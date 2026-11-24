영화사 진진

포스터제목은 '흐르는 여정'이다. 죽음을 향하는 노년 여성의 이야기에 '흐르는' '여정'이란 제목을 붙인 건 다분히 그를 대하는 감독, 또 작가의 시선을 드러낸다. 통상 죽음은 삶의 끝, 더 이상 움직임도 파동도, 생과 관계된 무엇도 없는 종결로써 다뤄지고는 한다. 그러나 영화는 그와 같은 흔한 인식에 반기를 든다. 삶은 죽음을 넘어서도 흐른다. 떠나간 남편의 자리에 여전히 어떤 진동이 있듯이, 건반을 누른 손이 떨어지고 나서도 은은한 진동이 이어지듯이, 심지어는 공연을 마치고 나온 뒤에도 여운이 계속되듯이, 정말로 끝이란 건 멈춰진 상태로써 존재하진 않는 것일지도 모른다. 그리하여 인간의 이해로는 알 수 없는 여정이라고, 언제고 다시 만날 무엇이라고 기대하도록 한다.영화 가운데 몇 차례 반복되는 말, 회자정리 거자필반은 또한 죽음과 생, 그 사이 관계며 존재를 대하는 어떤 인식을 확인하게 한다. '만난 자는 마땅히 헤어지고, 떠난 자는 반드시 돌아온다'는 불가의 말은 앞의 반만 당위적 진실일 뿐 나머지 절반은 희망이자 기대에 가깝다. '반드시 필(必)' 한 글자에 담긴 뜻은 절대적 확신이라기보다는 이뤄지길 소망하는 간절함처럼 읽히기 십상이다.그러나 꼭 그러하기만 할까. 민준의 목소리로 읽어내는 편지글은 또한 그대로 어떤 인식세계 안에선 진실이기도 하다. 부서진 별의 입자가 오늘의 생명을 이루고, 그 불안전한 생은 마침내 흩어져서 더욱 온전하고 영원한 자리로 돌아가게 될 것을 현대 과학이 입증한다. 그 무한한 순환 가운데 잠시 잠깐의 마주침이란 얼마만큼 귀한 것일까.각기 다른 흐르는 여정 속에서 단 한 순간 이뤄지는 겹침이란 대체 얼마나 반가운 일인가. 춘희와 민준과 성찬에게 서로가 그러했듯, 125분 동안 영화와 관객 사이에 이뤄진 만남이 그러했기를 바란다. 감독과 비평가와 관객이 마주해 서로의 감상과 이해를 털어놓던 순간 또한 어쩌면 좋은 진동을 남겼을지 모르겠다고, 나는 그런 소망을 가져본다.