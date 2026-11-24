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극단 실루엣의 <적의 화장법>(2026.11.18.~11.22. 드림아트홀) 공연 이미지극단 실루엣, 문익상
텍스토르를 만나고
텍스토르 텍셀은 장지영, 제롬 앙귀스트는 강지구가 맡았고, 서다원이 이사벨을, 이종국이 경찰관 등 여러 역을 맡았다. 지역 무대에서 안정적으로 작품을 소화해 온 배우들이라는 점에서 극적 몰입에 대한 믿음이 있었다.
첫 공연임에도 극적 상황은 무난하게 전달됐다. 범죄의 고백과 재현이 겹치며 진실이 드러나는 구조도 따라가기 어렵지 않았다. 소설을 읽지 않은 관객도 중반을 지나면 이야기가 어디로 향하는지 알아챌 수 있다.
이 작품의 과제는 그래서 반전을 숨기는 일이 아니다. 이미 짐작된 진실을 얼마나 잔인하고 집요하게 드러내느냐에 있다. 결국 이 연극은 이중자아의 타자성을 보여 주는 두 배우에게 달려 있다. 한 인간의 두 인격이 나누는 대화라면 호흡이 엉켜서는 안 된다. 주고받는 대사마다 각자의 '투'가 분명해야 하고, 정서적 긴장은 마지막 장면까지 팽팽해야 한다.
첫 공연 무대에서는 그 긴장이 끝까지 단단히 이어졌다고 말하기 다소 어려운 감이 있다. 두 인물의 말투와 리듬이 충분히 대비되지 않으면 심리극의 긴장과 몰입은 무뎌진다. 각색 대본의 대사투를 조금 더 과감하게 다듬었다면 어땠을까 생각했다.
원작의 캐릭터에 근접하는데 치중하기보다 과감한 각색으로 배역의 대비를 더 선명하게 하고 인물의 말투를 구어적으로 다듬었다면 대화 상황에 더 몰입 가능했을 듯하다. 배우들의 연기 개성이 이미 굳어 있다면, 그것을 지우기보다 쓰는 쪽이 낫다. 인물의 감정선, 태도가 크게 이질화되지 못한 채 소설적 대화로 지루하게 전개되는 감이 있다.
이 연극은 제롬과 텍스토르, 이사벨의 3인극으로 가져가도 충분했을 듯한데, 네 명의 배우를 두고 멀티역의 선택을 통해 무대에 활기를 더하려는 시도가 보인다. 그러나 두 사람의 대면이 중심인 극에서 인물이 늘어날수록 압박의 밀도나 긴장이 약화되는 면이 없진 않아 보인다. 멀티역이 의미가 형식화된 장치로 배치될 수 있는데, 예컨대 경찰관은 단순히 사건을 매개하는 기능에 머물 수도 있다는 것이다.
극장을 나와 원작을 빌려 다시 '텍스토르'를 만난다. 거듭 이 연극을 무대에 올리는 이유를 어림해보지 않을 수 없다. 단순한 무대화의 반복이 아니라 또 달라진 이 세계의 '화장대' 앞에서 왠지 모를 고독함을 느끼지 않을 수 없게 된다.
돌아보면 나와 세계와의 '관계'의 질문이고, '화장'하고 있는 나를 발견하면서, 지워지지 않는 얼룩은 결국 얼룩 묻은 제 얼굴을 닦는 게 아니라, 비추고 있는 거울을 닦아내고 있기 때문이라는 것을 비로소 알게 된다. 극장가는 길이 아니라 극장에서 돌아오는 길에서 이제야 제 얼굴을 만져본다.