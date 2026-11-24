세인트루이스 시티 SC

세인트루이스의 정상빈정상빈(24·세인트루이스 시티)이 손흥민(34·LAFC)과의 맞대결에서 1골 1도움을 올리며 존재감을 각인시켰다. 19세에 국가대표로 발탁돼 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단과 계약했지만 유럽 무대에서 자리 잡지 못하고 미국으로 향했던 정상빈이, 올 시즌 미국프로축구(MLS) 무대에서 확실한 반등 신호탄을 쐈다.정상빈은 24일(한국 시각) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 2026시즌 MLS컵 플레이오프 1라운드 1차전 로스앤젤레스FC(LAFC)와의 홈경기에 선발 출전해 공격 포인트 두 개를 기록하며 팀의 3-2 승리에 기여했다.전반 35분 정상빈은 하파엘 나바로에게 패스를 건네 대니얼 에델먼의 선제골에 기여하며 도움을 기록했다. 후반 6분에는 코너킥 이후 혼전 상황에서 크리스 더킨의 패스를 받아 페널티아크 정면에서 낮고 날카로운 슈팅으로 골문 왼쪽 구석을 꿰뚫었다. 미국 진출 이후 8차례 맞붙어 한 골도 넣지 못했던 LAFC를 상대로 터뜨린 첫 득점이다.반면 손흥민은 풀타임을 소화하며 세 차례 슈팅을 시도했으나 골망을 흔들지 못했다. 국내 팬들의 시선이 손흥민에게 집중된 경기에서 빛난 것은 열 살 어린 후배 정상빈이었다.수원 삼성 유소년팀 매탄고 출신인 정상빈은 2020년 준프로 계약을 맺고 프로에 입문했다. 2021년 K리그1에서 빠른 발과 과감한 돌파를 앞세워 6골 2도움을 기록하며 당시 박건하 감독이 이끈 수원 삼성 '매탄소년단'의 핵심으로 떠올랐다. 그해 6월 파울루 벤투 감독의 부름을 받아 19세의 나이로 스리랑카와의 2022 카타르 월드컵 아시아 2차 예선에서 A매치 데뷔골까지 터뜨렸다.이듬해 1월 잉글랜드 울버햄프턴과 계약하며 유럽 진출에 성공했으나 현실의 벽은 높았다. 입단 직후 스위스 그라스호퍼로 임대됐지만 주전 경쟁에서 밀렸다. 결국 EPL 데뷔전도 치르지 못한 채 유럽 생활을 접었고, 2023년 3월 MLS 미네소타 유나이티드 입단을 택했다. 유럽 진출 1년여 만이었다.미국 무대 적응도 단숨에 이뤄진 것은 아니다. 정상빈은 빠른 스피드와 왕성한 활동량을 살려 측면 공격수뿐 아니라 윙백과 최전방 공격수까지 소화하며 출전 시간을 확보했다.경쟁력을 인정받아 지난해 7월 세인트루이스 시티로 이적했다. 기본 이적료 160만 달러, 옵션 포함 최대 200만 달러 규모의 계약이었다. 세인트루이스는 정상빈의 뒷공간 침투 능력과 활동량을 높이 평가했다.올 시즌 정규리그 성적은 25경기 3골 5도움으로 화려하지 않지만, 큰 경기에서 결정적인 활약을 펼쳤다. 지난 9월 콜로라도 래피즈와의 US오픈컵 준결승에서 선제골을 넣어 3-0 승리를 이끌었고, 지난달 22일 콜럼버스 크루와의 결승전 승부차기 승리에도 힘을 보태며 구단 역사상 첫 우승 트로피를 들어 올렸다. 이어진 MLS컵 플레이오프 1차전에서도 LAFC를 상대로 1골 1도움을 기록하며 상승세를 이어갔다.국내 축구계에서는 유럽 무대 안착 여부를 유망주의 성공 기준으로 보는 경향이 강하다. 정상빈 역시 유럽에서 자리를 잡지 못하면서 한동안 팬들의 관심에서 멀어졌다. 그러나 미국 무대에서 실전 감각을 끌어올리며 다시 경쟁력을 입증하는 단계에 올라섰다.물론 한 경기 활약만으로 국가대표 복귀나 완전한 부활을 단정하기는 이르다. 지금의 경기력을 꾸준히 유지해 대표팀 경쟁력을 다시 증명해야 하는 과제가 남아 있다. 정상빈과 손흥민은 오는 29일 오전 10시 30분 LAFC의 홈구장 BMO 스타디움에서 3전 2선승제 플레이오프 2차전을 치른다