을 섰던 관객이 다른 안무가의 작품을 찾아보고, 한강에서 처음 무용을 접한 시민이 공연장을 찾도록 하는 일이다.
이를 위해서는 정책과 제도, 언론, 전문 공연장이 각자의 역할을 해야 한다. 올해 서울무용제 특별공로상을 받는 세 사람의 활동에 주목하는 이유다. 제47회 서울무용제의 주제는 '단 하나의 감각'이다. 무용가의 몸에서 시작된 감각을 더 많은 시민과 공유하는 일. 무용의 대중화는 무용가들만의 과제가 아니다.