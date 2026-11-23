염동교

스테이시 켄트 내한 공연2026년에 기념년을 맞은 두 고전도 스테이시 켄트 트리오를 통해 되살아났다. 올해 50주년을 맞은 스티비 원더의 명반 < 송즈 인 더 키 오브 라이프(Songs In The Key Of Life) >의 '애즈(As)'에서 스테이시는 살랑살랑 리듬을 타며 그루브를 공유했다. 묵음으로 '애즈(As)' 가사의 "얼웨이즈(Always)"를 몇 번이고 따라 불렀다."나는 언제나 브라이언 윌슨을 흠모했답니다"라며 윌슨이 이끈 미국 록밴드 비치 보이스의 '갓 온니 노우즈(God Only Knows)'를 리메이크했다. '갓 온니 노우즈(God Only Knows)'는 롤링스톤 선정 500대 명반 2003년판 2위에 오른 1966년 명반 < 펫 사운즈(Pet Sounds) >에 수록됐다. < 펫 사운즈(Pet Sounds) >에 자극받은 폴 매카트니는 1967년의 비틀스 명반 < 서전트 페퍼스 론니 하츠 클럽 밴드(Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band) > 작업에 박차를 가했다. 켄트 트리오는< 서전트 페퍼스 론니 하츠 클럽 밴드(Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band) > 이듬해에 나온 1968년 작< 더 비틀스(The Beatles) > 일명 "화이트 앨범"의 '블랙버드(Blackbird)'도 나긋한 팝 재즈로 편곡했다.브라질은 켄트 음악 세계의 주요 키워드다. "브라질에서 공연하는 걸 애정하며 마치 제2의 고향처럼 여깁니다. 안토니오 카를로스 조빔, 조앙 질베르토 같은 거장에게 막대한 영감을 받았어요"라던 켄트는 조빔이 흠모했던 색소포니스트 피솅기냐(Pixinguinha)의 '카리뇨주(Carinhoso)'로 "쇼로(Choro) 거장"을 조명했다. 포르투갈어로 "눈물"을 뜻하는 쇼로는 각 문화권의 음악 요소를 융합한 기악(器樂)으로 훗날 삼바와 보사노바 출현에 이바지했다.