김진유

- 저는 이 영화를 세 번 보았습니다. 저 말고도 여러 번, 많게는 10번 넘게 보셨다는 관객들도 있더군요. 볼 때마다 새로운 감정, 감각이 느껴진다는 평이 따를 수밖에 없는 작품이란 생각이 들었습니다. 어느덧 9000명이 넘는 관객이 들었는데요. <흐르는 여정>, 이 영화가 어떻게 만들어졌는지, 그 출발부터 말씀해주시겠어요?

- 출연하는 배우들이 유달리 중요한 영화가 아닌가 싶어요. 김혜옥, 저스틴 민, 김종구 배우가 우리에게 아주 익숙하지는 않은 캐릭터로 등장하잖아요. 이 분들을 한 작품에 불러오기까지, 어떤 생각이랄까. 사연이 자리했는지 궁금해요.

현장 사진"<류이치 사카모토: 코다>라는 다큐멘터리가 있어요. 그 다큐 안에서 류이치 사카모토가 지휘를 하는데, 그 장면을 보면서 문득 '수어통역사 같다', 그런 생각이 드는 거예요. 그래서 지휘자와 농인 관객과의 어떤 멜로영화랄까, 그런 걸 생각했는데요. 제가 그 사랑에 대해선 잘 모르나 봐요. 잘 진척이 안 되더라고요.그러고 있는데, 갑자기 장 뤽 고다르 감독님하고 네덜란드 총리 부부의 안락사 소식을 뉴스로 접하게 됐어요. 그걸 보면서 가까이 지내는 장애인 친구들도 생각이 나고, 스스로 먼저 하늘로 간 친구들도 떠오르는 거죠. 그래서 어떤 죽음에 대한 이야기를 해봐야겠구나, 그런 생각에 끄적이다가 지금의 <흐르는 여정>이 탄생하게 됐습니다.""김혜옥 배우 같은 경우에는 사실 방송에 많이 나오시잖아요. 많이 나오는데 그 어떤 까칠한 역할로 많이 보이죠. 저도 사실 TV로 드라마를 막 보다가요. 그 어떤 연기를 하기 전에, 혹은 가만히 있을 때 표정들을 보게 됐는데요. 아, '춘희'를 해볼 수 있겠다는 생각이 드는 거예요. 그래서 회사에다가 시나리오부터 전달 드렸고 한 달 반가량 기다려서 하시겠다는 답변을 받았어요. 그렇게 진행을 했는데 제가 생각했던 춘희보다도 더 아름답게 나온 춘희가 됐어요.저스틴 민은 전혀 만난 적이 없던 배우였는데요. 한국과 미국이란 거리도 있고요. 그래서 일단 시나리오를 또 전달 드렸는데, 저스틴 어머니가 먼저 시나리오를 읽고서 '이걸 꼭 했으면 좋겠다'고 말씀해주셨다고 해요. 그래서 어머님한테 되게 고마운 마음이 있어요.일단 그렇게 두 배우가 캐스팅되고, 이제 처음 두 사람이 만나서 같이 있는 모습을 보는데 '아, 이거 되겠구나', 이런 생각이 좀 들었어요. 왜냐면 두 사람이 헤어스타일부터 비슷하기도 했고 둘이 약간 가족 같아 보였거든요.김종구 배우는 전작 <나는 보리> 때 할아버지로 출연하셨는데요. 이번에 조율사라는 그 역할을 해주셨죠. 저는 사실 세대에 대한 이야기도 담고 싶었거든요. 그래서 영화 속에서 10대인 성찬이, 30대 민준이, 60대에서 70대로 접어든 춘희까지가 한 그림에 있는 모습을 생각했어요.그리고 '흐르는 여정'이라고 하지만 누군가 이 영화를 끝을 내긴 해야 하는데, 끝낼 수 있는 사람이 누군가도 고민했죠. 영화에선 김종구 배우님이 마지막에 '사모님 감사합니다'라고 대사를 하잖아요. 그게 어떤 같은 세대인 한 친구가 다른 친구에게 보내는 인사였으면 좋겠다고, 그런 생각으로 넣었죠."