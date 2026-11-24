▲"의원님, 자수할래요!"'5회 대한민국시민연극제' 대상작인 이우천 작, 주호성 연출의 '의원님, 자수할래요' 포스터. 극단 생활

지난 18일 정중헌 극단 생활 대표에게서 카카오톡이 왔다. <의원님, 자수할래요!>라는 연극 공연 안내 포스터였다. '대한민국시민연극제에서 대상을 수상한 작품에 많은 성원을 바랍니다'라는 문구도 적혀 있었다. 바빠서 자세히 살펴보지 못했다. 그러다가 23일 저녁, 포스터를 다시 꺼냈다. 관련 자료도 검색했다. 줄거리를 읽다가 피식 웃음이 나왔다. 곧 씁쓸해졌다. 2026년 대한민국 여의도 정치판이 떠올랐기 때문이다.



연극의 설정은 기발하다. 대통령 선거 출마를 꿈꾸는 국회의원의 집에 도둑이 든다. 그런데 도둑이 자수하겠다고 나선다. 정작 국회의원은 이를 말린다. 죄를 고백하려는 도둑과 자수를 막는 정치인. 상식이 뒤집힌다. 누가 진짜 도둑인지 헷갈린다. 웃음이 나지만 질문은 무겁다. 사람은 왜 잘못을 저지른 사실보다 그 사실이 드러나는 일을 더 두려워할까.



사람은 누구나 자신을 괜찮은 사람이라고 믿고 싶어 한다. 잘못이 드러나면 그 믿음이 흔들린다. 이때 두 갈래 길이 나타난다. 잘못을 인정하고 고치거나, 핑계를 만들어 자신을 정당화하는 것이다. 핑계를 대면 당장은 마음이 편해진다. 하지만 문제는 그대로 남는다. 잘못을 감추기 위해 또 다른 거짓말이 필요할 수도 있다. 자신을 지키려던 행동이 오히려 자신을 더 깊은 곤경에 빠뜨리는 셈이다.



잘못을 감출수록 커지는 두려움



정치에서도 이런 일이 벌어질 수 있다. 잘못을 인정하면 체면이 깎이고 지지자를 잃을까 두렵다. 그래서 설명보다 반격을 택하기도 한다. 상대의 허물을 들추면 자신의 문제에서 잠시 시선을 돌릴 수 있다. 당장은 위기를 넘긴 듯하다. 그러나 책임을 피하는 일이 반복되면 국민의 신뢰는 무너진다. 정치에서 가장 잃지 말아야 할 것이 바로 그 신뢰다.



여야가 정책을 놓고 다투는 것은 당연하다. 민주주의에는 논쟁이 필요하다. 문제는 사실보다 진영의 이익을 앞세울 때다. 상대에게는 엄격한 기준을 요구하면서 자신에게는 관대하다면 공정하지 않다. 물론 의혹과 범죄는 다르다. 무죄추정의 원칙도 지켜야 한다. 그러나 의혹을 성실하게 설명하고 잘못이 확인되면 바로잡는 것은 공직자의 책임이다.



연극 속 국회의원이 도둑의 자수를 말리는 이유도 이런 시각에서 생각할 수 있다. 도둑은 자신의 잘못을 인정하려 한다. 국회의원은 자수가 가져올 결과를 피하려 한다. 다만 작품의 설정만으로도 한 가지 질문은 가능하다. 잘못을 인정하는 사람이 오히려 불리해지는 세상이라면 누가 선뜻 진실을 말하겠는가.



남의 허물만 보면 내 허물은 안 보여



주호성 연출은 작품 속 인물들이 저마다 무언가를 훔친다고 설명한다. 돈을 훔치기도 하고 진실을 훔치기도 한다. 또 누군가는 여론과 다른 사람의 미래를 훔친다. 물건을 훔치는 일은 눈에 보인다. 그러나 거짓말로 진실을 가리고 사람들의 판단을 흐리는 일은 쉽게 드러나지 않는다. 연극은 그 위험을 풍자한다.



실제 여의도에서는 2027년도 예산안 심사가 한창이다. 23일 국회에서는 162조3000억 원 규모의 미래대응기금을 놓고 여야가 맞섰다. 여당은 미래 산업과 청년 지원을 위한 투자라고 주장한다. 야당은 국가채무 상환이 우선이라며 기금 삭감을 요구한다. 어느 주장이 타당한지는 근거와 효과를 따져 판단할 일이다. 중요한 것은 국민의 돈을 어디에, 왜 쓰는지 충분히 설명하는 것이다.



정치에서 더 경계해야 할 것은 자기편만 옳다고 믿는 태도다. 사람은 믿고 싶은 말에 쉽게 끌린다. 반대되는 말은 듣기 싫어한다. 그러다 보면 같은 잘못도 자기편이 하면 감싸고 상대편이 하면 비난한다. 이런 태도가 쌓이면 토론은 싸움이 된다. 화가 난다고 내 말이 옳아지는 것은 아니다. 상대가 밉다고 상대의 말이 모두 틀린 것도 아니다. 민주주의에는 상대의 말까지 살펴보는 시민의 눈이 필요하다.



잘못을 인정하는 용기가 진짜 힘



우리는 흔히 끝까지 버티는 사람을 강하다고 생각한다. 그러나 잘못을 인정하는 데에도 용기가 필요하다. 체면이 상하고 자존심이 아플 수 있기 때문이다. 그 불편함을 견디고 행동을 고치는 사람이 책임 있는 사람이다. 연극 속 도둑의 자수도 이런 점에서 의미심장하다. 자수한다고 죄가 없어지는 것은 아니다. 그러나 잘못을 인정하는 태도와 끝까지 감추려는 태도는 다르다.



이 작품은 지난 7월 부산에서 열린 제5회 대한민국시민연극제에서 대상을 받았다. 도둑 역의 박태석은 최우수연기상을 받았다. 이우천이 극본을 쓰고 주호성이 연출했다. 정중헌 극단 생활 대표가 제작했다. 수상 기념 공연은 25일부터 29일까지 서울 대학로 R&J씨어터에서 열린다. 김진태, 박태석, 김대환, 장민정, 김아천, 손현재가 출연한다.



정중헌 대표는 오랫동안 언론인으로 활동한 뒤 생활연극 보급에 나섰다. 2024년에는 극단 생활을 창단했다. 기자 시절에는 글로 세상을 비추었다. 이제는 연극으로 질문을 던진다. 연극이 배우들만의 예술이 아니라 누구나 참여하는 생활문화가 되기를 꿈꾼다. 이번 작품은 그런 활동의 결실 가운데 하나다.



여의도와 우리 자신에게 던지는 질문



연극은 정치인만을 비추는 거울이 아니다. 우리 자신도 돌아보게 한다. 남의 잘못을 꾸짖으면서 내 잘못에는 핑계를 대지 않는가. 상대에게 요구하는 정직함을 나도 지키는가. 잘못을 인정하는 사람을 패배자로 여기지는 않는가. 이런 질문을 품게 된다면 연극은 웃음 이상의 가치를 남긴다.



도둑은 자수하겠다고 나선다. 국회의원은 말린다. 이 기묘한 장면 앞에서 우리는 누구를 비웃어야 할까. 무대 위의 국회의원일까. 잘못을 인정하면 졌다고 여기고, 끝까지 버티면 이겼다고 박수치는 우리 사회의 풍토일까.



잘못을 인정하는 사람이 늘 손해를 본다면 누구도 쉽게 진실을 말하려 하지 않을 것이다. 정치가 달라지려면 정치인의 태도뿐 아니라 잘못을 대하는 우리의 시선도 달라져야 한다. 잘못을 인정하는 사람에게 책임은 묻되, 바로잡을 기회도 주는 사회가 필요하다.



25일 대학로에서 막을 올리는 <의원님, 자수할래요!>가 궁금해진다. 도둑이 자수하려는 이유도 궁금하지만, 그 자수를 막는 국회의원의 속마음은 더욱 궁금하다. 어쩌면 그 속마음이 우리 자신의 마음과 그리 다르지 않을 수도 있어서다.



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