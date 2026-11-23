플라이 투 더 스카이(환희, 브라이언)가 데뷔 27주년에 두 곡을 들고 돌아왔다. 한 곡에선 지나온 시간에 고맙다고 말하고, 다른 한 곡에선 떠난 사람에게 돌아와 달라고 애원한다.



지난 21일 발표된 새 싱글 <SOLITUDE(고독)>는 지난 2019년 정규 10집 이후 무려 7년 만에 선보이는 신보다. 정규 10집 타이틀곡을 통해 떠나는 사람에게 "추억이 돼줘 고맙다"며 씁쓸한 안녕을 고했던 이들은, 7년이 흐른 지금 다시 한번 '고맙다'는 메시지를 꺼내 들었다.



하지만 이번에 그들이 부르는 감사의 노래는 과거와 확연히 다른 결을 지니고 있다. 시간의 풍화를 견뎌낸 두 베테랑은, 서로 다른 온도를 지닌 두 곡을 통해 27년 차 뮤지션이 도달한 삶의 깊이를 묵묵히 증명해 낸다.



첫 번째 트랙 'Who I Am'은 시간의 흐름을 긍정하고 자신의 상처마저 넉넉히 껴안는 성숙한 어른의 고백이다. 브라이언이 아론킴, 디투어(D'tour), 아이작 한과 함께 공동 작사·작곡에 참여한 이 곡은, 손가락 사이로 빠져나가는 바람을 붙잡으려 안타까워하던 화자가 점차 지난 삶을 긍정해 나가는 서사를 담고 있다.



곡이 전개될수록 화자는 흐릿해진 사진첩 속 파편화된 기억들을 하나씩 제자리에 맞춰 나간다. 찬란하게 행복했던 기쁨의 순간뿐만 아니라, 영원히 아물지 않을 것 같던 지독한 상처마저도 결국 지금의 '나'를 만들어준 소중한 자양분이었음을 담담하게 인정한다. 후렴구에 이르러 터져 나오는 이들의 감사가 깊은 울림을 주는 이유는, 처음부터 모든 것이 아름다웠다고 과거를 억지로 포장하지 않기 때문이다.



아론킴의 키보드와 아이작 한의 드럼, 디투어의 백그라운드 보컬이 어우러진 편안하면서도 세련된 밴드 사운드는 곡의 온기를 한층 배가시킨다. 브라이언이 이 곡을 '팬송'이라 칭했던 것을 떠올려 보면, 'Who I Am'의 노랫말은 7년이라는 긴 공백기 동안 묵묵히 자신들을 기다려준 팬들을 향한 진심 어린 위로이자 헌사로 짙게 다가온다.



반면, 이어지는 두 번째 트랙 'Story'는 분위기를 180도 반전시킨다. 앞선 곡이 과거를 수용하고 앞으로 나아가는 의연함을 보여줬다면, 이 곡의 화자는 여전히 지나간 인연의 늪에 깊숙이 빠져 있다. 자신은 모든 것을 내어주었는데 상대는 어찌 이리 아무렇지 않은지 묻고, 어떤 계절이 와도 여전히 시리다며 상대가 돌아오기만을 절절하게 애원한다.



흥미로운 점은 이 곡이 품고 있는 '음악적 질감'이다. 환희는 이번 작업을 통해 대중이 플라이 투 더 스카이에게 가장 기대하는, 이른바 '2000년대 R&B' 특유의 묵직한 감성을 고스란히 소환해 냈다. 트렌디한 전자음 대신 피아노와 기타, 베이스, 드럼 등 리얼 세션 연주자들을 기용해 투박하지만 진정성 있는 밴드 사운드를 구축했다. 여러 목소리를 겹겹이 쌓은 코러스가 곡의 공간을 넓힌다. 그 위로 환희의 굵은 목소리와 브라이언의 섬세한 미성이 교차한다. 같은 그리움도 두 사람이 한 번씩 건넬 때마다 다른 결로 들린다.



이번 싱글 <SOLITUDE>는 두 곡의 순서만 바꿔도 전혀 다른 이야기가 된다. 'Story' 뒤에 'Who I Am'을 놓으면, 끝내 놓지 못하던 인연도 시간이 흐른 뒤에는 고맙게 기억할 수 있다는 이야기로 들렸을 것이다.



하지만 플라이 투 더 스카이는 의연하게 과거를 껴안는 노래로 시작해, 끝내 과거를 놓지 못한 채 울부짖는 미련으로 앨범의 막을 내린다. 어떤 기억은 아무리 오랜 시간이 지나 '고맙다'고 말할 수 있게 된 뒤에도, 여전히 마음 한구석에 생채기를 내며 서늘하게 남아있기 마련이다. 이들은 그 모순적이고도 복잡한 인간의 내면을 있는 그대로 음반의 서사 구조 속에 투영해 냈다.



단 두 곡이 담긴 소품집 같은 싱글이지만, 이 안에 담긴 감정의 진폭은 정규 앨범 못지않게 깊고 넓다. 7년의 기다림 끝에 돌아온 두 남자는, 서로 상반된 두 가지 색깔의 곡을 통해 세월이 흘러도 변치 않는 듀오의 막강한 시너지와 관록을 여실히 증명했다. 우리 곁에 여전히 플라이 투 더 스카이의 음악이 존재한다는 것, 음악 팬들에겐 그 자체로 충분히 반갑고 고마운 귀환이다.



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