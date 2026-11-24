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칼 야스퍼스는 소통을 현존적 소통과 실존적 소통으로 구분한다. 현존적 소통은 정보를 주고받거나 서로의 필요를 충족하고 같은 생각과 목표를 나누는 일이다. 함께 살아가는 데 꼭 필요하지만 이런 교류가 많다고 해서 자신의 두려움이나 고통까지 이해받는 것은 아니다. 실존적 소통은 자신이 어떤 사람인지, 무엇 때문에 괴로운지 솔직히 드러내고 상대의 이야기도 받아들이는 관계다. 이러한 과정에서 우리는 미처 몰랐던 자신의 모습을 발견하고 상대를 새롭게 이해하게 된다.헌터가 영상을 올리고 시청자가 반응하는 방식은 현존적 소통의 한 예다. 콘텐츠에 대한 타인의 관심이 헌터의 두려움과 고통에 대한 이해로 이어지는 것은 아니다. 베키 역시 술에 기대고 침묵하며 사람들을 멀리한 탓에 자신의 슬픔을 타인과 나누지 못한다.야스퍼스에 따르면 죽음, 고통, 투쟁, 죄책 같은 한계상황은 익숙한 삶의 확신을 흔들고 자신이 어떤 존재인지 돌아보게 한다. 영화 속 600미터 송신탑 꼭대기는 이러한 한계상황을 보여주는 공간이다. 신호가 끊기면서 헌터는 팔로워와 조회수에 기댈 수 없게 되고 베키는 그동안 외면해 온 상실의 고통을 마주한다. 죽음의 위협 앞에서 두 사람은 서로에게 말하지 못했던 두려움과 상처를 털어놓는다.영화에서 두 사람의 관계가 달라지는 순간은 서로에게 숨겨온 말을 털어놓을 때다. 베키는 남편을 잃은 뒤 사람들을 밀어내며 살아온 자신을 돌아보고, 헌터는 댄과의 관계를 베키에게 고백한다. 헌터의 고백은 베키에게 상처를 주고 두 사람의 우정을 흔든다. 야스퍼스가 말한 '사랑하는 투쟁'(liebender Kampf)에도 이런 어려움이 따른다. 자신을 솔직하게 드러내고 상대의 말을 듣는 일에는, 믿었던 사람의 낯선 모습까지 받아들여야 하는 어려움이 따르기 때문이다.후반부에는 헌터가 이미 죽었다는 사실이 드러난다. 가방을 가지러 내려갔다가 추락한 뒤 베키 곁에서 말을 건네던 헌터가 환영이었다는 반전이다. 둘이 함께 견딘 줄 알았던 시간은 베키가 홀로 버틴 시간이었다. 베키는 자신에게 상처를 준 친구의 목소리에 기대어 살아남으려 했지만 이제 헌터에게서는 어떤 대답도 들을 수 없다.친구의 죽음을 받아들인 베키는 그동안 연락을 피했던 아버지에게 구조 문자를 쓰지만 휴대전화에는 여전히 신호가 잡히지 않는다. 베키는 휴대전화를 신발에 넣어 헌터의 시신 안에 넣은 뒤 지상으로 떨어뜨린다. 신호가 잡히는 곳까지 전화기를 보내기 위해서다. 친구를 잃은 슬픔 속에서도 그 몸에 자신의 생존을 걸어야 하는 베키의 선택은 절박하다.살아남을 방법을 찾던 베키는 결국 누군가의 도움이 필요하다는 사실을 받아들인다. 아버지에게 보낸 짧은 문자에는 자신의 위태로운 처지와 살고 싶다는 마음이 함께 드러난다. 고독 속에서 자기 한계를 마주한 베키는 도움을 청하며 스스로 끊어온 관계를 다시 잇는다.