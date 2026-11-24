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2026시즌 포수 수비상을 수상한 한화 허인서한화이글스
2026 KBO리그에서 정규시즌 최종 9위에 그친 한화 이글스가 올해 거둔 가장 큰 수확은 젊은 주전 포수 허인서(23)의 급성장이다. 지난해까지 1군 통산 28경기에 출장에 그쳤던 허인서는 올해 130경기에서 타율 0.283 20홈런 79타점 OPS 0.821 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 3.31을 기록했다. 타격만 좋아진 것이 아니다.
KBO는 지난 18일 허인서를 2026시즌 포수 부문 수비상 수상자로 선정했다. 허인서는 현장 투표 점수 15.13점과 수비 기록(도루저지+블로킹율) 점수 2.11점을 합쳐 총점 17.24점을 얻었다. 2위인 롯데 손성빈(16.37점)을 0.87점 차로 따돌렸다. 투표 점수 비중이 75%에 달하는 만큼 현장(단장, 감독, 코치)의 인정도 확인한 셈이다.
특히 눈에 띄는 기록은 100이닝 이상 수비한 포수 중 가장 높은 도루 저지율 32.9%다. 포수 수비 이닝 역시 925.2이닝으로 리그 전체 1위였다. 주전 포수로 첫 풀타임 시즌을 보냈음에도 상대 주자의 도루를 억제하고 안방을 안정적으로 지켜냈다는 점이 높은 평가를 받고 있다.