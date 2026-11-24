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MBC 금토드라마 '라이어'MBC
우리는 여러 드라마에서 빌런의 이른 퇴장이 극의 동력을 떨어뜨리는 상황을 종종 목격하곤 했다. 그런데 <라이어>는 정반대의 효과를 만들어냈다. 이전까지의 전개가 "그를 어떻게 잡을 것인가"를 두고 벌인 수싸움이었다면, 이제는 민준호에게 원한을 품을 만한 인물들이 줄줄이 용의선상에 오른다.
8회까지만 놓고 본다면 시선이 그의 범행과 다음 행동을 추적하는 데 집중됐다. 이제는 그와 얽힌 사람들의 과거와 선택이 새로운 의심의 대상이 된다. 민준호의 죽음은 피해자들이 바라던 법적 단죄의 기회마저 앗아갔다. 누군가의 선택이 피해자들이 어렵게 붙들어온 목표를 한순간 허공으로 날려버렸기 때문이다.
민준호의 죽음은 극의 흐름을 따라가던 시청자의 시선과 생각까지 바꿔놓았다. 앞서 누가 거짓말을 하고 있는지에 집중했던 시청자들은 이제 여러 인물의 행동과 진술을 되짚게 된다. 민준호의 죽음이 정의 구현을 위한 누군가의 선택인지, 계획된 복수인지, 혹은 또 다른 사건의 시작인지에 따라 <라이어>의 이야기 종착점은 완전히 달라질 수 있다.
MBC표 심리 스릴러의 뚝심