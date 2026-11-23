블랫컴백

추성훈과 크리스 리벤은 경기 내내 타격을 주고받으며 본인들의 은퇴전을 최선을 다해 마무리 지었다.추성훈(51, 일본명 아키야마 요시히로)이 22년간 이어온 종합격투기(MMA) 선수 생활을 마무리했다. 은퇴전에서 승리를 거두지는 못했지만, 크리스 리벤(46, 미국)을 상대로 3라운드를 모두 소화하며 마지막까지 명승부를 펼쳤다. 두 선수는 16년 전 UFC에서 맞붙은 뒤 다시 케이지에 올랐고, 이번에도 판정까지 가는 접전을 벌였다.추성훈은 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 '블랙컴뱃 17: 벤타블랙' 코메인이벤트 89㎏ 계약 체중 경기에서 리벤에게 1-2(28-29, 29-28, 28-29)로 판정패했다. 심판 3명 가운데 2명이 리벤의 승리를 선택했다. 2004년 MMA에 데뷔한 추성훈은 이번 경기를 끝으로 현역 생활을 마쳤다. 최종 전적은 16승 8패 2무효다.마지막 무대에는 가족과 동료들이 함께했다. 아내 야노 시호와 딸 추사랑을 비롯해 김동현, 차승원, 박진영 등 격투·연예계 인사들이 현장을 찾아 추성훈을 응원했다. 티켓 2만 1177장은 판매 시작 55분 만에 매진되는 등 대회 전부터 큰 관심을 모았다.추성훈은 '타임 투 세이 굿바이(Time to Say Goodbye)'가 울리는 가운데 양팔에 태극기와 일장기가 새겨진 유도복을 입고 입장했다. 아버지의 영정사진을 든 어머니와 함께 케이지로 향한 그는 관중의 환호 속에서 마지막 경기를 시작했다.추성훈은 경기 초반 케이지 외곽을 돌며 리벤의 진입 각도를 살폈다. 리벤이 펀치를 휘두르며 거리를 좁히자 체크훅과 카프킥으로 대응했다. 상대가 앞으로 들어오는 순간 옆으로 빠져나가며 타격을 연결하는 방식이었다. 리벤은 한 걸음씩 전진하며 펀치 연타를 시도했고, 추성훈은 정면에서 맞붙기보다 움직임으로 공격을 흘리려 했다.리벤의 파이팅 스타일은 전진 압박과 강한 펀치 연타가 중심이다. 상대가 물러나더라도 추격을 멈추지 않고, 짧은 거리에서 연속으로 주먹을 뻗어 방어를 흔든다. 한 번의 정확한 타격을 노리기보다 공격을 이어가며 상대가 반격할 틈을 줄이는 유형이다. UFC 시절부터 강한 타격을 주고받는 유형이었으며, 2011년에는 반더레이 실바를 1라운드 27초 만에 KO로 꺾기도 했다.이런 압박형 파이터를 상대할 때는 정면에서 주먹을 주고받는 것만으로는 대응이 쉽지 않다. 상대가 전진하는 순간 각도를 바꾸고, 공격이 끝나기 전에 카운터를 넣어야 한다. 추성훈은 케이지를 따라 움직이며 리벤의 직선적인 진입을 피했고, 체크훅과 카프킥으로 전진 속도를 늦추려 했다.1라운드 중반에는 추성훈이 리벤의 킥을 잡아 넘어뜨린 뒤 사커킥을 적중했다. 상대의 공격을 방어하는 데 그치지 않고 곧바로 반격으로 이어간 장면이었다. 다만 리벤은 다시 일어나 압박을 이어갔다. 추성훈은 케이지를 따라 움직이며 공격을 피하고 다시 타격 거리를 만들었다.체크훅은 상대가 앞으로 들어오는 순간 회전력을 실어 맞히는 기술이다. 카프킥은 앞다리 종아리를 차 상대의 이동과 균형을 흔드는 공격이다. 두 기술 모두 전진하는 상대의 리듬을 끊는 데 쓰인다. 추성훈은 이를 활용해 리벤의 압박을 저지하려 했지만, 맷집이 좋은 리벤은 공격을 멈추지 않고 계속 거리를 좁혔다.