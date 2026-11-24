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<완벽한 초대> 스틸그린나래미디어
여기 무려 8개국에서 각기 다른 버전으로 제작된 영화가 있다. 스페인 오리지널에 이어 이탈리아, 독일, 프랑스, 체코, 러시아, 한국에서 리메이크된 다음 마침내 미국에 이르렀다. 세스크 게이 감독의 <센티멘탈>을 원형으로 거듭된 재창작은 국내에선 하정우 감독의 <윗집 사람들>로 2025년에 선보인 바 있다. 미국 버전 역시 배우 겸 감독 올리비아 와일드의 손길을 거쳐 탄생했다. 이웃집 부부들의 실내극을 통해 사랑과 결혼, 세태가 펼쳐지는 통속극의 위력이다.
거의 모든 줄거리가 아파트 가정집 내, 관객에겐 너무 익숙하면서도 타인에겐 불가침의 내밀한 영역인 공간에서 벌어진다. 예전과 달리 요즘엔 친척이라도 쉽게 침범할 수 없는, 나와 허락된 가족에게만 개방되는 비밀스런 공간에 생판 남인 윗집 가족을 초대한다는 건 스스로 금기를 깨는 일이다. 대수롭지 않아 보여도 평범한 일상 속에선 흔한 일이 아니다. 자연스럽게 관객은 호기심 가득한 시선으로 영화가 과연 어떻게 전개될지 기다리게 된다.
이런 유형의 영화는 얼핏 손이 덜 갈 것 같지만, 실제로는 훨씬 더 까다롭고 섬세한 손길로 빚어내야만 한다. 관객의 시선을 현혹할 다른 카드가 거의 부재하기 때문이다. 화려한 볼거리나 눈요기할 여지가 별로 없으니 연극 연출하듯 오로지 대사와 연기력으로 승부수를 던져야 한다. 장편영화라면 밀도와 몰입을 유지하기란 여간 힘든 일이 아니다. 관객이 하품하거나 휴대전화 만지작거리지 않도록 단속하는 건 갈수록 더 고난이 되어가는 요즘이다.
그런 고충을 영화는 정공법으로 돌파한다. 오리지널 시나리오의 힘만으로 이러긴 쉽지 않다. 세계 여러 나라에서 리메이크한 건 그만큼 흡입력이 높이 평가받았고, 타국에도 큰 위화감 없이 통용될 보편적 관심사를 화두로 삼은 덕분일 테다. 도시화가 진행되고 핵가족화가 심화한 서구 사회를 살아가는 중산층 가족이라면 물질적 풍요와 더불어 반대급부로 닥치는 상대적 소외감, 결혼 제도에 닥친 위기감을 재료 삼아 꺼내긴 부담스럽던 은밀한 대화가 폭발한다.
기상천외한 이웃 커플의 속사정