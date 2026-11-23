서울이랜드FC 공식 홈페이지

다이렉트 승격이 좌절된 서울이랜드FC또 한 끗 차이를 넘어서지 못했다. 결정적인 승부처마다 아쉬움을 남긴 서울 이랜드가 승격 분수령이었던 충남 아산과 맞대결에서 트라우마가 반복되면서 다이렉트 승격이 좌절됐다.김도균 감독이 이끄는 서울 이랜드는 22일 오후 4시 30분 목동종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드 안드레 감독의 충남 아산과 1-1 무승부를 기록했다. 이로써 서울은 17승 7무 7패 승점 58점 4위, 아산은 11승 11무 9패 승점 44점 7위에 자리했다.양 팀은 물러설 수 없었다. 아산은 플레이오프 희망을 살리기 위해서 승점 3이 필요했고, 서울은 자동 승격 가능성을 최종전까지 가져가기 위해서는 승리가 절대적으로 절실했다.결과적으로 승자는 없었다. 전반 내내 치열한 흐름이 이어진 가운데 서울이 후반 28분 에울레르가 선제골을 터뜨렸지만, 리드를 지키지 못했다. 아산은 후반 40분 박세직의 패스를 쇄도하던 손준호가 슈팅을 날렸고, 이를 막아내던 카이오가 자책골을 기록하면서 무승부로 경기가 끝났다.아산의 플레이오프행이 좌절된 가운데 서울은 또 한 번의 난관을 극복하지 못한 모습을 보여줬다. 지난 2014년 8월 26일, 대한민국 수도 연고지와 함께 이랜드 그룹의 강력한 투자를 약속받은 이들은 2년 내 K리그1 진입과 2018 AFC 챔피언스리그 진출과 같은 장대한 목표를 내세웠다.당시 K리그1에서도 걸출한 실력을 뽐냈던 자원들을 대거 수혈하며 기대감을 형성하며 기대감을 모았지만, 서울은 번번이 K리그1 문턱을 넘는 데 실패했다. 창단 첫 시즌에는 4위로 플레이오프에 진출했으나 수원FC에 밀리면서 고개를 숙여야만 했다.K리그 입성 첫 해, 무려 K리그2 플레이오프까지 진출하는 기염을 토하며 1부 입성은 시간 문제라고 여겨졌으나 이후 암흑기가 시작됐다. 2016년 6위를 기록한 것을 시작, 8위·10위·10위·5위·9위·7위·11위를 기록하며 승격 문턱 근처에도 가지 못하는 장면이 연출됐다.그렇다고 투자가 잘 이뤄지지 않은 것도 아니었다. 사령탑으로는 김병수·정정용·박건하·박충균과 같은 이름 값있는 지도자가 왔으나 실패를 겪었고, 선수 역시 이재익·김인성·심상민·레안드로 등과 같은 K리그1에서도 통하는 자원들을 대거 수혈했으나 성적을 내지 못했다.아쉬움이 깊어지던 상황 속 2024시즌을 앞두고 김도균 감독이 부임하며 K리그2에서 벗어나 1부 승격이 이뤄지는 듯했지만, 2년 연속 한 끗이 부족한 모습이 보이면서 좌절됐다. 승강 플레이오프에 올라섰던 2024년에는 전북 현대에 2연패를 헌납하며 꿈이 이뤄지지 않았다.지난해에는 4위를 기록하며 K리그2 준플레이오프에 선착, 최소 무승부만 기록해도 플레이오프로 향할 수 있었으나 성남(당시 5위)에 일격을 허용하며 업셋 탈락을 맛봐야만 했다. 이뤄질 듯 이뤄지지 않았던 1부의 꿈, 올해는 다른 모습을 보여주는 듯했으나 이번에도 아니었다.2027시즌부터 K리그1 참가 구단이 기존 12개에서 14개로 확대되고, 김천 상무의 연고지 협약도 올해를 끝으로 종료됨에 따라 이번 시즌 K리그2에서는 1·2위 두 팀에 자동 승격권이 주어지는 상황은 서울이 K리그2와 작별할 수 있는 최대 '적기'로 여겨졌다.실제로 흐름도 나쁘지 않았다. 전반기 리그 15경기서 8승 2무 4패 승점 26점으로 부산·수원 삼성에 이어 3위를 자리하고 있었고, 언제든지 1·2위 자리를 노릴 수 있는 위치였다. 후반기 성적 역시 마찬가지로 훌륭했다.이날 경기 전, 앞선 리그 15경기에서는 9승 4무 2패로 승점 31점을 추가하며 상승세를 탔고, 32라운드 종료 시점까지 17승 6무 7패, 승점 57점으로 3위를 유지하며 다이렉트 승격 경쟁을 이어갔다. 다만, 과거에서 보여줬듯 올해 역시 승부처에서 약한 모습이 또 나왔다.18라운드 수원FC전에서는 경기 종료 직전 동점 골을 허용하며 2-2로 비겼고, 21라운드 화성전과 23라운드 파주전, 24라운드 성남전에서도 연이어 승점을 잃었다. 이어 26라운드 수원 삼성전에서는 0-1로 패하며 3위로 내려앉았고, 31라운드 용인전에서도 2-4로 무너지며 다이렉트 승격 경쟁의 주도권을 가져올 기회를 놓쳤다.그리고 마지막 기회처럼 여겨졌던 충남 아산전. 서울은 경기를 주도하고도 또 미끄러진 모습이 나왔다. 경기 내내 55%의 점유율을 기록하며 주도권을 잡았던 이들은 키패스(12-10)·유효 슈팅(8-2)에서 모두 압도하는 모습을 보여줬지만, 승점 3점을 가져오는 데 실패했다.이전과는 달리, 공격 진영에서 시원하게 해결하지 못하는 모습이 나왔으며 선수들 역시 조급한 플레이가 이어지는 장면이 연출됐다. 에이스 에울레르가 선제골을 터뜨리며 긴장감을 잠시나마 풀어줬지만, 후반 막판 단 1번의 유효 슈팅에 무너지면서 자동 승격 꿈이 좌절됐다.이처럼 서울은 후반기 전반적인 경기력을 끌어올리고도 중요한 순간마다 승점을 잃었다. 경쟁팀과의 맞대결에서 승점을 챙기지 못했고, 순위 상승 기회에서도 기대했던 결과를 만들지 못했다. 결국 승격 경쟁의 마지막 고비에서도 이런 트라우마가 반복되면서 눈물을 삼켜야만 했다.경기 종료 후 김도균 감독 역시 매번 한 끗이 부족한 점을 지적했다. 그는 "매번 아쉬워하면서 경기를 끝내는 부분이 나오고, 아직은 그게 우리 팀의 현 위치라고 본다"라고 답했다.아직 기회가 끝난 것은 아니다. 최종전 승리로 3위 자리를 되찾고, 플레이오프에서 다시 한번 승격에 도전할 수 있다. 과연 서울 이랜드가 중요한 순간마다 무너졌던 아쉬움을 털어내고, 오랜 승격 실패의 트라우마를 극복할 수 있을지 주목된다.한편, 서울은 오는 29일 창원으로 넘어가 경남FC를 상대로 리그 최종전을 치르게 된다.