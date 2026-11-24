한화이글스

20홈런을 기록한 허인서선구안과 타격 정확도도 개선할 지점이다. 허인서는 올해 460타석에서 36볼넷을 얻는 동안 129삼진을 당했다. 타석당 삼진 비율은 28.0%, 볼넷 비율은 7.8%다. 장타력은 입증했지만 상대 투수들의 유인구 공략에 보다 정교하게 대응해야 내년에도 20홈런 이상이 가능하다.올시즌 허인서의 성장은 타격 뿐이 아니다. 기존 주전 포수 최재훈이 부상과 부진으로 빠진 기회를 놓치지 않고 한화 안방의 중심으로 자리 잡았다. KBO 역대 최고 투수라 해도 과언이 아닌 류현진과도 배터리 호흡을 맞췄고, 시즌 종료 후에는 APBC 대표팀에 발탁돼 국제대회 경험까지 쌓았다.이제 허인서의 시선은 신인왕과 골든글러브로 향한다. 2022년 입단했지만 지난해까지 49타석에 그쳐 신인왕 자격을 유지한 허인서는 26일 KBO 시상식에서 수상이 확정적이다. 12월 8일로 예정된 골든글러브 시상식에서도 유력 후보다. 두 상을 모두 차지하면 1990년 김동수 이후 36년 만에 포수 신인왕과 골든글러브 동시 수상자가 된다.