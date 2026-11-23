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카를로스 알카라스와 야닉 시너의 빅 타이틀 기록 비교카를로스 알카라스(ATP 3위)가 자신의 우상 라파엘 나달(은퇴)도 따내지 못한 빅 타이틀 위업을 이뤘다. 세계 테니스 레벨에서 빅 타이틀이라는 수식어는 ATP(남자 프로 테니스) 1000시리즈 이상의 대회 우승자에게 붙는데, 카를로스 알카라스가 그랜드 슬램 7회, ATP 1000시리즈 9회 우승에 이어 왕중왕전 성격의 ATP 파이널스까지 처음으로 우승했기 때문이다. 알카라스의 우상 라파엘 나달은 아쉽게도 ATP 파이널스 우승 경험 없이 은퇴하고 말았다.세계 남자 테니스 단식 3위 카를로스 알카라스(스페인)가 한국 시각으로 11월 23일(월) 오전 2시 15분 이탈리아 토리노에서 열린 ATP 파이널스 결승에서 랭킹 1위 알렉산더 즈베레프(독일)를 2시간 2분만에 2-0(6-2, 7-6)으로 이기고 이 대회 첫 우승의 감격을 누렸다.지난 2월 1일 끝난 2026 호주 오픈 테니스대회에서 노박 조코비치를 3-1로 물리치고 최연소 커리어 그랜드 슬램 대기록을 이룬 카를로스 알카라스가 그랜드 슬램 우승만큼 어렵다고 하는 ATP 파이널스 트로피를 처음으로 들어올렸다.상대가 현 세계랭킹 1위 알렉산드 즈베레프였기에 더 놀라운 결과다. 알카라스는 호주 오픈 우승 기세를 계속 이어가지 못하고 4월에 손목 부상을 당하는 바람에 오랫동안 어려움을 겪었지만 해를 넘기지 않고 다시 최고의 자리로 올라서는 저력을 보여준 것이다.알렉산더 즈베레프와의 첫 세트 첫 게임부터 알카라스의 놀라운 수비력이 돋보였다. 즈베레프가 서브권을 쥐고 시작한 첫 게임 시간이 9분이나 걸렸다는 것만으로도 그 결과를 예측하기 어려운 상황이었다.그리고 세 번째 게임에 접어들어 카를로스 알카라스가 첫 번째 브레이크 포인트를 러브 게임으로 따내며 우승길을 본격적으로 만들기 시작했다.알렉산더 즈베레프도 곧바로 이어진 네 번째 게임에서 브레이크 기회를 잡아내며 상대를 압박했지만 카를로스 알카라스가 기막힌 백핸드 크로스 위너를 뿌려 위기에서 벗어났다.카를로스 알카라스는 다섯 번째 게임에서도 긴 랠리 끝에 즈베레프의 백핸드 스트로크 실수를 유도하는 끈질긴 수비력을 자랑하며 브레이크 포인트를 따내 4-1로 달아났다.여덟 번째 게임에서 첫 세트가 끝났다. 두 개의 세트 포인트 기회를 잡고 서브를 넣은 알카라스는 즈베레프의 백핸드 리턴이 네트에 걸리는 것을 확인하고는 주먹을 불끈 쥐며 우승 자신감을 분명히 보여줬다.두 번째 세트 세 번째 게임도 러브 게임으로 완벽한 브레이크 포인틀 따낸 알카라스는 뒷심을 발휘하며 따라붙는 올 시즌 그랜드 슬램 2회 우승자 알렉산더 즈베레프를 타이 브레이크에서 끝내 물리쳤다.특히 타이 브레이크 상황에서 즈베레프에게 3-6으로 끌려가면서 세 번째 세트를 떠올릴 때, 카를로스 알카라스는 쉽게 무너지지 않고 집중력을 끌어모아 믿기 힘든 뒤집기 쇼를 연출했다.알카라스는 절묘한 포핸드 드롭샷 위너로 4-6으로 따라붙기 시작하면서 즈베레프를 압박했고, 상대의 스트로크 실수를 연거푸 이끌어내며 7-7로 타이 브레이크 균형을 이뤘다. 그리고는 또 하나의 포핸드 드롭샷 위너로 8-7로 역전시키고는 챔피언십 포인트를 긴 랠리 끝에 놀라운 백핸드 다운 더 라인 위너로 만든 것이다.그대로 코트 안쪽에 드러누워 첫 번째 파이널스 우승 감격을 누린 카를로스 알카라스는 세계랭킹 2위 야닉 시너(이탈리아)와의 빅 타이틀 라이벌 구도까지 17회 우승으로 어깨를 나란히 해냈다.야닉 시너도 그랜드 슬램 5회 우승, ATP 1000시리즈 10회 우승, ATP 파이널스 2회 우승으로 총 17개의 빅 타이틀 기록을 갖고 있기에 2027 시즌 흥미로운 맞대결들을 예고한 셈이다.(11월 23일 오전 2시 15분, 토리노)(6-2, 7-6{TB9-7})서브 에이스 : 알카라스 7개, 즈베레프 4개더블 폴트 : 알카라스 3개, 즈베레프 1개첫 서브 적중률 : 알카라스 59%(44/75), 즈베레프 72%(50/69)첫 서브로 포인트 성공률 : 알카라스 70%(31/44), 즈베레프 54%(27/50)세컨드 서브로 포인트 성공률 : 알카라스 48%(15/31), 즈베레프 42%(8/19)네트 포인트 성공률 : 알카라스 67%(8/12), 즈베레프 53%(10/19)서브 포인트 성공률 : 알카라스 61%(46/75), 즈베레프 51%(35/69)리턴 포인트 성공률 : 알카라스 49%(34/69), 즈베레프 39%(29/75)위너 : 알카라스 28개, 즈베레프 12개언포스드 에러 : 알카라스 25개, 즈베레프 31개브레이크 포인트 방어율 : 알카라스 60%(3/5), 즈베레프 43%(3/7)전체 포인트 성공률 : 알카라스 56%(80/144), 즈베레프 44%(64/144)서브 최고 속도 : 알카라스 216km/h, 즈베레프 224km/h첫 서브 평균 속도 : 알카라스 196km/h, 즈베레프 209km/h세컨드 서브 평균 속도 : 알카라스 159km/h, 즈베레프 182km/h