(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
스마트폰과 SNS로 일상을 끊임없이 공유하면서도 사람들은 고립을 느낀다. 소통이 넘치는데도 단절을 겪는 모순은 소통의 양만으로 관계의 깊이를 가늠하는 데서 비롯된다. 스콧 만 감독의 <폴: 600미터>는 휴대전화 신호가 닿지 않는 송신탑 꼭대기에 갇힌 두 여성을 통해 수많은 연결 속에서도 채워지지 않는 고독을 들여다본다.
친구 사이인 베키 코너(그레이스 캐롤라인 커리)와 샤일로 헌터(버지니아 가드너)는 사막에 버려진 TV 송신탑에 오르다 낡은 사다리가 무너져 몇 평 남짓한 원판에 갇힌다. 휴대전화는 신호를 잡지 못하고 600미터 아래 지상에는 도움을 청할 상대가 없다. 영화는 고공 생존 스릴러의 공식을 따르지만 관객이 느끼는 공포의 출처는 높이가 아니라 끊어진 연결이다.
소통의 과잉과 부재, 두 개의 얼굴
영화는 상실에서 시작한다. 베키는 등반 사고로 남편 댄(메이슨 구딩)을 잃고 술에 의존한다. 아버지 제임스(제프리 딘 모건)의 전화를 받지 않고 주변 사람들과 거리를 둔 채 스스로를 가둔다. 헌터는 극한 도전 영상을 SNS에 올리며 타인의 관심을 좇는다. 그에게 구독자 수와 조회수는 삶의 동력이다.
한 사람은 소통이 끊긴 채, 다른 한 사람은 소통에 파묻힌 채 살아간다. 현대인 한 사람 안에 겹쳐 있는 두 얼굴이 두 인물로 나뉘었다. 헌터는 모든 순간을 공개하지만 그 순간을 함께 견딜 사람이 없고, 베키는 손을 내미는 사람이 있어도 문을 닫는다. 정반대로 보이는 두 사람은 누구와도 깊이 관계 맺지 못한다는 결핍을 공유한다.