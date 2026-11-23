컬링한스푼

서울시청 선수들이 우승 후 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 양승희, 이해인, 이은채, 김지윤)첫 점이 나오는데 네 엔드가 걸렸다. 5엔드가 끝났을 때도 서울시청과 노르웨이 팀 뵈른스타는 1-1로 팽팽했다. 균현잉 깨진 건 마지막 세 엔드를 남겨두고서였다. 서울시청은 6엔드 후공에서 2점을 냈다. 뵈른스타가 마지막 돌을 던질 차례였던 7엔드에도 한 점을 가져간 건 서울시청이었다.스킵 김지윤, 써드 이은채, 세컨 이해인, 리드 양승희가 나선 서울시청은 22일 오후 의정부컬링경기장에서 열린 2026 서울국제컬링컵 여자 결승에서 노르웨이의 팀 뵈른스타를 4-1로 꺾었다. 19일부터 나흘간 9개국 16개 팀이 출전한 이번 대회는 서울특별시컬링연맹이 창립 후 처음 연 국제대회다. 서울시청은 예선 3경기와 준결승, 결승을 모두 이기고 여자부 초대 챔피언에 등극했다.두 팀은 결승 하루 전에도 만났다. 조별리그 마지막 경기에서는 서울시청이 6-3으로 이겼다. 노르웨이 스킵 뵈른스타는 2023년과 2024년 세계주니어선수권에서 2년 연속 동메달을 딴 선수다. 이날 준결승에서도 일본의 토마베치 미치코 팀에 1-4로 뒤지던 4엔드에서 단번에 4점을 뽑아냈다. 6엔드가 끝났을 때 다시 5-6으로 밀렸지만, 7엔드에 2점을 보태 7-6으로 승리하며 결승에 올랐다.서울시청은 그런 뵈른스타에게 결승 내내 다득점을 허용하지 않았다. 서울시청의 후공으로 시작한 경기는 3엔드까지 어느 쪽도 점수를 얻지 못했다. 컬링에서는 양 팀이 득점 없이 엔드를 마치면 후공 권리가 다음 엔드까지 이어진다. 이렇게 점수 없이 끝나는 '블랭크 엔드'가 세 차례 이어진 끝에 서울시청이 4엔드에서 먼저 1점을 냈다. 후공을 넘겨받은 뵈른스타도 5엔드에서 1점에 그쳤다.6엔드에 서울시청이 이날 결승에서 유일한 다득점을 올렸다. 하우읏 중심에 가장 가까운 두 개의 스톤이 모두 서울시청의 것이었다. 점수는 3-1. 뵈른스타로서는 7엔드 후공에서 2점을 내면 승부를 원점으로 돌릴 수 있젔지만, 서울시청에게 1점 스틸을 허용하며 1-4가 됐다. 노르웨이가 8엔드에 점수를 따기 위해 분전했지만 결국 경기는 4-1로 끝났다.서울시청이 나흘 동안 치른 5경기의 상대는 3팀이었다. 19일 대만 팀을 13-1로 꺾은 데 이어 20일 일본 이치야마 히마리 팀에 7-1로 이겼다. 다음날 뵈른스타까지 제압하며 A조 1위로 준결승에 직행했다. 같은 조 2위 뵈른스타와 3위 이치야마가 플레이오프를 통과하면서 서울시청은 대회 마지막 날 이미 한 번씩 겨뤄 본 두 팀을 차례로 만났다.오후 1시 준결승에서 다시 만난 이치야마는 예선보다 끈질겼다. 서울시청은 2엔드 후공에서 2점을 얻고 3엔드에는 2점을 스틸해 4-0으로 앞섰다. 6-1이던 경기는 일본이 6엔드에서 3점을 만회하면서 2점차까지 좁혀졌지만, 서울시청이 7엔드에 곧바로 1점을 보태 7-4로 결승에 올랐다. 이날 저녁 뵈른스타와의 재대결까지 마친 서울시청의 5경기 성적은 37득점 10실점이었다.또 다른 한국 여자팀인 세현고등학교(스킵 김하은)도 플레이오프까지 진출했다. B조 첫 경기에서 토마베치 팀에 패한 뒤 홍콩 팀을 11-1, 캐나다의 콜린 크로스비 팀을 10-5로 꺾어 조 2위를 차지했다. 준결승 진출권을 놓고 만난 이치야마를 상대로는 5-7로 뒤진 마지막 8엔드에 후공을 잡았지만, 1점만 만회해 6-7로 대회를 마쳤다.