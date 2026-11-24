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샤를 뒤트와 & 마르타 아르헤리치 with KBS교향악단염동교
엘피 커버만으로 친숙한 아티스트가 있다. 팝 쪽에선 밥 딜런과 조니 미첼, 재즈에선 드러머 아트 블레이키가 떠오른다. 부모님으로부터 물려받은 도이치 그라모폰 발행 마르타 아르헤리치의 엘피들은 "대표적 클래식 피아니스트=아르헤리치" 등식을 공고하게 했다. 열여섯에 이미 제네바 국제 음악 콩쿠르와 부조니 국제 피아노 콩쿠르를 석권하며 젊은 천재 이미지를 각인한 아르헨티나의 보배는 이후에도 그래미상과 클래식계 권위 있는 디아파종 황금상을 받아 이력서가 화려하다.
2022~2024년에 걸쳐 건강 이슈로 몇 차례 연기되었다가 예술가의 사망으로 끝내 불발된 마우리치오 폴리니 콘서트. 이탈리아의 피아노 권위자에 관한 안타까운 기억이 떠올라 마르타 아르헤리치 공연 예매가 시작되자마자 바로 예매했다. 11월 21일과 22일 롯데콘서트홀 개관 10주년 기념 공연으로 열린 "샤를 뒤트와 & 마르타 아르헤리치 with KBS교향악단" 중 첫날인 토요일 공연에 다녀온 것. 한때 부부였던 스위스 출신 지휘자 샤를 뒤트와와 아르헤리치는 혼인 관계 이상의 기나긴 음악적 동행인으로 경력의 지지대가 되어주었다.
콘서트의 첫 순서 "삼각 모자"의 작곡가 마누엘 데 파야는 이사크 알베니스, 엔리케 그라나도스와 더불어 스페인 민족주의를 대표한다. "삼각 모자"의 변화무쌍한 곡 전개는 얼마 전 11월 12일 사이먼 래틀과 바이에른 방송교향악단이 협연한 이고르 스트라빈스키 "봄의 제전"을 상기했다. 흥미롭게도 두 작품 모두 발레 음악이며, 전설적인 무용단 "발레 뤼스"를 창단한 러시아의 무대미술가 세르게이 디아길레프가 초연을 맡았다.