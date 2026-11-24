▲MBC 금토드라마 '라이어' MBC

시청률만 놓고 보면 <라이어>가 순항하고 있다고 말하기는 어렵다. 방영 내내 인기몰이를 이어간 <닥터X: 하얀 마피아의 시대>, 후속작 <굿파트너2> 등 대중의 관심을 모은 SBS 경쟁작과 비교하면 여전히 열세인 것도 사실이다. 다만 수치만으로 작품의 장르적 성취까지 평가절하할 필요는 없다.



동시간대 맞수인 SBS 금토드라마가 통쾌한 사이다 전개로 승부한다면, MBC는 답답함을 견디게 만드는 쪽을 택했다. 자극적인 장면 대신 인물의 심리적 갈등을 여러 겹의 복선으로 엮고, 회차가 끝날 때마다 단서를 하나씩 쥐여준다.



<백설공주에게 죽음을-Black Out>, <이토록 친밀한 배신자>가 그랬던 것처럼 <라이어> 역시 최근 몇 년 동안 MBC 금토극이 쌓아 온 장르물의 노하우를 극의 흐름에 녹여냈다. 여기에 성범죄 이후 의심받고 고립되는 피해자의 시간을 외면하지 않는 태도는 시청자가 <라이어>에 몰입하게 만드는 또 다른 힘이다.



<라이어>는 MBC 특유의 묵직한 심리 스릴러 색채를 끝까지 밀어붙이면서 확실하게 자신의 색깔을 마련했다. 여기에 인물의 심리 변화와 대사, 각종 행동을 집요하게 파고드는 연출과 각본이 좋은 합을 이루면서 긍정적인 반응을 유도해 냈다. 이제 <라이어>는 주인공을 지우고도 이야기를 키울 수 있음을 증명했다. 범인의 빈자리를 의심으로 채우면서 남은 4회분을 기다려야 할 이유 또한 그만큼 분명해졌다.

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