어느 스포츠든 팀 득점의 절반 가까이 책임지던 선수들이 동시에 떠나면 치명상을 입는다. 올 시즌 스페인 프리메라리가의 FC바르셀로나가 딱 그런 상황이었다. 지난 시즌 도합 38골을 넣은 로베르트 레반도프스키, 페란 토레스, 마커스 래시퍼드가 한꺼번에 짐을 쌌다. 득점력 저하를 우려하는 축구계의 예상은 상식에 가까웠다.하지만 막상 뚜껑을 열어보니 결과는 정반대였다. 바르셀로나는 23일(현지시간) 기준 2026~2027시즌 라리가 13경기에서 무려 51골을 쏟아내며 12승 1패(승점 36)로 단독 선두다. 2위 레알 마드리드(승점 33)보다 득점(33골)은 18골이나 더 많다. 경기당 4골에 육박하는 가공할 화력. 슈퍼스타들의 빈자리를 완벽하게 메운 비결은 독일 출신 한지 플리크 감독의 영리한 전술 변화와 톱니바퀴 같은 조직력에 있다.변화의 시작은 개막 전 바젤과의 친선전이었다. 최전방에 세울 선수가 마땅치 않자, 플리크 감독은 줄곧 왼쪽 측면에서 뛰던 하피냐를 중앙 공격수로 기용했다. 고육지책으로 시작된 이 실험은 바르셀로나 공격진 전체를 살리는 '신의 한 수'가 됐다.플리크 감독의 전술에서 최전방 공격수의 전방 압박은 무엇보다 중요하다. 수비수에게 가장 먼저 달려드는 1차 방어선 역할을 제대로 해줘야, 뒤따르는 동료들도 한 발씩 전진해 패스 길을 끊어낼 수 있다. 측면에서 오르내리며 헌신적으로 수비에 가담하던 하피냐는 이 역할에 안성맞춤이었다.하피냐가 성실하게 상대를 압박하자 팀은 더 높은 위치에서 공을 가로챘고, 자연스레 하피냐 본인이 골문과 마주하는 횟수도 늘었다. 궂은일을 도맡은 대가는 확실했다. 그는 리그 12경기에서 15골을 터뜨리며, 세계 최고의 공격수로 불리는 킬리안 음바페(레알 마드리드·13골)를 제치고 라리가 득점 단독 선두에 올라 있다.하피냐가 중앙에서 상대 수비진과 부딪혀주자, 양 측면의 동료들에게 넓은 공간이 열렸다. 오른쪽 측면의 10대 에이스 라민 야말이 대표적인 수혜자다.수비수들이 하피냐를 견제하느라 중앙으로 몰린 틈을 타 야말이 공을 잡으면 상대 수비는 '진퇴양난'에 빠진다. 야말의 정교한 왼발 슛을 막으려 안쪽으로 좁혀서면, 야말은 지체 없이 골문 앞으로 뛰어드는 동료에게 날카로운 패스를 찔러 넣는다. 반대로 패스를 경계해 거리를 두면, 야말이 직접 슈팅을 날려버린다. 어느 쪽을 택해도 막기 힘든 이 패턴으로 야말은 벌써 10골 9도움을 기록 중이다.하피냐가 비워둔 왼쪽 측면은 새로 합류한 앤서니 고든과 카림 아데예미가 번갈아 맡고 있다. 좁은 공간에서 돌파가 필요할 땐 고든이, 수비 뒷공간을 빠르게 파고들 땐 아데예미가 투입되며 상대 수비의 넋을 빼놓고 있다.바르셀로나의 경기를 보는 또 다른 묘미는 미드필더 페르민 로페스의 득점 공식이다. 바르셀로나가 중앙에서 공격을 전개할 때 상대 수비의 시선은 당연히 가장 위협적인 하피냐와 야말에게 집중된다. 페르민은 상대 수비수들의 시선이 전방에 빼앗긴 바로 그 찰나에, 페널티 박스 안으로 조용히 쇄도한다.최근 아틀레티코 마드리드 원정 경기에서 나온 동점골과 역전골 모두 동료들의 패스에 맞춘 페르민의 영리한 위치 선정에서 비롯됐다. 미드필더임에도 벌써 8골을 꽂아 넣었다. 하피냐(15골)와 야말(10골), 페르민(8골) 세 선수의 득점을 합치면 33골. 라이벌 레알 마드리드 선수단 전체가 넣은 골과 맞먹는 수치다.물론 과제는 있다. 공격에 무게를 두다 보니 뒷공간이 헐거워져 13경기에서 15골을 내줬다. 우승 경쟁을 펼치는 레알 마드리드(11실점)나 아틀레티코 마드리드(10실점)보다 실점이 많다.하지만 레반도프스키라는 거대한 득점원의 이탈을 어떻게 메울 것인가에 대한 해답은 확실하게 보여줬다. 하피냐와 야말이 득점을 이끌고, 미드필더 페르민과 쥘 쿤데, 에릭 가르시아, 제라르 마르틴 등 수비수들까지 골을 보태며 주포의 공백을 메웠다.올 시즌 바르셀로나는 13경기를 치르는 동안 무려 14명의 선수가 골 맛을 봤다. 플리크 감독이 재편한 공격진은 기존 선수들의 득점력을 끌어올리고 여러 포지션에서 골이 나올 길을 열었다. 그 변화가 바르셀로나를 리그 선두로 이끌고 있다.