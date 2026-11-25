▲
연극화염 출연진김규환
대학로극장 쿼드와 극단 백수광부가 함께 올린 이성열 연출의 <화염>은 <2026 쿼드, 연극의 질문들: 진화하는 텍스트>의 네 번째 작품이다. 오래된 희곡을 지금 무대에 다시 세운다는 건 낡은 이야기를 박제해서 꺼내 보이는 일이 아니다. 세월이 흘러도 여전히 유효한 질문이 무엇인지 집요하게 캐묻는 작업에 가깝다.
와즈디 무아와드의 <화염>은 전쟁과 가족, 기억이라는 무거운 화두를 정면으로 끌고 들어온다. 이 작품은 드니 빌뇌브 감독의 영화 <그을린 사랑>으로도 잘 알려져 있다. 어머니 나왈의 죽음 이후 쌍둥이 남매 잔느와 시몽은 각각 아버지와 자신들이 존재조차 몰랐던 형제에게 편지를 전달하라는 유언을 받는다. 두 사람은 어머니의 과거를 따라가며 감춰진 가족의 역사를 하나씩 마주한다.
과거와 현재를 오가는 이야기는 처음에는 서로 다른 조각처럼 보이지만, 그 조각들이 맞춰지는 순간 관객은 쉽게 받아들이기 어려운 진실 앞에 서게 된다. 아버지와 형제가 동일 인물이라는 사실, 그리고 그 진실을 압축하는 대사인 '1+1=1'. 이 한 문장이 드러내는 충격은 단순한 반전에서 끝나지 않는다. 혈연과 가족이라는 관계가 얼마나 복잡하게 얽힐 수 있는지, 전쟁이라는 폭력이 한 인간의 삶과 다음 세대의 운명까지 어떻게 뒤틀어 놓는지를 보여준다. 진실을 알게 되는 순간 인물들이 마주하는 것은 과거의 비밀만이 아니라 자신이 누구인지에 대한 근본적인 질문이다.
신화 속 운명을 대신한 현대의 전쟁 작품의 배경이 되는 레바논 내전은 종교와 이념, 권력의 충돌 속에서 수많은 사람의 삶을 무너뜨린 역사다. 그러나 <화염>이 들여다보는 것은 전쟁의 연대기만이 아니다. 총성이 멎은 뒤에도 개인의 삶에 남아 있는 상처, 그리고 그 상처가 다음 세대에까지 이어지는 과정이다. 지금도 세계 곳곳에서 전쟁이 계속되고 있다는 사실을 떠올리면 이 작품의 이야기를 과거의 비극으로만 밀어놓기는 어렵다. 출생의 비밀과 뒤엉킨 가족관계, 그리고 마침내 밝혀지는 진실이라는 점에서 소포클레스의 <오이디푸스 왕>을 떠올리게도 한다.
다만 고대 비극에서 운명과 신탁이 인간을 파국으로 이끌었다면, <화염>에서는 전쟁과 인간의 폭력이 그 자리를 대신한다. 시대와 배경은 달라도 진실을 마주한 인간이 감당해야 하는 고통은 크게 다르지 않다.