SBS의 여자축구 예능 <골 때리는 그녀들> 제3회 GIFA컵이 지난 18일 FC 액셔니스타의 우승으로 막을 내렸다. 지난 2023년 제3회 슈퍼리그에서 우승을 차지한 후 3년이 넘는 긴 시간 동안 우승은커녕 결승 진출조차 하지 못했던 액셔니스타는 제3회 GIFA컵 결승에서 '마왕' 마시마 유가 이끄는 FC 원더우먼 2026에게 0-2로 뒤지다가 극적으로 2-2 동점을 만든 후 승부차기 끝에 승리하며 우승컵을 들어 올렸다.
지난 5년 5개월 동안 5번의 슈퍼리그와 2번의 SBS컵, 2번의 G리그, 3번의 GIFA컵 일정을 소화하며 쉼 없이 달려온 <골 때리는 그녀들>은 내년 1월13일 대대적인 변화를 단행할 새 시즌을 예고하며 약 2달 간의 휴식기에 들어갔다. 매주 수요일 밤 9시마다 프로 선수들 못지 않은 열정을 가진 여성 방송인들의 몸을 사리지 않는 치열한 축구 경기를 즐겼던 시청자들은 두 달 동안 한시적으로 친구를 잃게 된 셈이다.
사실 SBS는 과거에도 수요일에 드라마나 예능이 편성될 때는 <골 때리는 그녀들>의 시간대를 탄력적으로 변경하곤 했다. SBS는 이번 <골 때리는 그녀들>의 휴식기 동안에도 12부작 미니시리즈 <나인 투 식스>를 편성한다. 중국 드라마 <이지파생활>을 원작으로 하는 <나인 투 식스>에는 연기와 예능, 라디오DJ를 넘나들며 다방면에서 활동하고 있는 주현영이 데뷔 후 처음으로 전업주부를 연기할 예정이다.
박민영 절친 역할로 데뷔 첫 전업주부 연기