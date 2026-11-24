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2026 탄암배 학생 야구대회 폐회 직후 한 곳에 모인 선수들과 대회 관계자들김현희
프로야구가 스토브리그로 뜨겁게 달아오르는 가운데, 내년 시즌을 준비하는 학생야구 선수들 역시 부족한 점을 채우기 위한 값진 '숙제'를 이어가고 있다.
숙제가 꼭 교실에만 있는 것은 아니다. 야구 선수들에게는 그라운드가 곧 교실이기 때문이다. 실전 속에서 배울 점을 자기 것으로 만들어 성장의 발판으로 삼는 것이 바로 학생야구의 매력이다. 어른들 역시 선수들이 한 경기라도 더 실전 감각을 익힐 수 있도록 무대를 마련하는 데 힘을 쏟고 있다.
지난 22일 막을 내린 '2026 탄암배 학생 야구대회'(배명 야구 후원회 주관, 재단법인 탄암기념사업회 후원)가 대표적이다. 특히 중학야구의 경우 전국 규모로 치러지는 큰 대회가 소년체전이나 전국중학야구선수권대회 등으로 한정되어 있어, 지역 단위로 열리는 이러한 대회가 선수들에게는 소중한 실전 경험이 된다. 이번 대회 결승에서 잠신중학교는 대치중학교를 14-2로 완파하며 내년 시즌에 대한 기대감을 한껏 높였다.
내·외야 커버 가능한 최시현, 'KBO 육성 캠프 출신' 포수 김도윤... 서울 지역 고교 감독들 '주목'
승패에 따른 시상이 풍성하게 마련된 만큼, 이번 탄암배 대회는 단순한 친선전 이상의 규모와 열기 속에 치러졌다. 특히 경기 결과와 무관하게 대회 내내 맹활약을 펼친 유망주 10명을 선정해 1인당 50만 원의 장학금을 수여하며 통 큰 후원을 선보였다.
장학금 수혜자로 이름을 올린 배명중 박관용·김영민, 영남중 강나율·최진호, 대치중 이지한·박준건, 잠신중 서은찬·민경준·최시현, 이수중 최가현 등 10명은 올해 중학교 2학년생으로, 내년에는 최고참인 3학년으로서 각 팀을 이끌 핵심 전력이다. 나아가 내년 시즌 서울 지역 고교 야구부 감독들의 '스카우트 0순위'로 꼽힐 만한 재목들이기도 하다.