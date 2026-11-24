▲샤를 뒤트와 & 마르타 아르헤리치 with KBS교향악단 염동교

20세기 프랑스의 고전 음악 거장 모리스 라벨. 필자의 최애곡 중 하나인 "볼레로"의 작곡가기도 한 그는 재즈의 뿌리가 되는 민스트럴과 폭스트롯트, 케이크워크에 심취했다고 한다. "파리의 아메리카인"을 쓴 미국 클래시컬 뮤직 거목 조지 거슈윈과도 교류했다고.



이러한 배경 덕일까, 샤를 뒤트와와 KBS교향악단, 아르헤리치가 협연한 라벨 "피아노 협주곡 G장조"는 재즈적이었다. 거슈윈의 피아노 협주곡 "랩소디 인 블루"와도 일견 닮아 보였다. 손을 교차하며 독특한 리듬을 주조했던 1악장에선 하프의 신비로운 색채와 프렌치 호른이 돋보였다. 상대적으로 차분하고 플루트가 보드라웠던 2악장을 지나 3악장에선 타악기적인 타건과 리듬감이 부각되었다.



청중의 열화와 같은 커튼콜에 재등장한 아르헤리치. 18세기 하프시코드 연주자로 정평이 났던 도메니코 스카를라티의 "피아노 소타 D단조, K.141"에서 기교는 여전했다. 2027년 6월 롯데콘서트홀에서 만하임 필하모닉 오케스트라와의 협연이 예정되어 있다니 클래식 피아노 팬들은 설레는 마음이다.



인터미션 후 재개된 안토닌 드보르작의 "교향곡 제9번 e단조, Op. 95 신세계로부터"는 유기성과 웅장함 같은 교향시의 미학을 전달했다. 베드르지흐 스메타나와 더불어 19세기 체코를 대표하는 작곡가인 드보르자크는 "신세계로부터" 속 장중함과 대비되는 차분한 곡조의 "유모레스크"로도 알려져 있다.



2악장에선 호른과 목관악기가 서정적이고 목가적 분위기를 드리웠다. 드보르자크의 탁월한 선율 감각이 나타난 대목이었다. 비장하고도 경쾌한 3악장을 통과해 익숙한 선율의 4악장이 모습을 드러냈다. 존 윌리엄스가 쓴 영화 "죠스" 메인 테마에 영향을 주었을 서늘한 도입부부터 심장을 강타하는 강렬한 앙상블까지 역동적인 악곡 전개는 실황이 선사한 놀라운 음악적 체험이었다.



90세의 스위스 지휘자는 박진감 넘치고 역동적인 악곡에서도 힘에 부치지 않았다. 그네 타듯 팔과 허리를 좌우로 스윙하며 단원을 이끌었다. 뒤트와의 카리스마와 KBS교향악단의 고해상도 음향이 융화된 "신세계로부터"가 이 작품을 처음 접했을 때의 감흥을 일깨웠다. 지금으로부터 약 70년 전 본격적 경력을 시작한 클래시컬 뮤직계의 산증인은 지휘대를 잡은 채 인자한 미소로 마지막 인사를 건넸다.

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