김현희

잠신중학의 기둥, 김도윤과 최시현은 내년 전국 무대를 기대해 볼 만한 유망주다. 2년 후 고교무대에서도 볼 수 있다.그중에서도 대회 내내 가장 강렬한 인상을 남긴 주역은 단연 잠신중의 중심타선을 이끈 야수 최시현과 포수 김도윤이다. 4번 타자로 나선 최시현은 결승전에서만 4안타 7타점을 몰아치며 공격의 혈을 뚫었다. 뒤를 받친 5번 타자 김도윤 역시 양 팀 통틀어 가장 긴 비거리의 타구를 날리는 등 4타점을 쓸어 담으며 범상치 않은 장타력을 과시했다. 외야 담장 앞 안전 그물이 없었다면 홈런으로 연결됐을 타구를 두 개나 만들어낸 장면은 이미 '탈중학급'이라는 평가를 받기에 충분하다.방망이만큼이나 수비에서도 두 선수의 존재감은 빛났다. 결승전에서 내야수로 출전한 최시현은 외야 수비까지 폭넓게 소화할 수 있는 멀티 자원으로, 여러 차례 까다로운 타구를 안정적으로 처리하며 탄탄한 기본기를 입증했다.안방을 지킨 김도윤 역시 이미 전국구 유망주로 눈도장을 찍은 자원이다. 김도윤은 지난 8월 충북 보은 KBO 야구센터에서 전국 중2 우수선수 40명을 대상으로 열린 '2026 KBO Next-Level Training Camp'에 잠신중 포수 대표로 발탁돼 체계적인 육성 프로그램을 경험한 바 있다. 탄탄한 하체 밸런스와 강한 어깨에서 뿜어져 나오는 정확한 2루 송구 능력은 그의 최대 강점이다. 포수 육성에 일가견이 있는 엄종수 전 경기상고 코치 역시 김도윤의 성장 가능성에 높은 평가를 아끼지 않았다.올해 서울시 U15 추계리그 우승을 차지하며 강팀의 면모를 입증한 잠신중학교는 최시현과 김도윤을 비롯한 2학년 주축 선수들의 가파른 성장세에 힘입어 2027시즌에도 서울 중학야구 판도를 흔들 강력한 우승 후보로 자리매김하고 있다. 이는 당연히 서울 지역은 물론, 전국 고교야구 감독들의 스카우트 레이더에 포착될 수밖에 없다.