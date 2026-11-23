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뉴칼레도니아를 완파한 김현준호김현준호가 뉴칼레도니아를 완파하며 32강 진출을 조기에 확정한 가운데, 한국 축구의 새로운 기록까지 써 내려갔다.김현준 감독이 이끄는 대한민국 U-17 축구대표팀은 지난 22일 오후 11시 30분(한국 시각) 도하 어스파이어 존 콤플렉스 필드 3에서 열린 '2026 국제축구연맹(FIFA) 카타르 U-17 월드컵' B조 2차전 뉴칼레도니아와 맞대결에서 6-0 승리를 거뒀다. 이로써 대표팀은 2승 승점 6점 B조 1위, 뉴칼레도니아는 2패 승점 0점 최하위에 자리했다.월드컵 여정에 나선 대표팀의 첫 경기는 완벽했다. 아프리카 플레이오프를 뚫고 올라온 우간다를 상대로 김지호·김지우·상대 자책골을 묶어 3-0 완승을 챙겼다. 경기력 역시 인상적이었다. 유연한 빌드업으로 주도권을 가져왔고, 다양한 패턴 플레이가 제대로 먹힌 모습이었다.2차전 상대는 뉴칼레도니아. 객관적인 전력상 우위를 점하고 있었으나 방심할 수 없었다. 지난해 OFC(오세아니아축구연맹) 챔피언십 준우승 팀이며 1차전 에콰도르를 상대로 슈팅 24개를 허용하고도, 단 1골만 내주는 끈끈한 조직력을 자랑했기 때문이다.그러나 예상보다 싱겁게 경기가 끝났다. 전반 5분 박주호가 선제골을 기록한 것을 시작, 김지우(전반 15분·전반 20분·후반 7분)·안선현(전반 25분)·한승민(전반 27분)이 연이어 골망을 가르면서 뉴칼레도니아를 가볍게 제압했다.완벽한 경기였다. 3차전 에콰도르전을 대비해 1차전과 달리 대거 로테이션을 가동하는 승부수를 띄웠던 김현준 감독의 노림수가 제대로 적중했다. 90분 내내 33개의 슈팅과 18번의 유효 슈팅을 통해 상대를 압도했고, 유기적인 움직임과 다양한 패턴 플레이로 승리를 가져왔다.1차 목표인 32강 진출을 조기에 확정한 대표팀은 뉴칼레도니아전에서 한국 축구의 월드컵 본선 한 경기 최다 득점 기록도 갈아 치웠다.한국 남자 축구의 성인 월드컵 본선 한 경기 최다 득점은 2골이다. 1986년 멕시코 대회 이탈리아전을 시작으로 2026년 북중미 대회 체코전까지 총 14차례 기록했다. U-20 월드컵에서는 1981년 이탈리아전(4-1 승)·1999년 말리전(4-2 승)에서 기록한 4골이 한 경기 최다 득점이다. 그리고 현재 대표팀이 참가하고 있는 U-17 월드컵에서의 종전 기록 역시 똑같았다. 1987년 캐나다 대회에서 미국을 상대로 기록한 4-2 승리가 최다 골이었다.이처럼 FIFA가 주관하는 성인·U-20·U-17 월드컵을 통틀어 종전 최다였던 4골을 넘어서지 못했던 과거의 대표팀이었지만, 이를 김현준호가 뉴칼레도니아를 상대로 6골을 몰아치면서 가뿐하게 넘어섰다.이는 여자축구로 시선을 넓혀봐도 의미 있는 기록이다. 최다 득점 경기인 2010년 FIFA U-17 여자 월드컵 8강전 나이지리아를 6-5로 꺾었던 6득점과 어깨를 나란히 하며, 한국 축구의 남녀 월드컵 본선 통합 한 경기 최다 득점 타이 기록까지 작성했다.또 하나의 신기록도 터져 나왔다. 주인공은 김지우였다. 전반에만 2골을 터뜨린 김지우는 후반에도 득점에 성공하며 해트트릭을 완성했다. 이는 한국 남자 축구가 참가하고 있는 FIFA 주관 대회인 성인·U-20·U-17 월드컵 본선에서 작성한 최초의 기록이다. 그야말로 이번 한 경기에서 한국 축구의 새롭고 기분 좋은 기록들이 쏟아진 것.한편, 32강 진출을 확정한 대표팀은 짧은 휴식 후 오는 25일 에콰도르와 B조 최종전을 치른다.