극단 실루엣, 문익상

극단 실루엣의 <적의 화장법>(2026.11.18.~11.22. 드림아트홀) 공연 이미지텍스토르 텍셀은 장지영, 제롬 앙귀스트는 강지구가 맡았고, 서다원이 이사벨을, 이종국이 경찰관 등 여러 역을 맡았다. 지역 무대에서 안정적으로 작품을 소화해 온 배우들이라는 점에서 극적 몰입에 대한 믿음이 있었다.첫 공연임에도 극적 상황은 무난하게 전달됐다. 범죄의 고백과 재현이 겹치며 진실이 드러나는 구조도 따라가기 어렵지 않았다. 소설을 읽지 않은 관객도 중반을 지나면 이야기가 어디로 향하는지 알아챌 수 있다.이 작품의 과제는 그래서 반전을 숨기는 일이 아니다. 이미 짐작된 진실을 얼마나 잔인하고 집요하게 드러내느냐에 있다. 결국 이 연극은 이중자아의 타자성을 보여 주는 두 배우에게 달려 있다. 한 인간의 두 인격이 나누는 대화라면 호흡이 엉켜서는 안 된다. 주고받는 대사마다 각자의 '투'가 분명해야 하고, 정서적 긴장은 마지막 장면까지 팽팽해야 한다.첫 공연 무대에서는 그 긴장이 끝까지 단단히 이어졌다고 말하기 다소 어려운 감이 있다. 두 인물의 말투와 리듬이 충분히 대비되지 않으면 심리극의 긴장과 몰입은 무뎌진다. 각색 대본의 대사투를 조금 더 과감하게 다듬었다면 어땠을까 생각했다.원작의 캐릭터에 근접하는데 치중하기보다 과감한 각색으로 배역의 대비를 더 선명하게 하고 인물의 말투를 구어적으로 다듬었다면 대화 상황에 더 몰입 가능했을 듯하다. 배우들의 연기 개성이 이미 굳어 있다면, 그것을 지우기보다 쓰는 쪽이 낫다. 인물의 감정선, 태도가 크게 이질화되지 못한 채 소설적 대화로 지루하게 전개되는 감이 있다.이 연극은 제롬과 텍스토르, 이사벨의 3인극으로 가져가도 충분했을 듯한데, 네 명의 배우를 두고 멀티역의 선택을 통해 무대에 활기를 더하려는 시도가 보인다. 그러나 두 사람의 대면이 중심인 극에서 인물이 늘어날수록 압박의 밀도나 긴장이 약화되는 면이 없진 않아 보인다. 멀티역이 의미가 형식화된 장치로 배치될 수 있는데, 예컨대 경찰관은 단순히 사건을 매개하는 기능에 머물 수도 있다는 것이다.극장을 나와 원작을 빌려 다시 '텍스토르'를 만난다. 거듭 이 연극을 무대에 올리는 이유를 어림해보지 않을 수 없다. 단순한 무대화의 반복이 아니라 또 달라진 이 세계의 '화장대' 앞에서 왠지 모를 고독함을 느끼지 않을 수 없게 된다.돌아보면 나와 세계와의 '관계'의 질문이고, '화장'하고 있는 나를 발견하면서, 지워지지 않는 얼룩은 결국 얼룩 묻은 제 얼굴을 닦는 게 아니라, 비추고 있는 거울을 닦아내고 있기 때문이라는 것을 비로소 알게 된다. 극장가는 길이 아니라 극장에서 돌아오는 길에서 이제야 제 얼굴을 만져본다.