㈜쇼박스

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

큰사진보기 ▲영화 <폭설> 스틸컷 ㈜쇼박스

89분이라는 길지도 짧지도 않은 러닝타임 동안 장르가 여러 번 바뀐다. 초반에는 탈주범과 살인범이 누구인지 찾아가는 미스터리에 초점 맞춘 듯 보인다. 인물의 불친절한 전사는 미스터리와 스릴, 블랙 코미디와 우화를 자유자재로 넘나드는 시간 동안 오히려 득이 된다.



제한된 정보는 한 치 앞도 예측할 수 없어 긴장감이 커지고, 진실에 트릭이 생겨 틈을 채울 동력이 되어준다. 연출 경험을 갖춘 김윤석, 구교환의 능수능란한 애드리브와 계산된 행동은 지루해질 타이밍에 활력을 불어넣는다.



여러 가지 해석이 가능하나 필자는 유독 AI의 침범으로 자리를 지키려는 인간 의지와 세대 갈등으로 해석되었다. 겉으로는 선임과 후임의 인수인계 과정처럼 보이나, 무한 경쟁 사회를 살아가는 분투, 한정된 자원(일자리)을 차지하려는 경쟁 구도로 읽혔다. 빠르게 변하는 세상 속에서 의자 뺏기 싸움은 인간이 아닌 존재와의 싸움으로 번진다고 생각했다.



시작과 끝 양극단에 선 갑수와 현택은 하나뿐인 자리를 뺏기고 싶지 않을 뿐이었다. 단 하루만 버티면 될 것 같지만 결국 폐역은 정해진 절차다. 3개월을 벌었지만 쌓인 눈은 녹고 봄은 오게 마련이다. 다가오는 미래는 어떤 식으로도 막을 수 없다.



유독 마지막 장면이 잊히지 않는다. 현택이 거사를 마치고 눈보라 속을 유유히 걸어가는 뒷모습이 훗날 나와 겹쳐 보였기 때문일까. 터널 끝에 무엇이 기다리고 있을지 알 수 없어 두려움이 크지만 그래도 걸어가야만 하는 처연함이 전해졌다. 폭설 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 장혜령 (doona90) 내방 구독하기 보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. 이 기자의 최신기사 "재혼 황후 인기 비결, 디즈니하면 드레스"

영화 <폭설> 스틸컷영화 <폭설>은 퇴직을 하루 앞둔 역장 갑수(김윤석)가 폭설로 고립된 설오역에서 후임 현택(구교환)을 기다리던 중 의문의 시체와 마주하며 벌어지는 미스터리한 상황을 담은 이야기다.박선우 감독이 하차하면서 바통을 이어받은 홍의정 감독은 끝까지 완주하는 데 사력을 다했다. 2인 극이었던 원작(연극)의 뼈대를 유지하면서 블랙 코미디 장르의 비릿한 웃음을 더했다.음악과 효과음의 엇박자, 심각한 상황의 '삑사리'도 효과적으로 쓰였다. 심각한 상황에서 슬랩스틱 코미디를 보이거나, 갑작스러운 판타지적 설정으로 마치 이 세계처럼 그려냈다. 죄지은 자가 빠져나갈 수 없이 돌고 도는 일종의 카르마는 어른들을 위한 한편의 잔혹 동화처럼 느껴진다.설오역은 제3의 주인공이다. 시간이 멈춘 듯한 설오역 분위기는 두 사람이 맞을 파국에 미스터리한 분위기를 더한다. 흰 눈밭과 깊은 산골짜기, 컴컴한 터널까지 더해 서늘한 계절감도 살렸다. 폐역을 앞두고 있지만 유기적이고 적극적으로 두 사람을 옥죈다. 폭설로 발 묶여 오도 가도 못하는 갇힌 상태는 심리적 불안감을 유발한다. 둘은 서로를 의심하고 경계하다 잠시 공조하는 듯했지만 이내 폭발한다.<소리도 없이>부터 시작된 대조적인 인물 설정은 <폭설>에서도 궁극적인 아이러니로 다가온다. 갑수와 현택은 눈과 까마귀를 뜻하는 설오처럼, 흑백 대비의 맥락이다. 반복되는 흑백의 은유는 바둑돌, 그림자 실루엣 등에서 종종 찾아볼 수 있다. 선악을 규정하던 흑백 논리가 오해와 편견이 벗겨지면서 모호해진다. 누가 착한지, 나쁜지 알 수 없어 혼란스러운 묘한 딜레마가 복잡하게 얽힌다.갑수와 현택은 자기 유리할 대로 거짓말과 변명으로 위기를 모면한다. 과거를 현재의 입장에서 재구성한 내레이션과 연극적인 대사는 한국 영화에서 좀처럼 보기 힘든 인상적인 장면을 연출해 냈다. 붉은색과 노란색의 플래시백도 의도된 설정이다. 거짓말이 의심될 때는 오해의 색깔로 붉은색을 쓰고, 본인 입장에서 왜곡하며 정당성을 부여할 때는 노란색을 써 구분 지었다. 예전 탄광촌이었던 지역답게 프로파간다 문구와 미장센도 환상적인 분위기를 더하는 데 일조한다.