박장식

큰사진보기 ▲22일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회 남자 5000m 계주 결승에서 임종언이 결승선을 가장 먼저 넘은 뒤 세레머니하고 있다. 박장식

2관왕에 오른 신동민은 "홈에서 열린 만큼 부담이 많이 되었는데, 팬 여러분이 너무 많이 응원을 보내주셔서 힘이 되었고, 옆의 형·동생들이 훈련할 때 너무 의지가 될 수 있도록 도움을 주었기에 가능했다"라면서, "남은 월드 투어도 있고, 세계선수권도 있는 만큼 앞으로도 더욱 좋은 모습 보여주고 싶다. 우리 팀에는 나보다 더 잘 하는 형과 동생들이 있다"고 강조했다.



"첫 대표팀 시즌을 올림픽 대표팀으로 보낸 만큼 지난 해 많이 경험한 만큼, 그 경험을 토대로 속도 면에서의 훈련량 부족과 같은 부분을 보완하려 이번 시즌에 앞서 준비했다"고 돌아본 신동민. 그는 "응원하러 와 준 가족들과 친구들을 향해 세레머니를 할 수 있어서 너무 기뻤다"며 대회를 끝마친 소감을 전했다.



김태성은 "우리 선수들 사이가 정말 좋다. 정말 즐겁게 훈련하면서 때로는 서로 밀어주고, 비록 동생이지만 나에게 쓴소리도 하면 나 역시 받아들이고 한다"면서, "감독님을 비롯한 코치님들이 농담도 많이 해주시고, 편안한 분위기를 많이 만들어주시면서도 엄할 때는 훈련량을 늘리고, 타이트하게 해주셔서 감사하다"며 코칭스태프와 동료 선수들에게 고마움을 전했다.



이어 김태성은 "이번 월드 투어가 7차 대회까지 늘어난 만큼, 새로운 선수들이 많아 경험을 쌓고 세계선수권을 준비하기에는 더욱 좋은 시즌인 것 같다"면서, "내년 3월에 한국에서 또 세계선수권이 열리는 만큼 신경써서 잘 준비하려고 한다"라고 다가오는 시즌에 대한 각오를 밝혔다.



남녀 쇼트트랙 대표팀은 이번 서울 월드 투어를 금메달 3개, 은메달 2개로 마쳤다. 선수들은 다음 주 중국 상하이에서 열리는 4차 월드 투어에 나선다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회 남자 5000m 계주 결승에서 임종언이 결승선을 가장 먼저 넘은 뒤 세레머니하고 있다.2관왕에 오른 신동민은 "홈에서 열린 만큼 부담이 많이 되었는데, 팬 여러분이 너무 많이 응원을 보내주셔서 힘이 되었고, 옆의 형·동생들이 훈련할 때 너무 의지가 될 수 있도록 도움을 주었기에 가능했다"라면서, "남은 월드 투어도 있고, 세계선수권도 있는 만큼 앞으로도 더욱 좋은 모습 보여주고 싶다. 우리 팀에는 나보다 더 잘 하는 형과 동생들이 있다"고 강조했다."첫 대표팀 시즌을 올림픽 대표팀으로 보낸 만큼 지난 해 많이 경험한 만큼, 그 경험을 토대로 속도 면에서의 훈련량 부족과 같은 부분을 보완하려 이번 시즌에 앞서 준비했다"고 돌아본 신동민. 그는 "응원하러 와 준 가족들과 친구들을 향해 세레머니를 할 수 있어서 너무 기뻤다"며 대회를 끝마친 소감을 전했다.김태성은 "우리 선수들 사이가 정말 좋다. 정말 즐겁게 훈련하면서 때로는 서로 밀어주고, 비록 동생이지만 나에게 쓴소리도 하면 나 역시 받아들이고 한다"면서, "감독님을 비롯한 코치님들이 농담도 많이 해주시고, 편안한 분위기를 많이 만들어주시면서도 엄할 때는 훈련량을 늘리고, 타이트하게 해주셔서 감사하다"며 코칭스태프와 동료 선수들에게 고마움을 전했다.이어 김태성은 "이번 월드 투어가 7차 대회까지 늘어난 만큼, 새로운 선수들이 많아 경험을 쌓고 세계선수권을 준비하기에는 더욱 좋은 시즌인 것 같다"면서, "내년 3월에 한국에서 또 세계선수권이 열리는 만큼 신경써서 잘 준비하려고 한다"라고 다가오는 시즌에 대한 각오를 밝혔다.남녀 쇼트트랙 대표팀은 이번 서울 월드 투어를 금메달 3개, 은메달 2개로 마쳤다. 선수들은 다음 주 중국 상하이에서 열리는 4차 월드 투어에 나선다. 쇼트트랙 쇼트트랙월드투어 김태성 임종언 신동민 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 쇼트트랙 신동민, 0.006초 차이로 생애 첫 금메달

22일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회 남자 5000m 계주 결승에서 대한민국의 김태성(맨 오른쪽)이 앞서나가고 있다.22일 열린 결승에서는 네덜란드와 캐나다, 이탈리아, 미국과 경쟁에 나선 남자 대표팀. 신동민을 제외하면 개인전 메달이 없었기에 마지막 레이스에서의 선전이 모두에게 중요했다. '믿고 보는 라인업'인 이정민과 임종언, 신동민과 김태성이 함께 결승에 나선 가운데 초반 레이스에서는 선수들이 맨 뒤에서 주행하며, 선두에서의 싸움을 피하며 체력을 비축했다.선수들은 중반 이후 역전에 나섰다. 신동민이 인코스로 미국을 추월하는 데 성공하며 4위에 올라섰고, 이정민 역시 예술적인 인코스 추월에 나서며 3위로 올라섰다. 캐나다와 미국을 상대로 추월을 허용하지 않으며 블로킹에 나선 대표팀은 이정민이 다시 한 번 해결사로 나서며 이탈리아를 추월한 데 이어, 신동민과 김태성, 임종언 역시 네덜란드를 상대로 역전을 시도하며 분전했다.해결사는 신동민이었다. 열 바퀴 남짓을 남긴 시점, 신동민은 이정민에게 바통을 넘겨받은 힘으로 그대로 네덜란드를 추월하더니 거리를 크게 벌리는 데 성공하며 금메달에 가까워졌다. 네덜란드 역시 거센 추월에 나섰지만, 마지막까지 추월을 하기에는 쉽지 않았다.마지막 바퀴는 임종언이 돌았다. 임종언은 네덜란드의 추격을 마지막까지 허용하지 않으며 여유롭게 결승선을 넘는 데 성공했다. 최종 기록은 7분 5초 176. 임종언은 결승선을 넘는 순간 코칭스태프를 향해 손을 뻗는 세리머니를 선보이며 포효했다. '홈' 서울에서 2년 만에 열린 대회의 멋진 대단원을 장식한 태극전사들의 순간이었다.이날 최종 주자로 활약한 임종언은 "홈에서 열린 국제대회인 만큼 잘 하고 싶었던 종목이 단체 종목이었는데, 이렇게 마지막 주자로서 팀원들과 함께 금메달 딸 수 있어서 너무 기뻤다"면서, "뒤에서 네덜란드의 옌스 반트바우트가 열심히 추격하긴 했는데, 관중 여러분이 큰 함성으로 응원해주셔서 더욱 열심히 도망갈 수 있었다"고 돌아봤다.임종언은 결승선을 넘는 순간 코칭스태프를 향해 화살표를 보내는 세레머니를 펼치기도 했다. 그는 "특히 항상 흔들릴 때마다 페이스대로 유지하면 할 수 있다고 믿음을 주시는 감독님과 코치 선생님들을 향해 믿음을 보내는 세레머니를 보냈다"고 돌아봤다.