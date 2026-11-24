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영화 <폭설> 스틸컷㈜쇼박스
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
영화 <폭설>은 퇴직을 하루 앞둔 역장 갑수(김윤석)가 폭설로 고립된 설오역에서 후임 현택(구교환)을 기다리던 중 의문의 시체와 마주하며 벌어지는 미스터리한 상황을 담은 이야기다.
박선우 감독이 하차하면서 바통을 이어받은 홍의정 감독은 끝까지 완주하는 데 사력을 다했다. 2인 극이었던 원작(연극)의 뼈대를 유지하면서 블랙 코미디 장르의 비릿한 웃음을 더했다.
음악과 효과음의 엇박자, 심각한 상황의 '삑사리'도 효과적으로 쓰였다. 심각한 상황에서 슬랩스틱 코미디를 보이거나, 갑작스러운 판타지적 설정으로 마치 이 세계처럼 그려냈다. 죄지은 자가 빠져나갈 수 없이 돌고 도는 일종의 카르마는 어른들을 위한 한편의 잔혹 동화처럼 느껴진다.
점차 모호해지는 경계
설오역은 제3의 주인공이다. 시간이 멈춘 듯한 설오역 분위기는 두 사람이 맞을 파국에 미스터리한 분위기를 더한다. 흰 눈밭과 깊은 산골짜기, 컴컴한 터널까지 더해 서늘한 계절감도 살렸다. 폐역을 앞두고 있지만 유기적이고 적극적으로 두 사람을 옥죈다. 폭설로 발 묶여 오도 가도 못하는 갇힌 상태는 심리적 불안감을 유발한다. 둘은 서로를 의심하고 경계하다 잠시 공조하는 듯했지만 이내 폭발한다.
<소리도 없이>부터 시작된 대조적인 인물 설정은 <폭설>에서도 궁극적인 아이러니로 다가온다. 갑수와 현택은 눈과 까마귀를 뜻하는 설오처럼, 흑백 대비의 맥락이다. 반복되는 흑백의 은유는 바둑돌, 그림자 실루엣 등에서 종종 찾아볼 수 있다. 선악을 규정하던 흑백 논리가 오해와 편견이 벗겨지면서 모호해진다. 누가 착한지, 나쁜지 알 수 없어 혼란스러운 묘한 딜레마가 복잡하게 얽힌다.
갑수와 현택은 자기 유리할 대로 거짓말과 변명으로 위기를 모면한다. 과거를 현재의 입장에서 재구성한 내레이션과 연극적인 대사는 한국 영화에서 좀처럼 보기 힘든 인상적인 장면을 연출해 냈다. 붉은색과 노란색의 플래시백도 의도된 설정이다. 거짓말이 의심될 때는 오해의 색깔로 붉은색을 쓰고, 본인 입장에서 왜곡하며 정당성을 부여할 때는 노란색을 써 구분 지었다. 예전 탄광촌이었던 지역답게 프로파간다 문구와 미장센도 환상적인 분위기를 더하는 데 일조한다.
의도된 설정, 씁쓸한 결말