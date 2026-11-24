K리그가 최근 불거진 일부 시민구단의 횡령과 임금 체불 사태로 극심한 홍역을 앓고 있다. 한국프로축구연맹이 최근 불거진 시민구단들의 운영상 문제에 대해 고개를 숙이고 쇄신안을 내놓았지만, 한국프로축구선수협회가 이에 반발하여 전면 재검토를 요구하면서 진통이 깊어지고 있다.현재 프로축구 K리그의 1, 2부리그는 총 29개 팀으로 구성되었고, 이중 절반이 넘는 17개 팀이 지자체의 지원을 받는 시도민 구단들이다. 군팀인 김천 상무와 기업과 지자체의 공동 컨소시엄 형태로 운영되는 충북 청주까지 포함하면 19개 구단에 이른다. 지역연고제로 운영되는 수많은 세계 프로리그에서도 이런 식의 기형적인 시도민구단 비중이 높은 구조는 사실상 K리그가 유일하다.2002 한일 월드컵의 성공 이후 새로 지은 월드컵경기장의 활용 방안을 두고 고민하던 정치권과 축구계가 고민 끝에 내놓은 해법이 바로 지자체 중심으로 운영되는 프로축구단인 시도민구단의 창단 열풍이었다. 또한 2013년 승강제 도입 후에는 2부 리그를 운영하기 위해 더 많은 팀이 필요했던 한국프로축구연맹과, 지방구단 창단 경쟁에 나선 지자체의 이해관계가 맞물려 더 많은 시도민구단이 대거 K리그에 뛰어드는 계기가 됐다.문제는 모기업이 없는 시도민구단들은 자체 수입 대신 지자체가 세금으로 마련하는 '보조금'에 운영을 의존하고 있다는 것이 구조적인 한계였다. 지난해에만 시도민구단에 투입된 각종 공적재원은 약 1400-1500억 원 규모에 달하는 것으로 알려졌다.최근 시도민구단들은 최근 언론보도와 연맹 조사 결과 잇따른 운영 부실 논란으로 도마 위에 올랐다. 2026 북중미월드컵 기간 일부 시도민구단 인사들의 외유성 출장 논란, 김포FC의 80억 원대 규모 횡령 사건, 파주 프런티어의 선수단 임금 체불 사건 등이 대표적이다. 결국 '무늬만 프로'일 뿐, 막대한 세금 지원 없이는 사실상 운영이 불가능한 데다, 집행의 투명성조차 확인하기 힘든 시도민구단들의 부실한 구조가 적나라하게 드러났다는 평가다.일각에서는 '시도민구단 존폐론'까지 거론되고 있다. 실제로 일부 지자체와 지역 사회에서는 막대한 세금이 투입되고 효과는 미미한 시도민구단 운영을 지속하는데 회의적인 시각을 드러내고 있는 것으로 알려졌다.결국 한국프로축구연맹은 프로축구 시도민 구단들의 세금 낭비와 도덕적 해이, 부실 운영에 대한 지적이 잇따르자 지난 19일 긴급 회의를 소집했다. 이어 23일에는 K리그2 전 구단이 동참하여 재정 건전화와 제도 개선에 대한 쇄신안을 공개했다.연맹은 앞으로 선수단 등록 선수 수를 제한하고, 구단 예산에서 인건비 비율을 줄이겠다는 방향을 밝혔다. 또한 세금으로 선수단을 방만하게 운영해 온 시민 구단의 폐해를 줄이기 위해 구단별 등록 선수 인원을 현행 무제한에서 최대 25명으로 제한하는 로스터 제도를 2028시즌부터 도입하기로 했다. 다만 유소년과 젊은 선수의 출전 기회를 보장하기 위해 22세 이하(U-22) 선수는 인원 제한 없이 등록할 수 있도록 예외 규정을 두는 데 합의했다.구단의 재정 건전화 규정도 강화된다. 전체 구단 예산의 70%까지 허용되는 선수단 인건비를 60%까지 축소하기로 했다. 절감된 재원은 유소년 육성과 구단 마케팅에 투입하도록 유도한다는 방침이다. 그동안 선수단 인건비 집계에서는 제외됐던 감독 및 코칭스태프 임금도 규정 대상에 포함하기로 했다. 다만 등록 선수 제한과 인건비 감축은 2028시즌 K리그2에 먼저 적용되며, K리그1 확대 적용 시점은 미정이다.또한 임금 체불 사태를 빚은 파주 프런티어FC와 횡령 사건이 벌어진 김포FC 등에 대해서도 중징계를 검토하기도 했다. 연맹은 클럽 라이선스와 재정 건전화 규정에 저촉되는 사항이 있는지 면밀히 살펴 규정이 부여한 권한 내에서 연맹이 취할 수 있는 조치를 적극적으로 검토한다는 입장이다.하지만 선수협이 프로연맹의 K리그 재정 건전화 쇄신안을 정면으로 비판하며 갈등은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다. 선수협은 24일 입장문을 내고 연맹의 이번 대책을 "공금 횡령과 임금 체불의 책임을 선수의 일자리와 보수로 돌리는 방안"이라고 규정하며 반발했다.선수협은 이번 논란의 본질은 구단 내부의 방만한 경영과 공금 횡령, 이를 사전에 걸러내지 못한 연맹의 관리·감독 부실에 있다고 주장했다. 그런데도 정작 쇄신안은 경영진의 책임 강화나 회계 투명성 제고 대신 선수단의 정원과 보수를 줄이는 데만 집중됐다고 지적했다.이근호 선수협 회장은 "구단의 재정 관리 실패를 막겠다는 목적은 공감한다. 하지만 공금 횡령과 월급 체불은 선수의 잘못이 아니다. 일자리를 줄이고 보수 상한을 낮추는 것이 누구를 위한 쇄신안인가"고 의문을 제기했다. 선수협은 프로연맹이 기존 쇄신안을 고수할 경우 국제축구선수협회(FIFPRO)와 공조하여 법적 대응을 비롯한 모든 수단을 검토하겠다는 방침이다.이번 사태는 결국 '자생력'을 키우는데 소홀한 한국축구의 부실한 구조에서 비롯된 비극이라는 평가다. 축구 선진국으로 불리는 유럽의 주요 프로리그들은 후원 수입과 입장권 및 상품 판매 수입, 방송 중계권료를 바탕으로 운영되고 있다. 국내 대표적인 경쟁종목으로 불리는 프로야구는 최근 폭발적인 인기를 바탕으로 수입원을 다각화하는 데 성공하며 모기업의 지원금 의존 비중을 낮추는 추세다.물론 시도민구단을 무조건 '세금낭비'라는 측면에서만 바라보지 말고, 프로축구단으로 지역사회 발전와 공동체 통합에 기여해온 측면, 한국축구 발전을 위한 선수 발굴이나 관련된 산업 인프라 조성 등, 유무형의 효과들도 함께 고려해야 한다는 신중론도 나온다. 현실적으로 거대해진 K리그를 기업 구단만으로 유지하는 것은 불가능하다. 수도권과 지방의 인프라 격차가 심화되고 인구가 감소하는 시대에, 지역만의 고유한 브랜드와 팬덤을 구축할 수 있는 '전략적 자산'으로서 시도민구단 나름의 역할도 인정되어야 한다.시도민구단의 존재 가치를 완전히 부정하는 것이 아니라, 이제부터라도 썩은 부분만 과감히 도려내고 내실에 집중해야 한다는 목소리가 높다. 선을 넘은 부실한 구단은 프로무대에서 퇴출하는 강력한 조치도 고려해야 한다. 지금처럼 지자체장이 구단주를 겸직하여 외풍에 흔들리기 쉬운 구조에서 벗어나, 전문가에게 운영을 위임하여 구단 행정과 재정을 투명하게 건전화하는 방안도 논의되어야 할 것으로 보인다.연맹의 이번 쇄신안은 시도민 구단의 방만한 운영을 개선하기 위한 변화의 시작에 불과하다. 지자체와 선수협도 함께 해 '네 탓' 공방과 갈등 대신, 시도민 구단의 소유 구조 개혁, 경기장 활용을 통한 자체 수익 향상 모델 등에 대한 장기적이고 근본적인 대안을 고민해야 할 필요가 있다.