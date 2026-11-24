최근 예능 프로그램 <원더독스>를 통해 프로 무대에서 방출됐던 여자배구 선수들이 다시 코트에 서고, 프로구단 재입단이라는 드라마를 쓰면서 대중의 박수를 받고 있다. 나아가 이 열기를 발판 삼아 여자배구 '제8구단 창단'을 논하는 목소리까지 나온다.하지만 감동적인 서사 뒤에 가려진 한국 여자배구의 냉혹한 현실을 직시해야 한다. 방출된 선수가 재입단하고, 불혹을 바라보는 김수지, 김희진, 배유나 같은 베테랑들이 여전히 코트의 주축으로 뛰어야만 하는 현상은 낭만적인 투혼이 아니다. 밑바닥부터 말라비틀어진 한국 여자배구 인재 풀(Pool)의 고갈을 증명하는 뼈아픈 지표다.현재 전국 2398개 고등학교 가운데 여자 배구부를 운영하는 학교는 단 17~18곳, 전체의 0.75%에 불과하다. 100개 학교 중 배구부를 운영하는 학교가 한 곳도 되지 않다는 수치다. 여기서 배출된 인원으로 7개 프로구단을 운영하고 국가대표를 뽑는다.이웃 나라 일본이나 미국과 비교하면 기형적인 구조는 더욱 도드라진다. 일본은 전체 고교의 73%(여학생 재학 학교 기준 81%)인 약 3500개 학교에 여자 배구부가 있다. 미국 역시 체육연맹 가입 고교의 88%에 달하는 1만 7213개 학교가 여자 배구팀을 운영하며 50만 명이 넘는 여고생이 코트를 누빈다. 수천, 수만 개의 학교가 거대한 피라미드의 밑바탕을 받치고 있기에 자연스러운 세대교체와 치열한 내부 경쟁이 가능하다.반면 우리는 17개 학교라는 모래성 위에 7개 프로팀을 쌓아 올렸다. 그 결과는 안타까운 국제 경쟁력과 비대해진 몸값의 역설로 나타났다. 한국 여자배구는 2024년 발리볼네이션스리그(VNL)에서 굴욕적인 30연패를 당한 바 있고, 2025년에는 결국 최하위로 추락하며 세계 무대에서 퇴출당하는 수모를 겪었다.그럼에도 V리그 여자부 선수들의 연봉은 세계 최고 수준이다. 실업팀 기반의 일본 SV리그는 평균 연봉이 4000만~7000만 원 선, 최고 연봉자도 1억 원 안팎이다. 최근 출범한 미국 프로리그(MLV·LOVB) 역시 최고 연봉이 2억 원대 중반이다. 하지만 한국 V리그는 평균 연봉이 1억 5000만 원을 훌쩍 넘고, 최고 연봉은 8억 원에 육박한다. 17개 고교에서 나오는 극소수 자원의 '희소성'이 만들어낸 거품이라고 생각한다.이처럼 학원스포츠가 붕괴된 근본 원인은 입시 위주 교육 속에서 일반 학생들의 체육활동 자체가 거세된 데 있다. 기록을 살펴보면 한국 공교육에서 체육은 끊임없이 밀려나며 명맥만 유지해 왔다.1989년 시행된 제5차 교육과정부터 초등학교 1·2학년은 독립된 '체육' 교과가 사라진 채 '즐거운 생활'이라는 통합교과에 묶여 신체활동이 대폭 축소되었다. 고등학교 역시 2022 개정 교육과정과 고교학점제 도입으로 총 이수학점이 기존 204단위에서 192학점으로 줄어들면서, 체육 필수 이수 기준은 3년 6학기를 통틀어 10학점(특정 학기는 주당 1시간 수준)에 그치고 있다. 그나마 편성된 체육 시간마저 고학년으로 올라갈수록 입시 준비를 이유로 자습 시간으로 변질되기 일쑤다.학교에서 운동장을 빼앗긴 아이들은 단순히 체력만 잃은 것이 아니다. 스포츠를 통해 체득해야 할 민주시민의 핵심 덕목마저 배울 기회를 박탈당했다.미국 교육에서 초등학교 시절부터 널리 보급된 야구는 단순한 놀이가 아니라 '준법정신'과 '공정성'을 가르치는 살아있는 교과서다. '세 번의 기회(스트라이크)를 놓치면 아웃된다'는 규칙, '베이스에 먼저 도착한 주자에게 우선권이 주어진다'는 엄격한 룰, 그리고 심판의 판정은 물론 셀프콜에도 승복하는 태도를 통해 아이들은 사회의 법과 질서를 몸으로 익힌다.일본 역시 학창 시절의 동아리 체육 활동인 '부카츠(部活)'를 인성 교육의 핵심으로 삼는다. 일본 스포츠청과 교육 현장은 팀 스포츠를 통해 타인과 호흡을 맞추는 '협조정신', 목표를 향해 땀 흘리는 '인내심', 선후배 및 동료와 관계를 맺는 '사회성'을 기르는 데 방점을 둔다.한국은 1970~80년대 개발도상국 시절, 스포츠 메달을 통해 국력을 과시하고 국민을 결집하려던 국가주의적 '엘리트 체육' 정책을 펼쳤다. 소수의 유망주를 조기에 발탁해 합숙시키며 메달을 따내던 방식은 한때 효과를 거뒀지만, 선진국 문턱을 넘은 오늘날에는 유통기한이 완전히 끝났다. 필자가 10년 전인 2016년 리우 올림픽 직후 '한국 엘리트 스포츠의 종말'을 경고했던 이유다(https://omn.kr/kyax).이웃 나라 일본이 2020 도쿄올림픽에서 역대 최다인 27개의 금메달(총 58개)을 휩쓸며 스포츠 강국으로 우뚝 선 비결은 태릉선수촌 같은 합숙소가 아니었다. 초등학교부터 학교 수업과 동아리로 자연스럽게 운동을 접하고, 수천 개의 고교 팀이라는 거대한 인력 풀에서 치열한 경쟁을 뚫고 선발된 선수들이 국제 경쟁력을 갖춘 결과다.더 중요한 것은 이 시스템이 만들어내는 '선순환 구조'다. 학창 시절 직접 공을 차고, 배트를 휘두르고, 네트 앞에서 스파이크를 때려본 경험이 있는 국민은 성인이 되어서도 스포츠의 진짜 묘미를 알고 경기장을 찾는다. 두터운 생활체육 저변이 프로스포츠의 흥행을 이끌고, 그 수익과 관심이 다시 유소년 육성으로 흘러들어가는 건강하고 지속 가능한 생태계다.지금 한국 스포츠에 필요한 것은 화려한 예능 쇼나 무리한 제8구단 창단이 아니다. 개발도상국 시절의 낡은 엘리트 체육의 옷을 벗어던지고, 아이들에게 학교 운동장과 체육 시간을 온전히 돌려주는 일이다. 그 첫 걸음은 협회의 역할이다. 프로리그 스폰서나 신생팀 창단 기업을 찾는 것도 중요하겠지만, 학교 체육 정상화와 초중고 학교의 운동부 운영의 필요성과 효과를 홍보하고 설립을 이끌어야 한다. 이런 노력과 과정을 통해 17개에 불과한 고교 배구팀이 170개, 1700개로 늘어날 때, 비로소 한국 배구도, 축구와 야구도 세계 무대에서 당당히 경쟁할 힘을 되찾을 것이다.