박장식

큰사진보기 ▲26일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열린 제37회 태인체육장학금 수여식에서 장학생들이 단체사진을 촬영하고 있다. 박장식

"답사, 평균대 위보다 더 떨려... LA 올림픽에서 좋은 성과 내겠다"



이번 태인 체육장학금에는 꿈나무 선수 64명이 이름을 올렸다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 감동을 안긴 스노보드 하프파이프 금메달리스트 최가온과 빅에어 동메달리스트 유승은이 나란히 장학생이 됐고, 컬링 고도현, 피겨스케이팅 서민규, 2024 강원 동계청소년올림픽에 출전한 아이스하키 곽경민도 이름을 올렸다.



하계 종목에서는 ▲김승원(수영) ▲김채윤(수영) ▲김태린(요트) ▲서은채(리듬체조) 등 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 활약하고 메달도 딴 선수들이 장학생 명단에 포함됐다. 대한사격연맹의 행정 착오로 2026 사격 세계선수권에 출전하지 못했지만 국제사격연맹(ISSF)으로부터 명예 메달을 받은 최예인도 이름을 올렸다.



이날 장학생 대표로 답사를 한 '작은 거인' 황서현은 "장학금을 받게 되어 영광이고, 앞으로 열심히 해서 더 훌륭한 선수가 되겠다. 답사를 할 때 평균대 위에 있을 때보다 다리가 더 떨리더라"며 소감을 전했다. 이어 "아시안게임 이후 밖에 나가면 알아봐 주시는 분들도 있고, 사인도 조금 해 드렸다. 기계체조에 관심을 가져 주셔서 감사했다"며 웃었다.



황서현은 "내년 세계선수권에서 올림픽 단체전 출전권을 따기 위해 몸을 만들고 있다"고 했다. 그는 "올림픽에서는 기술과 자세의 정확도를 조금 더 높이고 싶다. 아시안게임을 발판으로 삼아 더 열심히 해서 좋은 성과를 내겠다"며 1년 8개월여 앞으로 다가온 2028 LA 올림픽을 정조준했다.





☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 26일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열린 제37회 태인체육장학금 수여식에서 장학생들이 단체사진을 촬영하고 있다.이번 태인 체육장학금에는 꿈나무 선수 64명이 이름을 올렸다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 감동을 안긴 스노보드 하프파이프 금메달리스트 최가온과 빅에어 동메달리스트 유승은이 나란히 장학생이 됐고, 컬링 고도현, 피겨스케이팅 서민규, 2024 강원 동계청소년올림픽에 출전한 아이스하키 곽경민도 이름을 올렸다.하계 종목에서는 ▲김승원(수영) ▲김채윤(수영) ▲김태린(요트) ▲서은채(리듬체조) 등 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 활약하고 메달도 딴 선수들이 장학생 명단에 포함됐다. 대한사격연맹의 행정 착오로 2026 사격 세계선수권에 출전하지 못했지만 국제사격연맹(ISSF)으로부터 명예 메달을 받은 최예인도 이름을 올렸다.이날 장학생 대표로 답사를 한 '작은 거인' 황서현은 "장학금을 받게 되어 영광이고, 앞으로 열심히 해서 더 훌륭한 선수가 되겠다. 답사를 할 때 평균대 위에 있을 때보다 다리가 더 떨리더라"며 소감을 전했다. 이어 "아시안게임 이후 밖에 나가면 알아봐 주시는 분들도 있고, 사인도 조금 해 드렸다. 기계체조에 관심을 가져 주셔서 감사했다"며 웃었다.황서현은 "내년 세계선수권에서 올림픽 단체전 출전권을 따기 위해 몸을 만들고 있다"고 했다. 그는 "올림픽에서는 기술과 자세의 정확도를 조금 더 높이고 싶다. 아시안게임을 발판으로 삼아 더 열심히 해서 좋은 성과를 내겠다"며 1년 8개월여 앞으로 다가온 2028 LA 올림픽을 정조준했다. 태인체육장학금 황서현 강준이 장학금 태인장학금 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 남자 쇼트트랙 '금빛 피날레'... 계주 금메달

26일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열린 제37회 태인체육장학금 수여식에서 이상현 태인 대표이사(왼쪽)가 기계체조 황서현(오른쪽)에게 장학증서를 수여하고 있다.37년간 이어져 온 체육 꿈나무 장학금이 올해도 64명의 장학생을 배출했다. 진천국가대표선수촌에서 열린 수여식에서는 여자 평균대에서 40년 만에 아시안게임 금메달을 딴 황서현, 스케이트보드 세계 정상권 선수로 성장한 강준이 등이 장학금을 받았다.제37회 태인 체육장학금 수여식이 26일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열렸다. 태인 체육장학금은 1990년 충북 지역 학생 선수들을 대상으로 처음 수여된 뒤 2017년 전국 학생으로 대상을 넓혀 지금까지 이어지고 있다. 미래의 국가대표를 키워 온 뜻깊은 장학금이다.양궁 김우진·안산·김제덕, 사격 오예진·반효진 등이 이 장학금을 받은 '선배 장학생'이다. 올해는 지난 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 메달리스트인 최가온과 유승은을 비롯해 국제 무대에서 활약한 선수들과 앞날이 기대되는 유망주들이 장학금을 받았다.이상현 태인 대표이사는 이번에 장학금을 받은 청소년 선수들에게 메시지를 전했다. 이 대표이사는 "각자 임하는 종목의 훈련은 지금처럼 노력하고 최선을 다한다면 목표한 바를 이룰 수 있으리라 믿는다"며 "하지만 우리에게는 또 다른 차원의 훈련과 관심이 필요하다. 그래서 몇 가지 당부의 말을 전하고 싶다"고 말문을 열었다.이어 "앞으로 바른 인성을 갖춘 선수로 성장하기 위해 노력하길 바란다. 많은 사람에게 격려와 박수를 받겠지만 동시에 엄격한 시선도 받게 될 것"이라며 "다른 사람의 몸과 마음에 상처를 줄 수 있는 말이나 행동을 삼가고, 도핑이나 승부 조작 같은 스포츠 윤리 문제에 대해서도 고민해 나가면 좋겠다"고 당부했다.이 대표이사는 "주위를 생각하는 선수가 되어 달라"며 "오늘 이 자리에서 격려받은 것처럼, 미래에 후배들과 체육계를 위해 가진 것을 다시 나눌 수 있는 존경받는 선수가 되기를 바란다. 자긍심 넘치는 훌륭한 국가대표 선수가 되길 바란다"고 응원했다.김택수 진천국가대표선수촌장도 축사에서 "1990년부터 올해까지 체육 인재 867명에게 총 8억5000만 원의 장학금을 지원하며 아낌없는 후원과 관심을 보내 주신 관계자 여러분께 감사드린다"며 "이번에 장학금을 받은 선수들이 앞으로 진천국가대표선수촌에 입촌해 태극마크를 달고 국위를 선양하는 선수가 되었으면 좋겠다"고 말했다.2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조에서 40년 만에 평균대 금메달을 딴 황서현은 장학생을 대표해 답사를 했다. 황서현은 "태인 체육장학금 장학생으로 선정된 것을 영광스럽고 뜻깊게 생각한다"며 "학생 선수들에게 소중한 장학금과 따뜻한 격려를 보내 주셔서 감사하다"고 말했다.이어 "오늘 받은 장학금은 단순한 경제적 지원을 넘어 앞으로 더 큰 꿈을 향해 나아갈 수 있게 하는 소중한 응원이라고 생각한다"며 "우리를 믿고 응원해 주시는 분들이 있다는 사실에 큰 희망을 얻는다. 나아가 우리가 받은 응원을 후배 선수들에게 전할 수 있도록 하겠다"고 말했다.