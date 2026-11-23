연합뉴스/로이터

지난 11월 22일 영국 리버풀 안필드에서 열린 프리미어리그 리버풀 대 맨체스터 유나이티드 경기 중 낙담한 표정을 짓고 있는 마우리시오 포체티노 감독.감독 교체 직후 흔히 나타나는 이른바 '허니문 효과'는 없었다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(맨유)의 마우리시오 포체티노 감독 데뷔전은 '숙적' 리버풀 원정에서의 0대4 대패로 끝났다. 반등을 노리며 잉글랜드 무대 경험이 풍부한 새 사령탑을 앉혔지만, 경기 시작 8분 만의 퇴장으로 새 출발은 일찌감치 꼬였다.23일(한국 시각) 영국 안필드에서 열린 2026~2027시즌 EPL 11라운드 경기는 현재 맨유의 전력을 고스란히 노출했다.수비 붕괴는 순식간이었다. 전반 8분 핵심 수비수 레니 요로가 이사크의 득점 기회를 반칙으로 저지해 퇴장당하며 경기 플랜이 일찌감치 어그러졌다. 수적 열세에 놓인 맨유는 전반 13분 만에 소보슬러이와 비르츠에게 연속골을 허용하며 주도권을 완전히 내줬다. 후반에도 응구모하와 무뇨스에게 추가골을 내주며 0대4로 완패했다.이날 경기에서 가장 눈에 띄는 대목은 전반 22분에 나온 포체티노 감독의 첫 번째 교체 카드였다. 두 골을 뒤진 상황에서 포체티노 감독은 공격수 브라이언 음뵈모를 빼고 수비수 해리 매과이어를 투입했다. 수적 열세 속에서 추가 실점을 막기 위한 선택이었다.0-2로 끌려가는 상황에서 맨유는 전반 중반부터 수비를 보강해야 했다. 역전을 위해 공격 자원을 유지하는 것보다 추가 실점을 막는 것이 시급했다. 포체티노의 데뷔전은 새로운 공격 구상을 펼치기도 전에 수적 열세를 견뎌야 하는 경기가 됐다.현재 맨유의 성적표는 '명문'이라는 수식어와 거리가 멀다. 개막 후 11경기에서 1승(5무 5패)을 거두는 데 그쳤다. 승점 8점으로 20개 팀 중 강등권인 19위다. 맨유의 리그 첫 11경기 승점(8점)은 1972~1973시즌 이후 54년 만에 가장 적은 수치다.구단의 잦은 감독 교체와 일관성 없는 행보도 팀의 불안정을 키웠다. 리그 10경기에서 1승에 머문 전임 마이클 캐릭 감독은 지난 12일 전격 경질됐다. 구단과 2년 계약을 맺은 지 불과 6개월 만에 벌어진 일이다.구단은 2019년 토트넘을 챔피언스리그 결승에 올려놓았던 포체티노를 선임하며 반전을 꾀했다. 하지만 준비 시간이 절대적으로 부족했다. 최근까지 미국 대표팀 일정을 소화한 포체티노 감독은 18일에야 맨유 캐링턴 훈련장에 합류했다. 부임 나흘 만에 리그 강호 리버풀을 원정에서 상대해야 했다. 새로운 전술을 입히고 선수들의 장단점을 파악해 호흡을 맞추기에는 물리적인 시간이 턱없이 모자랐다.알렉스 퍼거슨 감독 시절 맨유가 들어 올린 13번의 EPL 우승 트로피는 구단의 찬란한 상징이다. 마지막 리그 우승인 2012~2013시즌 이후 13년이 흘렀지만, 팬들과 구단 수뇌부의 기대치는 여전히 상위권 경쟁에 맞춰져 있다.하지만 지금 맨유가 직시해야 할 차가운 현실은 우승이 아닌 '강등권 탈출'이다. 포체티노 감독은 데뷔전 직후 선수들의 헌신을 높게 평가하며 다음 경기 준비에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다. 새 감독에게는 대패로 가라앉은 선수단 분위기를 추스르면서 실점을 줄여나가야 하는 과제가 주어졌다.