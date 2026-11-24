화성FC 공식 홈페이지

프로화 2시즌 만에 K리그2 플레이오프에 진출한 차두리 감독의 화성FC초보 감독의 유쾌한 반란을 일으킨 화성 차두리 감독이다.화성FC는 지난 23일 공식 채널을 통해 "지난 22일 열린 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드 서울 이랜드와 충남 아산의 경기가 무승부로 끝나면서 정규리그 최종전 결과와 관계없이 최종 순위 6위권 안착과 함께 플레이오프 진출권을 확보했다"라고 밝혔다.프로화 2시즌 만에 이뤄낸 기적과 같은 이야기. 화성 돌풍이 K리그2 무대를 휩쓸고 있는 가운데, 역시 이 인물을 빼놓을 수가 없다.바로 화성의 수장 차두리다. 1980년생으로 한국 축구 '레전드' 차범근의 아들로 유명한 그는 축구 선수로 괄목할 만한 성적을 기록했다. 레버쿠젠·마인츠·프라이부르크·뒤셀도르프·FC서울 등에서 활약하면서 정상급 실력을 뽐냈다.또 대표팀 유니폼을 입고도 월드컵 출전 2회(2002·2010)·아시안컵 출전 2회(2011·2015)를 기록하면서 압도적인 퍼포먼스를 자랑했다. 2015시즌을 끝으로 축구화를 벗은 차두리는 차근차근 지도자로 변신하는 모습을 보여줬다.A대표팀 전력 분석관(2016~2017)을 시작으로 2018 러시아 월드컵에서는 코치로 대회에 참가하며 신태용 감독을 보좌했다. 이후 성인 무대로 더 이어가는 선택이 아닌 FC서울 산하 오산고등학교 사령탑으로 부임, 밑바닥에서 본인 지도 철학을 정립했다.그렇게 시간이 흘러 지난해 화성 사령탑으로 부임한 차두리 감독은 확고한 축구 색채를 선보이면서 화제를 일으켰다. 프로 신생팀이라는 한계를 극복해 내는 모습을 보여줬다. 입성 첫 시즌에는 경쟁력을 갖춘 팀들을 상대로 밀리지 않은 경기력을 선보였고, 충북 청주·성남·부산 아이파크·경남 등과 같은 까다로운 상대들을 연이어 제압했다. 그 결과 승격 가시권에는 성적이 미치지 않았으나 9승 13무 17패, 승점 40점으로 K리그2 14개 구단 중 10위를 기록했다.올해는 더 발전된 모습을 보여줬다. 전반기 15경기서 7승을 거두며 상위권에 자리했고, 18라운드부터 직전 32라운드까지 6승 5무 5패의 좋은 성적으로 플레이오프 진출이라는 기염을 토해냈다. 이는 K리그2 역사에서도 손에 꼽히는 빠른 행보다.성적도 성적이지만, 차두리 감독이 추구하는 축구 철학도 주목할 만한 포인트다. 화성은 4-4-2 포메이션을 바탕으로 공수 양면에서 짜임새 있는 축구를 구사하는데, 공격 상황에서는 빠른 전개와 외국인 선수들의 신체적 강점을 앞세워 상대 수비를 공략하게 된다.단순히 볼 점유율을 높이기보다 조직적인 위치 선정과 빠른 패스 전개를 앞세워, 간결한 터치로 상대 페널티박스까지 진입해 득점을 노리는 방식이다. 수비 방식도 흥미롭다. 볼을 상대에게 넘겨줬을 때는 촘촘한 두 줄 수비를 형성하면서 공격을 막아내는 방식이다.또 최전방부터 모든 선수가 강한 압박을 통해 상대 빌드업을 방해하는 구조를 보여주고 있다. 이러한 공수 전환과 조직적인 압박은 차두리 감독이 가장 중요하게 여기는 핵심 축구 철학이다. 이런 부분은 기록에서도 명확하게 나타난다.경기당 전방 패스 166.26개(3위)를 비롯해 페널티박스 안 슈팅 8.1개(5위), 유효 슈팅 4.26개(6위)로 공격적인 면모를 드러냈다. 수비에서도 클리어링 25.42개(5위)를 기록, 공수 지표에서 인상적인 수치를 기록했다. 특히 이번 시즌 리그 31경기서 45득점(최다 득점 5위)·33실점(최소 실점 3위)을 기록, 득실에서는 무려 '+12'를 기록하면서 K리그2 내에서도 압도적인 모습을 보여주고 있다.전술적인 부분도 훌륭하지만, 알려지지 않았던 숨은 보석들을 발굴하여 잠재력을 터뜨리는 데도 탁월한 모습을 보여줬다. 한때 현역으로 군 복무를 마치며 축구계에서 멀어졌던 김승건은 차 감독 지휘 아래 2부 경쟁력 있는 수문장으로 거듭났다.이외에도, 선수 생활 내내 하부 리그에 머물렀던 우제욱(김해)·제갈재민·김대환·장민준과 같은 자원들을 알짜배기로 키워내는 데 성공했다. 이에 그치지 않고, 외국인 선수들 역시 원팀으로 묶어내면서 리더십을 확실하게 선보였다.프로 사령탑 도전 2년 차 만에 인상적인 퍼포먼스를 보여주고 있는 차두리 감독이지만, 들뜨지 않는 모습이다. 그는 구단과의 인터뷰를 통해 "멀리 있는 결과를 쫓기보다 눈앞에 놓인 한 경기에 진심으로 부딪히며 시즌을 치러왔다. 자신의 몫을 다하며 성장해 준 선수들과 변함없이 믿어주신 팬분들 덕분에 너무나 감사한 선물을 받았다"라고 활짝 웃었다.끝으로 "선수단과 구단, 그리고 팬 모두에게 값진 기회가 찾아온 만큼, 후회 없이 즐길 수 있도록 마지막 순간까지 모든 걸 쏟아붓겠다"라고 각오를 밝혔다. 한편, 차두리 감독의 화성은 오는 29일 김포와 정규리그 최종전을 치른 뒤, 내달 2일 구단의 첫 준플레이오프에 나선다.