▲주현영은 발표 울렁증이 있는 인턴기자 역할을 완벽하게 소화하며 대중들의 극찬을 받았다. 쿠팡 플레이 화면 캡처

미국 NBC에서 50년 넘게 방송되고 있는 인기 코미디 프로그램의 라이선스를 받아 한국 정서에 맞게 제작한 <SNL 코리아>는 2011년 tvN에서 시작해 OTT 채널 쿠팡플레이로 자리를 옮겨 15년 동안 무려 17개의 시즌이 만들어졌다. <SNL>에는 신동엽과 유세윤, 김준현, 안영미, 이수지 등 기존 예능인들도 많이 출연했지만 무명 또는 신인에 가까웠다가 SNL을 통해 인지도를 끌어올린 젊은 여성 방송인들도 많이 있었다.



한국종합예술학교 연기과를 졸업한 후 웹드라마와 단편영화 위주로 활동하던 지예은은 2022년 <SNL 코리아 리부트 시즌3>에 합류해 마라 탕웨이와 X가리 꽃밭, 초롱이 여친 같은 부캐로 많은 사랑을 받았다. 2024년부터 SBS의 장수 예능 <런닝맨>의 고정 멤버로 합류한 지예은은 <직장인들>, <대환장 기안장> 등 많은 예능 프로그램에서 활약했고 오는 12월에는 댄서이자 안무가 바타와 결혼할 예정이다.



지금은 배우로 활동하고 있는 김아영 역시 지예은과 마찬가지로 <SNL 코리아 리부트 시즌3>에서 코정크루로 합류하며 얼굴을 알렸다. 특히 <MZ 오피스> 코너를 통해 '맑은 눈의 광인'이라는 별명을 얻으며 인지도를 크게 끌어올렸다. <웰컴 투 삼달리>,<지옥에서 온 판사> 등에 출연하며 배우 활동을 병행하던 김아영은 작년 3월 <SNL>에서 하차했고 올해 넷플릭스 드라마 <월간남친>에서 1인3역을 맡기도 했다.



<SNL 코리아 리부트 시즌3>가 젊은 여성 크루들의 활약이 돋보이자 시즌4에서는 2000년생의 젊은 여성 크루 한 명이 더 합류했는데 독립 영화 위주로 활동하던 윤가이가 그 주인공이다. 윤가이는 <MZ 오피스>의 기존쎄 캐릭터, <위캔드 업데이트>의 베트남 출신 응웨이 기자를 연기하며 많은 사랑을 받았다. 2024년 <SNL>에서 하차한 윤가이는 내년 <지금 우리 학교는2>에서 새 캐릭터로 출연할 예정이다.



<사내맞선>에서 마린기획 이사 조유정, <환혼>에서 떠돌이 소매치기 소이를 연기했던 서혜원은 배우로 어느 정도 인지도를 쌓아가던 2024년 <SNL 코리아 리부트 시즌6>에 새 크루로 합류했다. 사실 <SNL>에서의 활동은 기대만큼 돋보이지 않았지만 서혜원은 <SNL> 출연 이후 <나의 완벽한 비서>와 <폭싹 속았수다>, <프로보노> 같은 인기 드라마에 잇따라 출연하면서 배우로서 입지를 넓히고 있다.



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