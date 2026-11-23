▲넷플릭스 '도라이버' 스튜디오투쁠

다만 <도라이버>가 넷플릭스를 대표하는 예능으로 자리 잡았느냐고 묻는다면 아쉬움도 남는다. 사람들이 기억하는 넷플릭스 예능은 여전히 <흑백요리사>·<솔로지옥>·<피지컬: 100> 같은 대형 시즌제 프로그램이었다. <도라이버>도 나름 선전했지만, 공개 때마다 각종 화제를 몰고 다니는 대작만큼 주목받기는 어려웠다.



편성 방식도 양날의 칼이었다. <도라이버>는 넷플릭스가 2025년 초 처음 시도한 주간 예능 편성의 대표작이었다. 전편을 한꺼번에 공개하는 기존 OTT 문법과 달리, 시즌 사이 휴식기도 거의 없이 지상파 예능처럼 매주 시청자를 찾았다. 이러한 꾸준함은 <도라이버>에 '밥친구 예능'이라는 정체성을 안겼지만, 새 시즌이 시작돼도 신작이라는 인상을 주기는 어려웠다.



비록 넷플릭스의 판도를 바꾼 작품은 아니었지만, <도라이버>는 한때 사라졌던 프로그램이 팬들의 응원과 제작진·출연진의 의지, 그리고 글로벌 OTT의 선택에 힘입어 부활해 여섯 시즌을 완주한 모범 사례로 남았다. 한 번의 실패가 결코 끝이 아니라는 점을 몸소 증명해 보인 셈이다. <홍김동전> 시절 운명을 바꾸기 위해 수없이 던졌던 동전이 결국 <도라이버>의 시작을 열었듯 "우리 또 보자"라는 인사도 먼 훗날 재회의 신호가 될 수 있지 않겠는가?

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