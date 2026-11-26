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26일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열린 제37회 태인체육장학금 수여식에서 이상현 태인 대표이사(왼쪽)가 기계체조 황서현(오른쪽)에게 장학증서를 수여하고 있다.박장식
37년간 이어져 온 체육 꿈나무 장학금이 올해도 64명의 장학생을 배출했다. 진천국가대표선수촌에서 열린 수여식에서는 여자 평균대에서 40년 만에 아시안게임 금메달을 딴 황서현, 스케이트보드 세계 정상권 선수로 성장한 강준이 등이 장학금을 받았다.
제37회 태인 체육장학금 수여식이 26일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열렸다. 태인 체육장학금은 1990년 충북 지역 학생 선수들을 대상으로 처음 수여된 뒤 2017년 전국 학생으로 대상을 넓혀 지금까지 이어지고 있다. 미래의 국가대표를 키워 온 뜻깊은 장학금이다.
양궁 김우진·안산·김제덕, 사격 오예진·반효진 등이 이 장학금을 받은 '선배 장학생'이다. 올해는 지난 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 메달리스트인 최가온과 유승은을 비롯해 국제 무대에서 활약한 선수들과 앞날이 기대되는 유망주들이 장학금을 받았다.
"우리가 받은 응원, 후배 선수들께 전하겠다"
이상현 태인 대표이사는 이번에 장학금을 받은 청소년 선수들에게 메시지를 전했다. 이 대표이사는 "각자 임하는 종목의 훈련은 지금처럼 노력하고 최선을 다한다면 목표한 바를 이룰 수 있으리라 믿는다"며 "하지만 우리에게는 또 다른 차원의 훈련과 관심이 필요하다. 그래서 몇 가지 당부의 말을 전하고 싶다"고 말문을 열었다.
이어 "앞으로 바른 인성을 갖춘 선수로 성장하기 위해 노력하길 바란다. 많은 사람에게 격려와 박수를 받겠지만 동시에 엄격한 시선도 받게 될 것"이라며 "다른 사람의 몸과 마음에 상처를 줄 수 있는 말이나 행동을 삼가고, 도핑이나 승부 조작 같은 스포츠 윤리 문제에 대해서도 고민해 나가면 좋겠다"고 당부했다.
이 대표이사는 "주위를 생각하는 선수가 되어 달라"며 "오늘 이 자리에서 격려받은 것처럼, 미래에 후배들과 체육계를 위해 가진 것을 다시 나눌 수 있는 존경받는 선수가 되기를 바란다. 자긍심 넘치는 훌륭한 국가대표 선수가 되길 바란다"고 응원했다.
김택수 진천국가대표선수촌장도 축사에서 "1990년부터 올해까지 체육 인재 867명에게 총 8억5000만 원의 장학금을 지원하며 아낌없는 후원과 관심을 보내 주신 관계자 여러분께 감사드린다"며 "이번에 장학금을 받은 선수들이 앞으로 진천국가대표선수촌에 입촌해 태극마크를 달고 국위를 선양하는 선수가 되었으면 좋겠다"고 말했다.
2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조에서 40년 만에 평균대 금메달을 딴 황서현은 장학생을 대표해 답사를 했다. 황서현은 "태인 체육장학금 장학생으로 선정된 것을 영광스럽고 뜻깊게 생각한다"며 "학생 선수들에게 소중한 장학금과 따뜻한 격려를 보내 주셔서 감사하다"고 말했다.
이어 "오늘 받은 장학금은 단순한 경제적 지원을 넘어 앞으로 더 큰 꿈을 향해 나아갈 수 있게 하는 소중한 응원이라고 생각한다"며 "우리를 믿고 응원해 주시는 분들이 있다는 사실에 큰 희망을 얻는다. 나아가 우리가 받은 응원을 후배 선수들에게 전할 수 있도록 하겠다"고 말했다.