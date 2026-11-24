한 장면이 유달리 오래 남았다. 영화 <흐르는 여정> 이야기다. 세 사람, 그저 홀로 된 춘희(김혜옥 분)가 새로 이사 온 아파트에서 만난 두 사내를 데리고 본래 제 집이었던 곳에 와 보낸 짧은 시간이다. 건축가이고 농인이기도 했던 죽은 남편이 지은 집이다. 그 취향 묻은 흔적들로 가득한 공간을 춘희는 매물로 내어놓고도 좀처럼 팔지 못하고 있던 터다. 남편이 좋아했던 공간, 듣지 못하는 농인이면서도 그랜드 피아노를 들여 놓고 뚱땅거리기를 즐겼다던 이야기를 춘희가 무심코 제 이웃들에게 말한다.
독일로 입양 보내진 중년 사내 민준(저스틴 민 분)은 생모를 찾아 한국에 와 있는 상태다. 나름 입지 있는 지휘자인 그는 한국에서 피아니스트를 꿈꾸는 청년 성찬(박대호 분)을 만나 가르치며 소일한다. 친모를 찾으려는 민준과 부모 없이 홀로 사는 성찬에게 춘희는 그저 마음씨 좋은 이웃만은 아닌 듯하다. 춘희 또한 그러해서 성찬의 콩쿠르대회에 가서는 제가 그의 친모라고 답하였고, 민준과 장을 보던 어느 순간인가에도 제가 그의 어머니라고 하였던 것이다. 그러니까 이들은 할머니와 아들과 손자라는 어떤 혈연 아닌 유사 가족을 이루는데, 이들을 제 진짜 집에 들여 죽은 남편에 대한 이야기를 나누는 것이 아무렇지 않은 사건만은 아닐지도 모른다.
"진동 중에도 좋은 진동이 있다고 그러는데 나는 하나도 모르겠더라"하는 춘희의 말에 "있어요"하고 성찬이 답한다. "진동이 다른 것보다 길게 유지되는 느낌이 있어요"하는 성찬의 말이 내게는 그저 음, 어느 소리며 음악에 대한 것만은 아닌 듯이 들렸다.