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22일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회 남자 5000m 계주 결승에서 대한민국의 김태성(맨 오른쪽)이 앞서나가고 있다.박장식
22일 열린 결승에서는 네덜란드와 캐나다, 이탈리아, 미국과 경쟁에 나선 남자 대표팀. 신동민을 제외하면 개인전 메달이 없었기에 마지막 레이스에서의 선전이 모두에게 중요했다. '믿고 보는 라인업'인 이정민과 임종언, 신동민과 김태성이 함께 결승에 나선 가운데 초반 레이스에서는 선수들이 맨 뒤에서 주행하며, 선두에서의 싸움을 피하며 체력을 비축했다.
선수들은 중반 이후 역전에 나섰다. 신동민이 인코스로 미국을 추월하는 데 성공하며 4위에 올라섰고, 이정민 역시 예술적인 인코스 추월에 나서며 3위로 올라섰다. 캐나다와 미국을 상대로 추월을 허용하지 않으며 블로킹에 나선 대표팀은 이정민이 다시 한 번 해결사로 나서며 이탈리아를 추월한 데 이어, 신동민과 김태성, 임종언 역시 네덜란드를 상대로 역전을 시도하며 분전했다.
해결사는 신동민이었다. 열 바퀴 남짓을 남긴 시점, 신동민은 이정민에게 바통을 넘겨받은 힘으로 그대로 네덜란드를 추월하더니 거리를 크게 벌리는 데 성공하며 금메달에 가까워졌다. 네덜란드 역시 거센 추월에 나섰지만, 마지막까지 추월을 하기에는 쉽지 않았다.
마지막 바퀴는 임종언이 돌았다. 임종언은 네덜란드의 추격을 마지막까지 허용하지 않으며 여유롭게 결승선을 넘는 데 성공했다. 최종 기록은 7분 5초 176. 임종언은 결승선을 넘는 순간 코칭스태프를 향해 손을 뻗는 세리머니를 선보이며 포효했다. '홈' 서울에서 2년 만에 열린 대회의 멋진 대단원을 장식한 태극전사들의 순간이었다.
"모두가 의지할 수 있도록 도와준 덕분"
이날 최종 주자로 활약한 임종언은 "홈에서 열린 국제대회인 만큼 잘 하고 싶었던 종목이 단체 종목이었는데, 이렇게 마지막 주자로서 팀원들과 함께 금메달 딸 수 있어서 너무 기뻤다"면서, "뒤에서 네덜란드의 옌스 반트바우트가 열심히 추격하긴 했는데, 관중 여러분이 큰 함성으로 응원해주셔서 더욱 열심히 도망갈 수 있었다"고 돌아봤다.
임종언은 결승선을 넘는 순간 코칭스태프를 향해 화살표를 보내는 세레머니를 펼치기도 했다. 그는 "특히 항상 흔들릴 때마다 페이스대로 유지하면 할 수 있다고 믿음을 주시는 감독님과 코치 선생님들을 향해 믿음을 보내는 세레머니를 보냈다"고 돌아봤다.