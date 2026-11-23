현대건설이 안방에서 흥국생명을 제압하고 4연패 뒤 2연승을 기록했다.
강성형 감독이 이끄는 현대건설 힐스테이트는 22일 수원 체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 1라운드 흥국생명 핑크스파이더스와의 홈경기에서 세트스코어 3-0(25-19, 25-17, 28-26)으로 승리했다. 개막 후 4연패로 시즌을 시작하며 최하위권으로 떨어졌던 현대건설은 18일 SOOP 수퍼스를 상대로 시즌 첫 승을 따낸 데 이어 흥국생명까지 잡아내며 반등에 성공한 채로 1라운드를 마쳤다(2승 4패).
현대건설은 메가왓티 퍼티위가 서브득점 1개와 블로킹 3개를 포함해 40%의 성공률로 18득점을 기록했고 조던 윌슨도 41.67%의 성공률로 16득점을 올리며 '쌍포'가 나란히 좋은 활약을 선보였다. 하지만 이날 강성형 감독과 현대건설 팬들을 가장 기쁘게 한 선수는 따로 있었다. 양 팀 합쳐 가장 많은 6개의 블로킹과 함께 100%의 공격 성공률로 10득점을 올리며 첫 4경기의 부진을 씻고 있는 '배구 천재' 배유나가 그 주인공이다.
오랜 기간 선수 생활을 이어갈 수 있는 미들블로커