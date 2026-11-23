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큰사진보기 ▲검증된 아시아쿼터 투수 왕옌청은 다음 시즌에도 한화와 함께 한다. 한화 이글스

왓슨·왕옌청과 외인진 구축…선발진의 안정감이 과제



한화는 숄턴스 영입으로 외국인 투수 세 자리를 채웠다. 왓슨은 최고 시속 157㎞의 빠른 공을 던지는 우완이고, 왕옌청은 올해 팀에서 가장 많은 11승을 거둔 좌완이다. 여기에 숄턴스가 합류하면서 우완 두 명과 좌완 한 명으로 외국인 투수진을 구성했다.



세 투수는 유형과 경험이 다르다. 왓슨은 강한 직구를 앞세우는 투수이고, 왕옌청은 KBO리그에서 이미 한 시즌을 경험했다. 숄턴스는 MLB에서 선발과 구원을 모두 경험했지만, 올해는 구원 등판 비중이 컸다. 외국인 투수 세 명의 역할이 정해지더라도 국내 선발진과의 조합, 시즌 중 컨디션 관리가 함께 뒷받침돼야 한다.



한화가 숄턴스에게 기대하는 역할은 선발 로테이션의 한 축을 맡아 안정적으로 이닝을 책임지는 것이다. MLB에서 5승을 거둔 이력은 기대를 높이는 배경이지만, KBO리그에서의 성과를 보장하는 지표는 아니다. 타자들의 접근 방식과 리그 환경에 적응하면서 구종을 효과적으로 활용하고, 선발 등판을 꾸준히 이어가는지가 관건이다.



한화는 왓슨과 왕옌청에 이어 숄턴스까지 확보하며 새 시즌 외국인 투수 구성을 끝냈다. 이제 관심은 계약 발표에서 실제 마운드 위 성과로 옮겨간다. 숄턴스가 기대만큼의 기량을 보여주며 선발진의 한축에 기여해준다면, 한화는 새 외국인 투수진을 중심으로 2027시즌 마운드 운영의 선택지를 넓힐 수 있을 것이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 검증된 아시아쿼터 투수 왕옌청은 다음 시즌에도 한화와 함께 한다.한화는 숄턴스 영입으로 외국인 투수 세 자리를 채웠다. 왓슨은 최고 시속 157㎞의 빠른 공을 던지는 우완이고, 왕옌청은 올해 팀에서 가장 많은 11승을 거둔 좌완이다. 여기에 숄턴스가 합류하면서 우완 두 명과 좌완 한 명으로 외국인 투수진을 구성했다.세 투수는 유형과 경험이 다르다. 왓슨은 강한 직구를 앞세우는 투수이고, 왕옌청은 KBO리그에서 이미 한 시즌을 경험했다. 숄턴스는 MLB에서 선발과 구원을 모두 경험했지만, 올해는 구원 등판 비중이 컸다. 외국인 투수 세 명의 역할이 정해지더라도 국내 선발진과의 조합, 시즌 중 컨디션 관리가 함께 뒷받침돼야 한다.한화가 숄턴스에게 기대하는 역할은 선발 로테이션의 한 축을 맡아 안정적으로 이닝을 책임지는 것이다. MLB에서 5승을 거둔 이력은 기대를 높이는 배경이지만, KBO리그에서의 성과를 보장하는 지표는 아니다. 타자들의 접근 방식과 리그 환경에 적응하면서 구종을 효과적으로 활용하고, 선발 등판을 꾸준히 이어가는지가 관건이다.한화는 왓슨과 왕옌청에 이어 숄턴스까지 확보하며 새 시즌 외국인 투수 구성을 끝냈다. 이제 관심은 계약 발표에서 실제 마운드 위 성과로 옮겨간다. 숄턴스가 기대만큼의 기량을 보여주며 선발진의 한축에 기여해준다면, 한화는 새 외국인 투수진을 중심으로 2027시즌 마운드 운영의 선택지를 넓힐 수 있을 것이다. 제시숄턴스 왕옌청 외국인투수 트로이왓슨 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 제 2의 일터 야외 현장! 교통 통제, 건설 노동 등을 통해 열심히 땀흘려 뛰고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '은퇴' 추성훈, 22년 격투 인생 마침표

올해 빅리그에서 5승을 거둔 제시 숄턴스는 최고 시속 154㎞의 빠른 공에 다양한 변화구를 효과적으로 던질줄 안다.한화 이글스가 2027시즌을 앞두고 외국인 투수 구성을 마쳤다. 마지막 퍼즐은 미국프로야구 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스에서 뛴 오른손 투수 제시 숄턴스(32)다. 올해 빅리그에서 5승을 거둔 숄턴스는 최고 시속 154㎞의 빠른 공과 다양한 변화구를 앞세워 한화 선발진에 합류한다.한화는 22일 숄턴스와 계약금 12만5000달러, 연봉 75만달러를 합쳐 총액 87만5000달러에 계약했다고 발표했다. 앞서 영입한 우완 트로이 왓슨, 아시아쿼터 좌완 왕옌청에 이어 숄턴스까지 확보하면서 2027시즌 외국인 투수 구성을 마무리했다.숄턴스는 2026시즌 탬파베이에서 12경기에 등판해 47⅔이닝을 던졌다. 성적은 5승 3패, 평균자책점 4.34, WHIP 1.34다. MLB에서 한 시즌을 보낸 현역 투수라는 점은 한화가 기대를 거는 요소다. 다만 올해는 선발로 두 차례 등판하고 나머지 10경기는 구원으로 나섰다. 한화가 기대하는 선발 역할을 소화하려면 경기 초반부터 긴 이닝을 책임지는 능력을 보여줘야 한다.숄턴스는 직구 최고 구속이 시속 154㎞에 이르는 우완 투수다. 한화 구단은 그가 투심 패스트볼과 스위퍼, 스플리터를 함께 구사하며 스트라이크를 적극적으로 던지는 성향을 갖췄다고 평가했다. 빠른 공으로 타자의 타이밍을 잡고, 움직임이 다른 변화구를 섞어 헛스윙을 유도하는 것이 투구의 기본 틀이다.투심 패스트볼은 타자에게 다가가며 옆으로 움직이는 성격을 지녀 땅볼을 유도하는 데 활용할 수 있다. 스위퍼는 옆으로 크게 휘는 변화구로, 타자의 스윙 궤적을 벗어나게 만드는 데 목적이 있다. 스플리터는 빠른 공과 비슷한 궤적으로 들어오다 타자 앞에서 떨어지는 구종이다. 세 구종의 움직임이 서로 달라 타자 입장에서는 구종과 코스를 함께 판단해야 한다.다만 구종이 다양하다는 사실만으로 선발 경쟁력을 단정할 수는 없다. 한 시즌 동안 반복해서 같은 투구 동작을 유지하고, 타순이 한 바퀴 돈 뒤에도 제구와 구위가 유지되는지가 중요하다. 숄턴스는 올해 MLB에서 47⅔이닝을 던졌지만, 선발 등판은 두 차례에 그쳤다. 한화가 기대하는 이닝 소화력을 보여주려면 불펜과 다른 선발 운용에 적응해야 한다.숄턴스는 2016년 신인 드래프트에서 샌디에이고 파드리스의 지명을 받았고, 2023년 시카고 화이트삭스에서 빅리그 데뷔전을 치렀다. 데뷔 시즌에는 26경기에 나서 85이닝을 던졌으며, 이 가운데 11경기에서 선발로 등판했다. 이후 2024년 팔꿈치 인대 접합 수술을 받으며 한 시즌을 쉬었다.2025년 탬파베이에서 MLB 무대로 돌아왔고, 올해는 빅리그에서 12경기에 출전해 5승을 거뒀다. 마이너리그에서는 올해 트리플A 12경기에 모두 선발 등판해 54이닝을 소화했다. MLB에서는 구원 등판이 많았지만, 선발로 나선 경험이 없지는 않다. 한화가 숄턴스를 선발 자원으로 영입한 만큼, 과거 선발 경험과 올해 마이너리그에서의 등판 내용은 새 시즌 역할을 가늠할 참고 요소다.부상 이력도 살펴야 한다. 팔꿈치 수술을 받은 투수에게는 구속뿐 아니라 시즌 내내 등판 간격을 지키고 투구 수를 늘려가는 과정이 중요하다. 한화가 기대하는 것은 한두 경기의 강한 구위보다 선발 로테이션을 꾸준히 지키는 능력이다. 숄턴스가 한국 무대에서 긴 이닝을 소화할 수 있을지는 스프링캠프와 시즌 초반 투구를 통해 확인해야 한다.