삼성라이온즈

한국시리즈 5차전 승리 투수가 된 원태인삼성 라이온즈의 2026 한국시리즈 우승에 기여한 선발 에이스 원태인이 생애 첫 FA 자격을 얻었지만 팀 동료이자 한국시리즈 MVP 구자욱에 비하면 조용한 행보를 보이고 있다. 희소성이 높은 20대 중반의 선발 투수라는 것을 감안하면 시장 분위기도 잠잠한 편이다.올시즌 원태인은 26경기에 등판해 7승 9패 평균자책점 4.52 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 3.54를 기록했다. 정규시즌 145.1이닝을 소화하며 규정이닝은 넘겼지만 직전 2년간의 기록과 비교하면 아쉬움이 남는다. 시즌 초반 팔꿈치 부상으로 출발이 늦어졌고 3점대 평균자책점-10승 달성에도 실패했다.다만 올 한해 성적만으로 원태인의 가치가 정해지는 것은 아니다. 2021년 이후 5시즌 연속 150이닝 이상을 소화했고, 이 기간 3점대 평균자책점을 유지하며 삼성 선발진의 에이스 역할을 했다. 통산 성적도 213경기 75승 59패 평균자책점 3.86으로 리그 상위권이다. 최고 150km/h 안팎의 패스트볼에 체인지업과 제구, 마운드 운영 능력에 강점이 있어 어느 팀도 탐낼 선발 자원이다.