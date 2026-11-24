키움 히어로즈

이번 판결을 학교폭력 신고 내용 전체가 사실이 아니라고 법원이 확정한 것으로 표현하는 것은 정확하지 않다. 법원이 취소한 것은 박준현에게 서면사과를 명한 행정심판 재결이다.재판부는 인스타그램 메시지 캡처만으로 박준현이 해당 메시지를 보냈다고 볼 객관적 근거가 부족하다고 판단했다. 캡처 화면에 메시지 발송 날짜가 드러나 있지 않아, 신고에서 주장한 시기와 실제 메시지 발송 시점이 일치하는지 확인하기 어렵다는 취지다. 메시지가 최초 신고 이후 조사와 심의 과정에서 다뤄지지 않았다는 점도 판단의 근거가 됐다.비하성 발언에 대해서도 재판부는 발언의 의미만으로 학교폭력이라고 단정하기 어렵다고 봤다. 해당 표현이 상대방을 비하하는 말일 수는 있지만, 당시 두 사람의 관계와 발언이 나온 상황을 확인할 자료가 충분하지 않다는 취지다. 또래 학생들의 언어습관과 친분 관계에 따라 다르게 평가될 여지도 있다고 판단했다.판결의 핵심은 신고 내용과 심의 과정, 행정심판에서 추가로 판단한 사유 사이의 관계와 증거의 한계에 있다. 따라서 이번 판결을 학교폭력 신고 내용 전체가 사실이 아니라고 법원이 확정한 것으로 표현하는 것은 정확하지 않다. 법원이 취소한 것은 박준현에게 서면사과를 명한 행정심판 재결이다.키움 구단은 스포츠윤리센터가 같은 사안에 대한 신고를 심의한 뒤 지난 10월 7일 기각 결정을 내렸다고 전했다. 행정소송 1심에 앞서 스포츠윤리센터에서도 징계 사유가 인정되지 않았다는 취지의 판단이 나온 셈이다. 다만 스포츠윤리센터의 결정과 법원의 행정소송 판결은 별도의 절차라는 점에서 구분할 필요가 있다.이번 1심 판결이 확정되려면 충남교육청 행정심판위원회가 항소하지 않거나, 항소심에서도 판결이 유지돼야 한다. 행정심판위원회는 판결문을 송달받은 날부터 2주 이내에 항소할 수 있다. 따라서 현재로서는 박준현에게 내려졌던 서면사과 재결이 1심에서 취소됐다는 사실과 판결 확정 여부를 나눠 봐야 한다.박준현은 2025년 신인 드래프트에서 전체 1순위로 키움에 지명됐고, 2026시즌 프로 무대에 데뷔했다. 올 시즌에는 22경기에 등판해 1승 10패, 평균자책점 5.75를 기록했다. 법적 절차와 별개로 선수로서의 경기력과 향후 역할은 그라운드에서 평가받게 된다.이번 판결은 학교폭력 조치의 근거가 된 증거와 행정심판 절차를 법원이 다시 살펴본 결과다. 아직 항소 가능성이 남아 있는 만큼, 판결 확정 여부와 후속 절차가 박준현의 거취와 관련해 주목할 대목이다.