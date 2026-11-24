세인트루이스SC 공식 SNS

세인트루이스 이적 후 주전으로 자리하고 있는 정상빈프로 데뷔 후 커리어 하이 시즌을 보내고 있는 정상빈이 1골 1도움을 기록하며 팀의 사상 첫 MLS 플레이오프 승리를 이끌었다.요안 다메트 감독이 이끄는 세인트루이스는 24일 오전 10시 15분(한국시간) 시티 파크에서 열린 '2026 미국 메이저리그사커(MLS)' 플레이오프 1차전서 LAFC에 3-2 승리를 거뒀다.MLS 플레이오프 1차전은 3판 2선 승제로 치러지며 일반적인 토너먼트 방식과는 다르게 합산 점수를 적용하지 않는다. 해당 경기에서 무승부가 나오게 될 경우에는 승부차기로 승자를 가린다.이번 경기는 서부 조 3위를 기록한 세인트루이스와 6위에 자리했던 LAFC가 마주했다. 올해 2번 만나 1승 1패로 팽팽한 흐름을 보여줬던 가운데 이번에는 세인트루이스가 웃었다.전반 34분 에델만이 선제골을 터뜨린 후 후반 6분에는 정상빈이 추가 득점을 터뜨렸다. 이어 후반 33분 세인트루이스 베처가 팀의 3번째 득점을 만들면서 쐐기를 박았다. LA도 후반 16분 세르피 팔렌시아와 후반 40분 부앙가가 연속 골을 터뜨렸지만, 승부를 뒤집지는 못했다.이날 경기에서 경기 결과만큼이나 가장 이목을 끌었던 대목은 바로 손흥민과 정상빈의 맞대결이었다. 대표팀 선후배 사이인 이들은 경기장 밖에서도 서로를 챙길 정도로 끈끈한 모습을 보여주기도 했다.특히 손흥민은 경기 전 공식 인터뷰를 통해 "(정)상빈이가 올 시즌 좋은 팀에서 훌륭한 활약을 한 것도 자랑스럽게 생각한다"라며 "잘해도 플레이오프에서는 우리가 이겨야 좋은 것이기에 너무 잘하라고는 말하지 못하겠다"라고 솔직한 답을 내놓았다.다만 손흥민의 바람과는 달리, 이번 시즌 프로 데뷔 후 커리어 하이 시즌(6골 2도움)을 보냈던 정상빈이 만점 활약을 선보이면서 팀을 승리로 이끌었다. 3-4-3 전형의 우측 공격수로 출격한 가운데 왕성한 활동량을 바탕으로 공격과 수비에서 존재감을 드러냈다.공격 시에는 측면 깊이 포진해 볼 운반과 연결 고리 역할을 해냈고, 강점인 빠른 속도를 통해 코너킥을 만들어내는 등 인상적인 퍼포먼스를 보여줬다. 그리고 전반 33분에는 우측에서 정확한 패스로 나바로에게 볼을 연결, 이후 공을 잡은 에델만의 선제골을 도왔다.기점 역할이었으나 MLS 규정상 세컨더리 패스 역시 도움으로 인정되기에 정상빈은 도움으로 기록됐다. 이후에도 활약은 멈추지 않았다. 후반에는 박스 안으로 파고드는 움직임으로 LA 골문을 위협했고, 후반 6분에는 정교한 오른발 슈팅으로 요리스를 뚫어내는 데 성공했다.이는 기대 득점 값이 0.07이었지만, 정상빈은 전혀 개의치 않고 이 적은 확률을 뚫고 팀에 2번째 득점을 선물한 것. 이후에도 수비 가담을 통해 LA 공격을 막아내는 등 인상적인 활약을 보여준 그는 후반 31분 베처와 교체되며 벤치로 들어왔다.총 76분을 소화한 정상빈은 1골 1도움, 드리블 성공 1회, 공격 진영 패스 성공 3회, 볼 회수 1회를 기록하며 팀의 역사적인 플레이오프 첫 승리를 이끌었다.반면 손흥민은 아쉬운 퍼포먼스를 보여주면서 팀의 패배를 막지 못했다. 4-2-3-1의 공격형 미드필더로 나선 그는 경기 내내 최다 기회 창출(5회)·드리블 성공 2회를 기록하며 분투했지만, 상대의 거센 압박 수비 속 활로를 찾지 못하면서 고개를 숙여야만 했다.한편, 1차전 승리를 기록한 세인트루이스는 오는 29일(한국시간) BMO 스타디움으로 넘어가 2차전을 치르게 된다.