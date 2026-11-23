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올해 빅리그에서 5승을 거둔 제시 숄턴스는 최고 시속 154㎞의 빠른 공에 다양한 변화구를 효과적으로 던질줄 안다.한화이글스
한화 이글스가 2027시즌을 앞두고 외국인 투수 구성을 마쳤다. 마지막 퍼즐은 미국프로야구 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스에서 뛴 오른손 투수 제시 숄턴스(32)다. 올해 빅리그에서 5승을 거둔 숄턴스는 최고 시속 154㎞의 빠른 공과 다양한 변화구를 앞세워 한화 선발진에 합류한다.
한화는 22일 숄턴스와 계약금 12만5000달러, 연봉 75만달러를 합쳐 총액 87만5000달러에 계약했다고 발표했다. 앞서 영입한 우완 트로이 왓슨, 아시아쿼터 좌완 왕옌청에 이어 숄턴스까지 확보하면서 2027시즌 외국인 투수 구성을 마무리했다.
숄턴스는 2026시즌 탬파베이에서 12경기에 등판해 47⅔이닝을 던졌다. 성적은 5승 3패, 평균자책점 4.34, WHIP 1.34다. MLB에서 한 시즌을 보낸 현역 투수라는 점은 한화가 기대를 거는 요소다. 다만 올해는 선발로 두 차례 등판하고 나머지 10경기는 구원으로 나섰다. 한화가 기대하는 선발 역할을 소화하려면 경기 초반부터 긴 이닝을 책임지는 능력을 보여줘야 한다.
강속구에 투심·스위퍼·스플리터…다양한 구종으로 승부
숄턴스는 직구 최고 구속이 시속 154㎞에 이르는 우완 투수다. 한화 구단은 그가 투심 패스트볼과 스위퍼, 스플리터를 함께 구사하며 스트라이크를 적극적으로 던지는 성향을 갖췄다고 평가했다. 빠른 공으로 타자의 타이밍을 잡고, 움직임이 다른 변화구를 섞어 헛스윙을 유도하는 것이 투구의 기본 틀이다.
투심 패스트볼은 타자에게 다가가며 옆으로 움직이는 성격을 지녀 땅볼을 유도하는 데 활용할 수 있다. 스위퍼는 옆으로 크게 휘는 변화구로, 타자의 스윙 궤적을 벗어나게 만드는 데 목적이 있다. 스플리터는 빠른 공과 비슷한 궤적으로 들어오다 타자 앞에서 떨어지는 구종이다. 세 구종의 움직임이 서로 달라 타자 입장에서는 구종과 코스를 함께 판단해야 한다.
다만 구종이 다양하다는 사실만으로 선발 경쟁력을 단정할 수는 없다. 한 시즌 동안 반복해서 같은 투구 동작을 유지하고, 타순이 한 바퀴 돈 뒤에도 제구와 구위가 유지되는지가 중요하다. 숄턴스는 올해 MLB에서 47⅔이닝을 던졌지만, 선발 등판은 두 차례에 그쳤다. 한화가 기대하는 이닝 소화력을 보여주려면 불펜과 다른 선발 운용에 적응해야 한다.
MLB 데뷔 뒤 팔꿈치 수술… 선발 경험과 회복 과정 주목
숄턴스는 2016년 신인 드래프트에서 샌디에이고 파드리스의 지명을 받았고, 2023년 시카고 화이트삭스에서 빅리그 데뷔전을 치렀다. 데뷔 시즌에는 26경기에 나서 85이닝을 던졌으며, 이 가운데 11경기에서 선발로 등판했다. 이후 2024년 팔꿈치 인대 접합 수술을 받으며 한 시즌을 쉬었다.
2025년 탬파베이에서 MLB 무대로 돌아왔고, 올해는 빅리그에서 12경기에 출전해 5승을 거뒀다. 마이너리그에서는 올해 트리플A 12경기에 모두 선발 등판해 54이닝을 소화했다. MLB에서는 구원 등판이 많았지만, 선발로 나선 경험이 없지는 않다. 한화가 숄턴스를 선발 자원으로 영입한 만큼, 과거 선발 경험과 올해 마이너리그에서의 등판 내용은 새 시즌 역할을 가늠할 참고 요소다.
부상 이력도 살펴야 한다. 팔꿈치 수술을 받은 투수에게는 구속뿐 아니라 시즌 내내 등판 간격을 지키고 투구 수를 늘려가는 과정이 중요하다. 한화가 기대하는 것은 한두 경기의 강한 구위보다 선발 로테이션을 꾸준히 지키는 능력이다. 숄턴스가 한국 무대에서 긴 이닝을 소화할 수 있을지는 스프링캠프와 시즌 초반 투구를 통해 확인해야 한다.