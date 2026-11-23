한국배구연맹

시즌 개막 후 4경기에서 단 14득점에 그쳤던 배유나는 최근 2경기에서 23득점을 올리며 부활했다.황연주와 김연경,김수지의 고교 후배이기도 한 배유나는 한일전산여고(현 한봄고) 시절부터 '천재소녀'로 불리며 성인대표팀에 단골로 선발됐을 정도로 뛰어난 재능을 인정 받았다. 배유나는 세터와 리베로를 제외한 모든 포지션을 소화할 수 있을 정도로 잠재력이 높은 선수였지만 입단 초기부터 한 포지션에 정착하지 못하고 여러 포지션을 오가며 방황했고 이는 오히려 배유나의 성장에 부정적인 영향을 끼쳤다.그렇게 기대만큼 성장하지 못하던 배유나는 이소영(기업은행)이 입단하면서 미들블로커에 정착했고 떠돌이(?) 생활을 마감하면서 본격적으로 리그를 대표하는 미들블로커로 자리 잡았다. 특히 2016년 도로공사로 이적한 후에는 GS칼텍스 시절의 동료였던 정대영과 재회하면서 최고의 미들블로커 콤비로 활약했고 2017-2018 시즌에는 도로공사의 V리그 출범 후 첫 챔프전 우승을 견인하기도 했다.하지만 배유나가 10년 동안 팀을 지키는 동안 도로공사에는 정대영이 GS칼텍스로 복귀하고 김세빈과, 이지윤 같은 신인 드래프트 전체 1순위 출신 대형 미들블로커 유망주들이 합류하는 등 많은 변화가 있었다. 결국 2022-2023 시즌부터 2024-2025 시즌까지 1194득점을 기록했던 배유나는 지난 시즌 24경기에서 단 86득점에 그쳤고 결국 지난 4월 세터 이수연과의 트레이드를 통해 현대건설로 이적했다.컵대회 2경기에서 단 7득점에 그치며 부진했던 배유나는 V리그 개막 후에도 4경기에서 단 14득점에 머물렀다. 그렇게 많은 배구팬들이 '배유나의 시대가 끝났다'고 입을 모았지만 배유나는 18일 SOOP과의 경기에서 13득점을 올리며 부활의 조짐을 보였다. 그리고 22일 흥국생명과의 1라운드 마지막 경기에서 100%의 공격성공률과 함께 6개의 블로킹으로 10득점을 기록하며 SOOP전 활약이 우연이 아님을 증명했다.배유나가 입단했던 2007-2008 시즌 신인 드래프트는 양효진(KBS N 스포츠 해설위원)을 비롯해 이연주, 하준임, 김나희, 백목화 등 V리그에서 좋은 활약을 선보였던 선수들을 대거 배출했던 '황금 드래프트'였다. 하지만 19년이 지난 현재 현역으로 활동하고 있는 선수는 전체 1순위였던 배유나 뿐이다. 비록 만 36세의 노장이 됐지만 탁월한 배구 센스를 앞세워 '천재'로 불렸던 배유나의 풍부한 경험은 여전히 현재 진행형이다.