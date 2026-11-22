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대구FC MF 한국영공격 포인트는 없었지만, 존재감만큼은 누구보다 뚜렷했다. 36세 베테랑 한국영이 고비마다 노련한 수비력을 뽐내며 대구의 값진 완승에 힘을 보탰다.최성용 감독이 이끄는 대구FC는 22일 오후 2시 대구IM뱅크파크에서 열린 '하나은생 K리그2 2026' 33라운드 설기현 감독의 김해FC에 3-0 승리를 거뒀다. 이로써 대구는 17승 8무 6패 승점 59점 3위, 김해는 3승 9무 19패 승점 18점 최하위에 머물렀다.플레이오프 진출을 확정한 대구였지만, 남은 두 경기에서도 승리가 절실했다. 2위 수원FC와의 승점 차가 7점으로 벌어지면서 다이렉트 승격은 좌절됐으나, 3위 자리를 확보하고 최근의 상승세를 플레이오프까지 이어가야 했기 때문.상대는 최하위에 머무르고 있는 김해. 쉽게 흘러갈 거라는 예측과는 달리, 어렵게 경기를 풀어갔으나 끝내 결과를 가져왔다. 전반 5분 세징야가 선제골을 넣었고, 이어 후반 21분에는 박세진이 추가 득점을 터뜨렸다. 또 후반 23분에는 에드가가 쐐기 골을 기록, 경기를 끝냈다.경기 내용은 그리 만족스럽지 않았으나 승점 3을 가져온 대구, 그 중심에는 공격 포인트를 기록한 세징야·에드가·박세진·세라핌의 활약도 훌륭했으나 이 선수의 역할이 결정적이었다.바로 한국영이다. 1990년생으로 어느새 만 36세의 나이에 접어든 그는 이번 시즌을 앞두고 전북 현대를 떠나 K리그2로 강등된 대구로 향했다. 팀이 원하는 바는 명확했다. 이용래(은퇴)·김현준(용인)·이진용(안양)이 떠나간 중원 자리를 확실하게 메워주는 것.또 지난해 강등되면서 흔들린 분위기를 다 잡아주기를 원했고, 그에게 부주장직 임무를 맡기면서 큰 신뢰를 보냈다. 그러나 한국영의 전반기는 다소 아쉬웠다. 감독 교체(김병수→최성용)가 되는 상황 속 좀처럼 안정적인 활약을 펼치지 못했고, 설상가상 무릎 부상으로 전력에서 이탈했다.아쉬웠던 전반기였으나 후반기는 달랐다. 무릎 수술 이후 19라운드 수원FC전에 복귀한 한국영은 확실한 몸 관리와 함께 전성기 시절 보여줬던 철인다운 모습으로 경기장을 지켰다. 부상에서 돌아온 이후 무려 14경기 연속 출전이라는 기록을 작성하며 중심을 잡아줬다.그리고 승격 분수령이 될 수 있는 김해전에서 그 진가가 제대로 드러났다. 박세진·세징야와 함께 중원을 구축한 한국영은 공격적인 역할보다는 3선과 2선 사이를 오가며 수비적인 임무에 치중하는 모습을 보여줬고, 이 역할을 훌륭하게 해냈다.경기 초반부터 한국영은 임무를 완벽하게 수행했다. 김해가 강력한 압박을 통해 공격 기회를 계속 잡은 전반 23분, 이유찬이 날린 슈팅을 얼굴로 막아냈으며 곽성욱·이준규의 전진 드리블을 노련하게 막아내면서 공세 시발점을 차단해 냈다.후반에도 활약은 빛났다. 후반 1분에 페널티 박스 안에서 과감한 태클을 통해 김해 슈팅 기회를 원천 차단했으며 특히 후반 23분 에드가의 쐐기 골이 터질 때에는 전진 패스를 통해 기점 역할을 톡톡히 해내는 데 성공했다.경기 종료 막판에도 지칠 법도 했으나 한국영은 흔들리지 않았다. 계속된 커트로 세라핌에게 슈팅 기회를 제공했고, 김해 역습 상황도 끝까지 따라가 태클로 공격을 확실하게 봉쇄했다.비록 공격 포인트를 기록하지는 못했으나 중원에서 수비적인 임무를 충실하게 수행한 한국영의 활약은 결정적이었다. 물론 김해의 유효 슈팅 7개를 모두 막아낸 한태희의 공도 컸으나 고비마다 상대 공격 흐름을 끊어낸 그의 존재감 역시 대구가 완승을 거두는 데 큰 힘이 됐다.한국영은 풀타임으로 경기장을 누비며 패스 성공률 78%·키패스 1회·팀 내 최다 공중 경합 성공(3회)·팀 내 최다 태클 성공(3회)·클리어링 4회·인터셉트 2회·팀 내 최다 볼 차단(3회)·볼 획득 13회·볼 블락 3회를 기록, 중원에서 압도적인 퍼포먼스를 보여줬다.이제 남은 일정에서 한국영의 역할은 더욱 중요해졌다. 리그 최종전을 시작으로 플레이오프와 더 나아가 승강 플레이오프까지 바라보는 대구의 수비 안정감은 필수다. 한 번의 실수가 결과를 좌우할 수 있는 중요한 일전에서 베테랑다운 노련함과 안정적인 경기 운영으로 대구의 승격 도전에 힘을 보탤 수 있을지 주목된다.한편, 승장 최성용 감독은 경기 후 "많은 팬들께서 오셔서 추운 날씨에도 응원해 주셔서 감사하다는 말을 드리고 싶다"라며 "앞으로 좋은 컨디션을 유지해 승격으로 가기 위해 원 팀으로 준비하겠다"라고 소감을 밝혔다.대구는 오는 29일 천안과 리그 최종전을 치르게 된다.