내년 프로축구 K리그1(1부)에서는 흥미진진한 라이벌전이 대거 늘어난다.최근 수원 삼성이 K리그2(2부) 우승과 함께 3년 만에 K리그1 복귀를 확정한 데 이어, 수원FC 역시 강등 한 시즌 만에 K리그2 준우승을 차지하며 승격에 성공했다. 이에 따라 경기 수원시를 연고로 하는 두 라이벌 팀이 동반 승격을 통하여 내년엔 K리그1에서 '수원 더비'를 이어가게 됐다.수원FC은 지난 21일 김포FC와의 원정 경기에서 1-0으로 승리하면서 승점 63점(18승 9무 4패)으로 2위를 확정했다. 마지막까지 수원FC를 추격하던 서울 이랜드는 22일 충남 아산과의 경기에서 1 대 1로 비기면서 승점 58점으로 4위로 내려앉았다.이랜드는 후반 28분 에울레르가 선제골을 넣으며 승리에 다가서는 듯했으나 후반 40분 카이오가 통한의 자책골을 내주며 다잡은 승리를 놓쳤다. 대구FC는 같은 날 김해를 3-0으로 꺾으며 승점 59점으로 이랜드를 제치고 3위로 올라섰다.이로써 수원 FC는 대구와 승점 차를 4점으로 벌리며 남은 충북청주와의 최종전 결과에 상관없이 2위를 확정했다. 2027년부터 K리그1 참가 구단이 12개에서 14개로 늘어나면서 올 시즌 K리그2 정규리그 1, 2위 팀은 1부로 직행한다. 3~6위 팀에는 플레이오프를 거쳐 추가 승격 기회를 준다.수원FC 역사상 3번째 1부 승격이다. 2003년 창단한 수원FC는 내셔널리그와 K리그2를 거쳐 2016년 처음으로 1부리그를 밟았다. 이후 강등과 승격을 반복하며 다사다난한 행보를 걸었다. 지난해 K리그1에서는 10위에 그치며 승강 플레이오프에서 부천에 일격을 당하며 또다시 강등의 아픔을 겪었다.하지만 올해 새롭게 지휘봉을 잡은 박건하 감독 체제에서 재정비에 성공한 수원FC는, 한 시즌 만에 다시 1부리그 복귀에 성공하며 지난해의 아픔을 말끔히 씻어냈다. 수원 삼성의 레전드 출신인 박건하 감독은, 첫 1군 감독을 맡았던 친정팀 수원에서는 성적부진으로 사임하며 성공을 거두지 못했으나, 또다른 연고 구단인 수원FC에서 부임 첫해 승격을 이끌어내며 명예회복에 성공했다.수원은 예전부터 '축구의 도시'로 불릴 만큼 축구 사랑이 뜨거운 지역이었다. K리그1에서 4회 우승했던 수원 삼성은 제주에 이어 역대 두 번째로 K리그1, K리그2에서 모두 우승하는 기록을 세우며 명가의 부활을 알렸다. 여기에 수원FC까지 연고의 두 프로구단이 다음 시즌 나란히 1부리그 승격에 성공하면서 2027시즌 K리그1 흥행에도 호재가 될 것이라는 기대감이 높다.수원 삼성은 2023년 K리그1 최하위로 충격적인 사상 첫 2부 강등을 당했지만, 2부리그에서 보낸 3년간 유일하게 홈 평균 관중 1만 명을 꾸준히 넘기며 최고 인기구단의 위상을 유지했다. 수원은 올해도 누적관중수 26만 7천492명, 평균 1만 6천 718명의 관중을 동원했다. 이는 2위 대구(평균 9834명, 누적 15만 7천 351명)과 비교하며 10만명 이상 차이가 나는 독보적인 1등으로 K리그2 흥행을 견인했다고 해도 과언이 아니었다. 다음 시즌 수원이 1부로 승격하면서 관중동원은 더욱 늘어날 가능성이 높다.2027시즌 K리그1에 수원 형제를 중심으로 하여 흥행 카드라고 할만한 다양한 더비 라이벌전 구도가 살아났다는 것도 반가운 소식이다. 일단 수원 더비가 대표적이다. 같은 연고지를 공유하는 수원 삼성과 수원FC의 홈구장간 직선거리는 약 2-3Km밖에 되지 않을 만큼 가까운 사이다. 두 팀이 지역 라이벌로 공존한 역사는 아직 짧지만, 초창기 수원 삼성의 홈구장 빅버드 공동사용 문제 등으로 대립각을 세우며 관계가 점점 날카로워졌다.2020년대 들어서는 수원FC가 수원의 발목을 여러 차례 잡으면서 위협적인 상대로 성장하자 본격적인 라이벌 구도가 형성됐다. 수원FC는 수원에 비하면 클럽규모나 위상은 아직 낮지만, 상대 전적에서는 10승 3무 8패로 오히려 우위를 점하고 있다. 올해 2부리그에서 성사된 수원 더비에서도, 수원FC는 이정효 체제의 수원을 상대로 1승 1무의 우세를 보였다.또한 수원 삼성은 K리그1에서 전통의 라이벌 관계를 형성한 구단들이 많다. 올해 K리그1 우승팀이기도 한 FC서울과의 '슈퍼매치'가 무려 4년 만에 부활한다. 슈퍼매치는 국제축구연맹(FIFA)에서 발표한 세계 7대 더비에도 선정되었고, 역대 K리그 정규리그 관중동원 상위 10위안에 네 번이나 이름을 올리는 등, 명실상부 K리그를 대표하는 가장 치열하고 유명한 라이벌전으로 인정받았다.2010년대 중반 이후 수원과 서울 모두 하락세를 겪으며 한동안 라이벌전의 위상이 반감되기도 했다. 하지만 올해 서울이 김기동 감독 체제에서도 10년만의 K리그1 정상을 탈환했고, 관중동원(평균 2만 1천11명)에서도 압도적인 1위를 차지하며 부활에 성공했다. 여기에 수원 삼성까지 다음 시즌 1부리그로 올라오게 되면서, 모처럼 중흥기를 맞이한 양팀의 라이벌전에 대한 기대감도 다시 높아지고 있다.이 밖에도 수원과 인천 유나이티드의 '수인선 더비', 수원과 전북 현대의 '공성전 더비', 수원과 안양의 '뉴 지지대 더비' 등도 기대를 모으는 라이벌전이다. '축구도시 수원'의 부활을 등에 업고 내년에는 K리그1에서는 더욱 활짝 핀 '축구의 봄'이 찾아올 수 있을까.