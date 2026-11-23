대한민국 남자농구대표팀이 주축 선수들의 연이은 부상 악재로 인하여 농구월드컵 예선 통과에 적신호가 켜졌다.니콜라이스 마줄스(라트비아) 감독이 이끄는 남자 농구 대표팀은 오는 27일 카타르, 30일 사우디아라비아를 상대로 '2027 FIBA(국제농구연맹) 월드컵 아시아 예선' 원정 2연전을 치른다. 대표팀은 현재 F조 4위(4승 4패)에 그치며 본선 진출을 장담할 수 없는 위기 상황이다.마줄스호는 지난 9월 열린 '2026 나고야 아이치 아시안게임'에서 12년 만의 금메달을 목에 걸며 한국농구의 자존심을 되살렸다. 하지만 현재 대표팀의 상황은 좋지 않다. 아시안게임 금메달 멤버 12인 가운데 이번 대표팀에 합류한 선수는 이승현과 장재석, 문유현, 문정현 등 단 4명뿐이다.에이스인 이현중(립시티)을 비롯하여 여준석과 최준용 등은 해외무대에서 도전 중이기에 일정상 이번 대표팀에는 합류가 불가능하다는 것이 미리 예정되어 있었다. 하지만 국내파 핵심 선수들도 부상으로 대거 합류가 불발되면서 비상이 걸렸다.막내 에디 다니엘(SK)은 시즌 개막 후 부상으로 장기 휴업 중이다. 또한 대표팀 명단이 발표된 이후에는 지난 17일 이우석(현대모비스)과 하윤기(KT)에 이어, 20일 이정현(소노), 허훈(KCC), 변준형(정관장), 유기상(LG), 안영준(SK) 등이 연이어 이탈했다.이들의 빈자리는 이규태(삼성), 이동근(고려대), 양준석(LG), 강성욱과 이두원(이상 kt), 김승우(연세대), 서명진(현대모비스) 등이 새롭게 발탁되며 젊은 선수들로 채워졌다. 지난 6일 처음 발표한 대표 선수 12인 명단 중 절반이 넘는 7명이 바뀌었고 사유는 모두 부상이었다.논란이 되고 있는 부분은 일부 선수들이 부상이라면서도 정작 소속팀 경기에서는 최근까지 멀쩡히 출전했다는 것이다. A매치 휴식기 직전 마지막 리그 일정에서 허훈, 안영준, 유기상은 모두 소속팀 경기를 정상적으로 소화했다.허훈은 19일 정관장전에서 36분 21초를 소화했고 심지어 21점 9어시스트로 맹활약하기까지 했다. 안영준은 같은 날 KT를 상대로 35분 50초를 소화했고, 유기상은 18일 삼성전에서 26분 44초를 출전했다. 이를 두고 일각에서는 일부 프로구단과 선수들이 아시안게임같은 빅 이벤트에 비하여 비중과 관심도가 낮은 대표팀 경기 차출을 기피하고 몸을 사린 게 아니냐는 의구심이 제기되기도 했다.물론 부상을 참고 뛰었을 가능성도 있다. 그만큼 소속팀에 대한 충성심이 우선이었을 수 있다. 몸상태가 좋지 않거나 의지가 없는 선수를 억지로 대표팀까지 불러들여 혹사를 강요할 수는 없는 일이다. 다만 다른 선수들과의 '형평성' 측면에서는 아쉬움을 남기는 것도 사실이다.대표적으로 최고참급인 장재석과 이승현은 비시즌에도 지난 아시안게임 일정까지 소화한 데 이어 또다시 국가대표팀에 차출됐다. 두 선수는 모두 체력적 부담이 더 큰 빅맨 포지션인데다, 30대 중반을 넘긴 나이에 소속팀과 대표팀을 오가는 강행군을 묵묵히 감수하는 모습으로 후배 선수들에게 많은 귀감이 되고 있다.안타깝게도 현재의 대표팀은 아시안게임 때와 비교하면 2진이라고 하기도 어려운 전력이 됐다. 대표팀 공격의 원투펀치를 맡아왔던 이현중과 이정현의 공백이 큰데다, 이들을 빈 자리를 대체할 수 있었던 허훈과 유기상, 변준형마저 이탈하면서 사실상 베스트 멤버들이 대부분 바뀌었다. 가뜩이나 라건아 이후 귀화선수도 없는 대표팀으로서는 공수 양면에서 전력 약화가 불가피해졌다.농구월드컵 예선은 일본과 레바논(이상 6승 2패), 중국(5승 3패)이 나란히 F조 1-3위를 기록 중이다. 2개 조로 진행되는 예선 2라운드에서는 각 조 상위 3팀과 조 4위 팀 중 성적이 좋은 1개 팀까지 모두 7팀이 월드컵 본선에 진출한다.한국은 전희철 임시감독체제에서 중국에 2연승을 거두며 순조롭게 출발했으나, 마줄스 감독 부임 이후 대만(2패)과 일본에게 내리 3연패를 당하며 1차에선 탈락 위기까지 몰렸으나, 홈 최종전에서 일본을 잡고 기사회생했다. 2차 예선 첫 경기였던 레바논 원정에서도 또다시 대패하면서 최하위까지 추락할 뻔했지만 사우디아라비아를 홈에서 꺾고 한숨을 돌린 상태였다.이번 2연전에 상대할 카타르는 이미 개최국 자격으로 본선 진출을 확정한 상황이다. 조별리그 최약체로 거론되는 사우디아라비아는 마줄스호가 지난 예선 홈경기와 아시안게임에서 두 번 모두 승리를 거뒀을 만큼 자신감이 있는 상대다. 더구나 사우디 원정경기가 현지 정세불안으로 변경되며 카타르에서만 2경기를 치르게 되어, 한국이 이동거리와 텃세 등 원정 부담을 최소화할 수 있게 된 것은 호재였다.하지만 주전들이 모두 빠진 상태에서 카타르와 사우디를 압도할 수 있을지는 미지수다. 교체된 선수들 대부분이 국제경험이 부족하거나 성인대표팀에 처음 나서는 선수들이다. 당장 대표팀은 20일 진천선수촌에 소집, 훈련을 펼친 뒤 22일 밤 카타르로 출국해야 해서 제대로 손발을 맞출 시간도 부족하다. 여기서 1패만 당해도 한국농구의 월드컵 본선진출 가능성에는 사실상 암울한 그림자가 드리우게 된다.마줄스 감독은 지난 아시안게임 금메달로 지도력에 대한 의구심을 불식시키며 반등에 성공하는 듯 했다. 그러나 차포가 모두 빠진 이번 농구월드컵 예선에서 또 한번의 고비에 직면하게 됐다. 과연 마줄스호는 이번에도 절체절명의 위기를 전화위복의 기회로 바꾸어 놓을 수 있을까.