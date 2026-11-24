여자프로농구 인천 신한은행이 지난 시즌 최하위에서 올 시즌 선두로 깜짝 도약하며 돌풍의 중심에 섰다.신한은행은 23일 인천 도원체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구' 정규리그에서 부천 하나은행을 63-59로 제압하며 쾌조의 4연승 행진을 질주했다.양팀은 1쿼터에 14-13으로 팽팽하게 맞섰으나 2쿼터부터 신한은행이 주도권을 가져갔다. 신한은행은 탄탄한 수비로 하나은행에게 무려 7개의 턴오버를 유발하며 공격점유율을 높였다. 신이슬, 홍유순의 외곽슛과 노구치의 골밑 득점이 이어지면서 신한은행이 36-27까지 앞선 채 전반을 마쳤다. 3쿼터에도 신지현과 노구치의 3점포가 터지면서 내내 10여 점 차 이상 리드를 벌었다.순조롭게 낙승을 거두는 듯했던 신한은행은 4쿼터 들어 각성한 하나은행의 반격에 득점이 9점에 묶이며 추격을 허용했다. 하나은행은 정현의 3점포와 진안의 골밑슛에 힘입어 막판 59-61까지 바짝 따라붙었다.다행히 종료 8.4초전 상대 파울 작전으로 얻은 귀중한 자유투 2개를 박진영이 침착하게 모두 성공시키며 한숨을 돌렸다. 신한은행의 이후 하나은행의 마지막 공격을 막아내 승리를 확정했다. 아시아쿼터 노구치 사쿠라가 시즌 개인 최다인 22 득점에 9개의 리바운드를 잡아내며 신한은행의 승리를 이끌었다.신한은행은 6승 1패를 기록하며 용인 삼성생명(5승 2패)을 1경기 차로 따돌리고 단독 선두를 지켰다. 지난 시즌 9승 21패로 최하위를 기록했던 신한은행은 마지막 6라운드에서 26경기 만에 6승을 신고했는데, 올 시즌에는 2라운드 7경기만에 벌써 도달했다.신한은행은 최윤아 감독이 현역으로 뛰던 2000년대 후반부터 2010년대 초반까지 통합 6연패를 차지하며 '레알 신한'이라 불리는 등, 여자프로농구 최초의 왕조로 군림했다. 하지만 2010년대 중반부터 주축 선수들의 은퇴와 노쇠화로 서서히 하락세를 겪으며 중하위권 팀으로 내려앉았다.최근 3시즌간은 5-5-6위에 그치며 4강까지 주어지는 플레이오프 진출에도 번번이 실패했다. 신한은행 레전드 출신으로 지난 시즌부터 팀의 지휘봉을 잡게 된 최윤아 감독은 첫해 최하위의 굴욕을 피하지 못하며 '초보 감독'으로 혹독한 신고식을 치러야했다.올 시즌도 개막 전까지는 신한은행의 전력을 하위권으로 예상하는 전망이 많았다. '리그 최고 센터' 박지수가 건재한 KB, 강이슬이 FA로 이적하며 김단비와 원투펀치를 구축한 우리은행, 두터운 선수층을 보유한 BNK 등이 우승후보로 거론됐다. 하지만 막상 시즌이 개막하고 나서 가장 두각을 나타낸 팀은 의외로 신한은행이었다.돌풍의 중심에는 단연 일본에서 날아온 '벚꽃(사쿠라)' 노구치 사쿠라가 있었다. 노구치는 올 시즌 7경기에 모두 출전해 평균 35분 9초를 소화하며 평균 14점, 9.7리바운드(공격 3.7·수비 6.0), 2.1어시스트, 1.1스틸을 기록 중이다. 3점슛 성공률 37%(10/27), 자유투 성공률 72.7%(16/22)도 효율성도 준수하다. 공격과 수비, 골밑과 외곽을 모두 가리지 않는 전천후 에이스로 맹활약하고 있다.노구치는 일본에서도 어린 시절부터 유망주로 인정받았고 프로팀 주전에서 성인대표팀, 3대 3 대표팀 경력도 보유한 스타급 선수였다. 한때 은퇴까지 고민했던 노구치는 올해 4월 일본에서 자유계약선수가 되며 새로운 도전을 위하여 아시아쿼터로 한국농구의 문을 두드렸다.노구치의 장점은 빅맨의 높이와 힘, 가드의 슈팅과 운동능력을 겸비한 올어라운드 포워드라는 점이다. 181.5cm의 준수한 신장으로 박지수같은 센터와도 어느 정도 매치업이 가능한데다, 활동범위가 넓어 외곽까지 커버가 가능하고 속공에도 가담한다.특히 외곽에 머물다가 골밑으로 침투하여 컷인을 하거나 공격리바운드를 낚아채는 능력이 일품이다. 지난 18일 KB(62-61)와의 1라운드 경기에서 경기막판 역전 위닝샷도 노구치의 공격 리바운드에서 비롯됐다. 노구치는 이날 공격리바운드만 무려 11개를 잡아내기도 했다. 지난 시즌 허약한 포워드진과 해결사 부재로 인하여 접전에 유독 약했던 신한은행에게 노구치는 그야말로 안성맞춤의 영입이었다.한편으로 노구치는 농구실력 뿐아니라 스타성까지 갖춘 선수라는 평가를 받고 있다. 농구경기의 특성상 치열한 몸싸움과 상대의 집중 견제 속에서도 항상 웃는 얼굴로 경기에 임하고 국내 동료들과 자연스럽게 어우러지는 모습이 팬들 사이에서 호감을 사고 있다.올해 여자농구가 아시안게임 우승 효과로 인하여 유튜브와 미디어 노출이 늘어나면서 노구치에 대한 관심도 급상승했다. 노구치가 등장하는 영상 콘텐츠마다 조회수가 급증하고, 노구치의 실력과 성품에 호평을 보내는 댓글이 가득하다. 노구치도 이런 팬들의 인기를 실감한다면서 "경기가 잘 풀리지 않을 때도 있지만, 내가 웃어야 팀도 더 좋은 에너지를 받을 수 있다고 생각하여 항상 밝은 표정을 지으려고 노력한다"고 털어놓기도 했다.노구치라는 확실한 에이스가 생기면서 부담을 덜게 된 다른 국내 선수들의 활약도 덩달아 살아나고 있다. 아시안게임 국가대표를 거치며 한층 성장한 3년차 홍유순은 이번 시즌 13.7점. 7.9리바운드. 3.3어시스트를 기록하며 커리어하이시즌을 써 내려가고 있다. 신지현은 경기당 10득점에 3점슛 성공률은 무려 46.4%(13/28)로 전체 1위에 올랐다. 여기에 하나은행에서 트레이드로 합류한 5년차 포워드 박진영이 10.4점,2.7리바운드를 기록하며 처음으로 주전 자리를 굳혔다.신한은행은 올시즌 팀득점(68.6점)과 어시스트(19.3개), 3점슛 성공률(35.0%) 등에서 모두 1위를 달리고 있다. 특히 3점슛 성공률이 3할을 넘긴 팀은 현재 신한은행이 유일한 만큼 리그에서 가장 화끈한 양궁농구를 선보이고 있다.시즌 초반 신한은행의 유일한 불안 요소는 주전들의 출전 시간이 너무 많다는 것이다. 신한은행은 1라운드까지 7,8명의 선수만으로 한 경기를 소화할 만큼 선수 가용폭이 좁았다. 김지영, 홍유순, 노구치가 매 경기 풀타임을 가깝게 소화하며 출전시간 상위 탑5중 3명이 신한은행 선수들이었다.신이슬이 아킬레스건 부상 후유증으로 많은 출전시간을 소화하기 어렵고, 신인드래프트 1순위 가네다 마나가 아직 경기에 나서지 못하고 있다 보니 가용자원이 부족해졌다. 최윤아 감독은 2라운드 들어 이두나, 이혜미, 황샹팅 등 백업멤버들에게도 조금씩 출전시간을 부여하며 주전들의 체력안배에 나서고 있다.최윤아 감독은 4연승과 단독 선두라는 성과에도 만족하지 않았다. 최 감독은 경기 후 "지난해 우리가 너무 좋지 않은 역사(최하위)를 썼기 때문에, 이번 시즌에는 더 좋은 역사를 써야 한다고 생각을 바꿨다. 사는 바꾸라고 있는 것이니까. 나도 선수들도 아직 갈 길이 멀고 더 높은 곳으로 가야 한다"고 다짐했다.