▲무대는 책상과 걸상이면 충분했다. 김규환

무대는 블랙박스 공간을 활용해 중앙에 연기 공간을 두고 객석이 ㄷ자 형태로 둘러싸도록 구성했다. 배우와 관객 사이의 거리가 가까워 인물들의 움직임과 표정이 더욱 직접적으로 전달된다. 무대 위로 스크린이 간헐적으로 내려와 당시의 사진과 기록을 보여주고, 음악은 장면 사이에 감정의 결을 더한다.



특히 바닥에 투사된 저격수의 조준경과 표적 이미지는 인상적이었다. 관객이 바라보는 무대 바닥 자체가 누군가의 생사를 결정하는 조준점이 되는 순간, 전쟁의 폭력은 추상적인 이야기가 아니라 눈앞의 현실로 다가온다. 팽팽한 긴장 속 빛난 예수정·박완규의 절제 배우들의 앙상블은 처음부터 끝까지 높은 긴장감을 유지한다.



다만 그 에너지가 공연 내내 비슷한 강도로 이어지면서 감정의 고저가 다소 평평하게 느껴지는 순간도 있었다. 모든 장면이 팽팽하게 유지되다 보니 정작 감정이 폭발해야 할 순간의 강도가 상대적으로 무뎌지는 느낌이다. 때로는 잠시 멈추고 인물의 감정이 관객에게 스며들 시간을 주는 것도 필요하다. 강한 장면만큼이나 조용한 장면이 중요하다는 생각이 들었다.



예수정 배우의 연기는 조금 다른 방식으로 기억에 남는다. 말과 호흡이 매끄럽게 다듬어져 있다기보다 어딘가 걸리는 듯한 투박함이 있다. 그런데 그 점이 오히려 인물이 살아온 세월과 삶의 무게를 꾸밈없이 드러내는 것처럼 느껴졌다. 감정을 과장하거나 관객에게 보여주려 애쓰기보다 인물 안에 머무는 연기. 말 그대로 '연기하지 않는 연기'에 가까웠다. 화려하게 표현하지 않아도 인물의 삶이 전해지는 방식이었다.



박완규 배우는 마지막 장면에서 강한 인상을 남겼다. 모든 진실을 알게 된 뒤 그가 보여준 표정은 압권이었다. 울부짖거나 긴 대사로 감정을 설명하지 않았다. 오히려 아무 말 없이 멈춰 선 얼굴에 충격과 고통이 고스란히 담겨 있었다. 예수정 배우의 투박하고 자연스러운 호흡과 박완규 배우의 절제된 침묵은 서로 다른 방식이지만 오래 기억에 남는 연기였다.



비극이라고 해서 처음부터 끝까지 감정을 최고조로 끌어올릴 필요는 없다. 강한 장면 뒤에 놓인 침묵과 여백이 오히려 다음 장면의 고통을 더 깊게 만들기도 한다. 배우들의 에너지가 조금 더 섬세하게 조절되었다면 인물들이 감당하는 고통과 선택의 무게가 한층 선명하게 다가왔을 것이다.



증오의 대물림을 끊어내는 '선택으로서의 사랑', 그럼에도 <화염>이 끝까지 붙드는 것은 사랑의 의미다. 사랑은 단순히 누군가를 향한 감정만은 아닐 것이다. 자신이 겪은 고통과 증오를 다음 사람에게 물려주지 않겠다는 결심, 폭력의 대물림을 멈추려는 선택 또한 사랑의 한 모습일 수 있다.



나왈이 남긴 편지는 감춰진 과거를 드러내는 동시에 다음 세대에게 그 진실을 어떻게 받아들이고 살아갈 것인지 묻는다. 전쟁은 끝날 수 있지만 전쟁이 남긴 상처까지 저절로 사라지는 것은 아니다.



<화염>은 한 가족의 비극을 통해 지금 우리가 살아가는 세계의 모습을 비춘다. 결국 이 작품이 관객에게 남기는 질문은 분명하다. 우리는 과거의 고통을 어떻게 기억해야 하는가. 그리고 그 고통과 증오를 다음 세대에 물려주지 않으려면 어디에서 멈춰야 하는가?

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기