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넷플릭스 '도라이버'스튜디오투쁠
<도라이버>의 뿌리는 2022년 KBS2에서 출발한 <홍김동전>이다. 출연진은 우스꽝스러운 분장과 몸 사리지 않는 벌칙으로 '구개념 버라이어티'를 표방했고 나름의 팬층도 확보했지만, 1%대 시청률의 벽에 갇힌 채 결국 2024년 1월 폐지됐다. 열혈 시청자들이 KBS 앞에서 트럭 시위까지 벌였던 일은 지금도 회자된다.
하지만 이듬해인 2025년 2월, <도라이버>라는 새 이름으로 돌아오자 팬들의 반가움은 남달랐다. 제목은 달라졌지만 익숙한 다섯 멤버의 관계와 제작진의 호흡은 고스란히 OTT로 이어졌다. TV에서 아픔을 겪었던 프로그램이 플랫폼을 옮겨 생명력을 이어갔다는 사실만으로도 분명 의미가 있었다.
넷플릭스에서의 두 번째 도전은 OTT 예능이 기존 TV 방식의 주간 편성으로 시청자의 관심을 얼마나 오래 붙잡을 수 있는지 가늠해 본 실험이기도 했다. <도라이버>는 한때 넷플릭스 '대한민국의 Top10 시리즈' 정상에 올랐고, 올해 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서는 김숙(최우수여자예능인상)과 주우재(우수남자예능인상)가 나란히 트로피를 품는 등 소기의 성과도 거뒀다.
꾸준함의 성과 vs 화제성의 한계