김현희

쌀쌀한 기온 속에서도 모교를 찾아 장학금을 쾌척한 두산의 곽빈지난 22일 배명고 야구장에서 '2026 탄암배 학생 야구대회'가 열렸다. 배명학원이 주최하고, 설립자 탄암 조봉구 선생을 기리기 위해 세워진 탄암기념사업회가 후원하며 규모 있게 치러진 이번 대회에서는 서울 잠신중학교가 대치중학교를 14-2로 대파하며 내년 시즌에 대한 기대감을 높였다.중학 대회인 만큼 식전 행사부터 선수들의 긴장을 풀어주는 레크리에이션 시간이 마련돼 눈길을 끌었다. 무엇보다 선수와 학부모가 한데 어우러지는 장(場)이 펼쳐지면서, 야구장이 치열한 승부의 공간을 넘어 교육의 현장이자 즐거운 소풍의 무대가 될 수 있음을 보여주었다.승부에 따라 우승과 준우승은 갈렸지만, 후배들을 위해 기꺼이 자리를 마련한 어른들의 정성 역시 빛났다. 특히 배명고 김경섭 감독은 사비를 털어 푸드트럭을 부르고, 현장을 찾은 모든 이들에게 따뜻한 어묵을 대접하며 참스승의 면모를 보여주었다.훈훈한 풍경은 여기서 그치지 않았다. 야구계에서 활약 중인 동문 선배들도 모교를 찾아 후배들에게 힘을 보탰다. 배명고 출신 심수창을 비롯해 광주일고를 졸업한 이대형 해설위원이 경기 후 현장을 찾았고, 올 시즌 유력한 MVP 후보로 꼽히는 곽빈(두산 베어스)까지 모습을 드러냈다. 현역 프로야구 특급 스타의 깜짝 방문에 배명고 야구장은 일순간 뜨거운 박수와 환호성으로 가득 찼다.프로 무대와 국제대회에서의 맹활약을 바탕으로 억대 연봉을 받는 곽빈은 후배들을 위한 장학금 쾌척에도 망설임이 없었다. 이날 직접 배명중 후배 정성민에게 장학 증서를 전달하며 남다른 후배 사랑을 실천한 그는, 주변 관계자들에게 "우리 배명중·고 후배들을 잘 부탁한다"며 따뜻한 당부도 잊지 않았다.모교 사랑으로 발걸음을 했지만, 현장의 시선은 자연스레 그의 다음 행보로 향했다. 향후 해외 진출 계획을 묻자 곽빈은 한 치의 망설임도 없이 "기회가 된다면 큰 무대에 도전하고 싶은 마음을 숨기지 않겠다"며 2027시즌 종료 후 메이저리그 포스팅 시스템에 도전하겠다는 뜻을 내비쳤다. 이어 "다음 인터뷰 자리는 포스팅 기자회견이 되는 것 아니냐"는 농담에는 손사래를 치며 "도전은 당연히 해야겠지만 아직은 먼 훗날의 이야기"라고 웃으며 겸손함을 보였다.공교롭게도 유년 시절부터 절친한 사이인 안우진(키움 히어로즈) 역시 2028시즌을 마치면 포스팅 자격을 얻는다. 계획대로 두 선수 모두 빅리그 무대를 밟게 된다면, 곽빈이 1년 먼저 태평양을 건너고 이듬해 안우진이 합류하는 그림이 그려진다. 이에 대해 곽빈은 "(안)우진이와 함께 큰 무대에서 뛸 수 있다면 정말 흥미로울 것 같다"며 기대감을 전했다.올해 역시 노시환(한화)과 구자욱(삼성)이 포스팅에 나서는 등 한국 프로야구 스타들의 해외 진출 도전은 꾸준히 이어지고 있다. 다만 투수 부문에서는 2023년 고우석 이후 빅리그 포스팅을 통해 진출한 사례가 멈춰 있는 상태다. 내년 시즌을 마친 뒤 곽빈이 한국 투수 빅리거의 명맥을 다시 이을 수 있을지 야구팬들의 이목이 쏠리고 있다.