이탈리아 북부 롬바르디아주에 자리한 코모는 인구 8만여 명의 소도시다. 축구보다는 호수 풍경과 할리우드 스타들의 별장이 몰린 휴양지로 더 잘 알려져 있다. 그런 작은 도시의 축구단 '코모1907'이 올 시즌 유럽 축구계에 돌풍을 일으키고 있다.불과 7년 전 이탈리아 4부리그에 머물렀던 코모는 오는 25일 오전 5시(한국 시각) 그리스의 AEK 아테네와 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 홈경기를 치른다. 창단 이후 처음으로 밟은 UCL 무대에서 네 번째 승리에 도전한다.코모는 지난 5일 프랑스 랑스와의 UCL 리그 페이즈 4차전 원정 경기에서 9-1로 대승했다. 리버풀과 레알 마드리드가 보유한 UCL 최다 점수 차 승리(8골)와 타이기록이자 대회 역사상 최다 점수 차 원정 승리다.앞서 독일 분데스리가의 강호 라이프치히와 잉글랜드 프리미어리그 명문 맨체스터 유나이티드를 나란히 4-1로 꺾었던 코모는 3승 1패(승점 9)를 기록, 36개 참가 구단 중 4위에 올라 있다. 4경기에서 뽑아낸 골만 19골로 경기당 5골에 육박한다. 이는 1976년 잉글랜드 퀸스파크 레인저스(QPR)가 세운 주요 유럽 클럽대항전 데뷔 4경기 최다 득점 기록과 타이다.1907년 창단한 코모는 이탈리아 축구 변방에 머물렀던 구단이다. 지난 시즌 이전까지는 1949~1950시즌 세리에A 6위에 오른 것이 역대 최고 성적이었다. 이후 재정난과 강등을 반복하다 2016년 파산 선고까지 받았다. 구단의 명맥이 끊길 뻔했다.반전은 2019년 시작됐다. 인도네시아의 손꼽히는 부호 로베르트 부디 하르토노와 미하엘 밤방 하르토노 형제가 코모를 인수하면서다. 담배와 금융업으로 막대한 부를 쌓은 이들은 이탈리아 소도시 구단에 본격적으로 자본을 투입했다. 돈이 들어오자 성적이 즉각 반응했다. 2019년 3부리그(세리에C)로 올라섰고, 2021년 2부리그(세리에B)에 진입했다. 그리고 2024년, 21년 만에 최상위 리그인 세리에A 복귀에 성공했다.승격 이후에도 지갑을 닫지 않았다. 독일 공영방송 스포츠샤우에 따르면 코모는 2025~2026시즌 선수 영입에 약 1억2600만 유로(약 2000억 원)를 썼다. 세리에A 전체 구단 중 네 번째로 많은 지출이다. 올여름에는 팀의 핵심인 아르헨티나 미드필더 니코 파스(22)를 붙잡기 위해 친정팀 레알 마드리드에 6000만 유로(약 1000억 원)를 지불한 것으로 알려졌다. 중계권 수익 정체로 허리띠를 졸라매는 이탈리아 전통 명문 구단들도 쉽게 감당하기 어려운 규모의 투자다.막대한 자금을 쏟아붓고도 성적을 내지 못하는 구단은 수두룩하다. 코모가 다른 점은 자본을 그라운드 위 성과로 바꿔낸 지도자의 존재다. 스페인 대표팀과 아스널·FC바르셀로나·첼시 등 유럽 명문 구단을 거친 세스크 파브레가스(39) 감독이 그 중심에 있다. 2022년 선수 생활 황혼기에 당시 2부리그였던 코모에 입단한 그는 이듬해 은퇴 후 곧바로 지도자 생활을 시작했고, 2024년 정식 감독으로 부임했다.파브레가스 감독은 승격팀의 전형적인 생존 방식을 거부했다. 라인을 내리고 역습을 노리는 수비 축구 대신, 공을 소유하며 상대를 끌어낸 뒤 볼을 빼앗기면 즉각 강한 압박으로 재탈환하는 공격 축구를 이식했다. 현역 시절 아르센 벵거, 펩 과르디올라 등 당대 최고 명장들 밑에서 익힌 전술 철학을 이탈리아 소도시 구단에 구현한 것이다.선수 영입 기조도 뚜렷했다. 전술 수행 능력과 성장 잠재력이 큰 젊은 자원에 적극적으로 투자했다. 레알 마드리드 유스 출신 니코 파스, 세네갈 국가대표 공격수 아산 디아오, 그리스 국가대표 공격수 타소스 두비카스 등이 대표적이다. 결과는 대성공이다. 22세 파스는 올 시즌 UCL 4경기에서 3골 5도움을 몰아치며 공격을 진두지휘하고 있고, 두비카스는 6골을 터뜨렸다.파브레가스 체제의 코모는 세리에A 복귀 첫 시즌인 2024~2025시즌 10위로 가볍게 잔류하더니, 지난 시즌에는 4위까지 치고 올라가며 창단 첫 UCL 출전권을 따냈다. 잔류만으로도 성공이라는 평가를 받던 팀이 불과 두 시즌 만에 유럽 최상위 무대의 다크호스가 됐다.코모의 진짜 경쟁력을 가늠할 시험대는 이제부터다. AEK 아테네전에서 승리해 승점 12 고지에 오르면 16강 직행 가능성을 높일 수 있다.리그 페이즈 후반부에는 스페인의 레알 베티스를 비롯해 프랑스 명문 파리 생제르맹(PSG)과 스페인 명문 FC바르셀로나가 차례로 기다리고 있다. 7년 전 4부리그를 뛰던 소도시 구단이 이제 유럽 최강팀들과 정면 승부를 벌이는 위치까지 올라섰다.