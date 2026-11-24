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<완벽한 초대> 스틸도입부가 시작되자마자 관객은 조와 앤젤라 부부가 화목한 결혼 생활과는 거리가 멀다는 걸 쉽게 파악할 수 있다. 조는 직장에서도 성의껏 학생을 지도하거나 돈독한 사제관계와는 동떨어진 시간을 보낸다. 귀가길 역시 얼른 사랑하는 가족이 기다릴 집으로 돌아간다는 느낌보단, 쌓인 피로와 권태를 얼른 내려놓고픈 본능만이 지배하는 형국이다. 자전거 귀가 역시 자기 의도가 아니라 건강을 고려한 주변의 압력 탓이다. 그저 빨리 '자기만의 방'에 닿고플 뿐.마침 딸도 파자마 파티에 참석하느라 집에 없다. 그저 작업실에 틀어박혀 조용한 침묵을 누리려던 조에게 앤젤라가 청천벽력 같은 선포를 해댄다. 불편한 관계인 윗집 커플이 10분 후면 도착한다는 것. 상의도 않고 결정했냐며 화내는 조와 당신이 대충 듣고 까먹었다며 맞불 놓는 앤젤라 사이의 말싸움은 실제 10분 전후 리얼타임으로 벌어진다. 그만큼 관객이 실제 상황처럼 체감하기 안성맞춤 구간으로 작용한다. 정말 바로 옆에서 관전하는 기분이다.손님들이 도착했다. '호크'와 '피냐'다. 선물로 푸딩을 가져온 그들과 앤젤라는 반갑게 인사를 나누지만, 아내와 언쟁을 끝내지 못한 조는 무례한 태도로 방문객을 응대한다. 하지만 성격이 무던한지 둘은 조의 언행을 너그럽게 받아넘긴다. 오히려 선제적으로 조가 불만을 품던 건에 대해 사과해 분위기를 풀고자 애쓴다. 웃는 얼굴에 침 뱉기도 뭐한 조는 머쓱해지고 언제 그랬냐는 듯 넷은 화기애애한 사교 무드로 돌입한다. 와인과 치즈, 재미난 수다를 곁들여.조와 앤젤라와 달리, 호크와 피냐는 부부가 아니다. 호크는 아내와 사별했고, 피냐는 이혼 후 둘 다 독신 상태로 1년여 동거 커플 관계를 유지하는 중이다. 하지만 둘은 열정적으로 사랑을 나누며 층간 소음을 유발하던 참이다. 아래층 부부가 윗집 이웃에 불만을 품은 첫 번째 이유다. 하지만 넉살 좋게 먼저 사과하며 그들의 은밀한 사생활을 소개하자 집주인들은 호기심에 귀가 쫑긋 선다. 이 순간, 그들 부부가 오랫동안 제대로 성생활을 누리지 못했음이 확인된다.