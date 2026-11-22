프로야구 SSG 랜더스가 2026 FA(자유계약선수)시장에서 초반부터 활발한 움직임으로 주목받고 있다. 팀의 핵심자원으로 꼽히는 외국인 투수와 내부 FA들과의 계약을 벌써 완료했다.SSG는 22일 공식채널을 통하여 우완 투수 문승원 2+1년에 15억 원으로 계약을 맺었다고 발표했다. 계약금 5억 원에 연봉 7억 5000만 원, 옵션 2억 5000만 원의 세부조건으로 알려졌다.1989년생 베테랑 문승원은 SSG의 원클럽맨이다. 2012년 신인 1라운드 8순위로 전신인 SK 와이번스의 지명을 받은 이후 상무에서 군복무 시절을 제외하고는 줄곧 한팀에서 활약해왔다. 특히 2018년과 2022년에는 두 번이나 소속팀의 한국시리즈 우승에 힘을 보탰다.2021년 시즌 종료 후에는 SSG와 계약기간 5년, 최대 55억 원 규모로 비FA다년 계약을 체결한 바 있다. 비록 다년 계약 이후의 성적은 대체로 기대에 미치지 못했지만, 같은 시기에 역시 비FA 계약을 체결했던 3인방 중 박종훈이 장기간의 부진 끝에 최근 방출되고, 한유섬도 올시즌 극심한 노쇠화를 드러낸 것과 비교하면 유일하게 선방한 편이었다.문승원의 정규시즌 통산 성적은 378경기에 등판해 55승 62패 27세이브 38홀드 761탈삼진 평균자책점 4.59였다. 2026시즌에는 62경기에 등판해 2승 2패 2세이브 17홀드 평균자책점 3.45로 활약하며 SSG 불펜의 핵심 축을 담당했고, 이는 비다년 FA계약 이후로는 최고의 시즌이었다. 구단은 대형 계약급은 아니지만 팀사정에 따라 선발과 중간계투, 마무리를 오가며 전천후로 팀에 헌신했던 문승원의 기여도를 인정하여 다시 한번 다년 계약이라는 선물을 안겼다.문승원은 구단을 통하여 "SSG와 동행할 수 있게 돼 기쁘다. 입단 후 좋은 순간과 어려운 순간을 모두 이 팀에서 경험한 만큼 더욱 특별하게 느껴진다"는 소감을 전하며 "구단의 믿음에 보답할 수 있도록 항상 철저히 준비하겠다.어느 보직에서든 팀이 필요로 하는 역할을 해내어 앞으로 SSG가 다시 정상에 도전하는 데 힘을 보태겠다"고 다짐했다.SSG는 앞서 주전 중견수 최지훈과 4년 67억 원, 주장 오태곤과 3년 11억 원에 각각 계약을 체결한바 있다. 1997년생인 최지훈은 올해 중견수 자원중에서는 FA 최대어로 꼽혔다. 2020년 신인드래프트 2차 3라운드(전체 30순위)로 입단해 7시즌 동안 통산 930경기에 출전해 타율 .273, 출루율 0.335, 장타율 .383, 948안타, 321타점, 177도루를 기록하며 팀의 핵심 전력으로 활약해 왔다.특히 데뷔 시즌인 2020년부터 올해까지 단 한 시즌도 거르지 않고 7년 연속 100안타와 두 자릿수 도루를 동시에 달성하며 리그 최고 수준의 내구성과 꾸준함을 입증한 바 있다. 올 시즌 최지훈은 141경기에 출전해 리그 외야수 중 가장 많은 1196이닝을 소화하면서도 .988의 높은 수비율을 기록하며 SSG 외야의 중심을 지켰다. 타석에서도 13홈런과 64타점을 올리며 각각 개인 커리어하이 기록을 경신했다.오태곤은 내외야를 모두 소화할 수 있는 전천후 유틸리티이자 뛰어난 대타 자원으로 꼽힌다. 2010년 롯데에서 데뷔하여 KT를 거쳐 2020년부터 SSG에 합류했다. KBO리그 통산 1422경기 타율 .257 87홈런 388타점 532득점 185도루를 기록했다.올해는 106경기 타율 2할5푼2리(246타수 62안타) 9홈런 34타점 35득점 8도루 OPS .711로 활약했다. 2022년에는 SSG의 와이어 투 와이어 우승에 기여했고, 시즌 종료 후 첫 FA자격을 얻어 4년 18억 원의 규모의 재계약을 체결한 바 있다. 4년 만에 2차 FA에서도 오태곤은 다시 한번 SSG와 다년계약에 성공하며 동행을 이어가게 됐다.오태곤은 SSG에서 주장을 올해 포함 두 번이나 역임한 바 있다. 올 시즌에는 김광현의 어깨 수술로 다시 주장으로 선임되었고, 1·3루와 외야수 등 다양한 포지션에 백업에 출전하거나, 경기 후반에 대타로 자주 기용돼 인상적인 활약을 여러 차례 남겼다. SSG는 오태곤의 리더십과 성실성, 멀티포지션 소화력 경기장 안팎의 기여도에 대하여 종합적으로 높은 평가를 내렸다.여기에 SSG는 외국인 투수 페드로 아빌라와도 일찌감치 2년 310만달러(약 41억)의 조건으로 재계약에 성공했다. 아빌라는 올해 대체 외국인 투수로 시즌 중반에 합류했음에도 14경기에서 93⅔이닝을 소화하며 9승 2패 평균자책점 1.44, 완투승 2회(완봉승 1회), 퀄리티스타트(QS, 선발 6이닝 3자책점 이하 투구)는 13회의 압도적인 퍼포먼스를 과시한 바 있다.만일 아빌라가 시즌 초반부터 합류했다면 MVP 경쟁까지 기대해볼 만한 활약이었고, SSG의 팀순위(6위 65승 74패)와 가을야구 탈락이라는 결과도 바뀔 가능성이 높았다는 평가였다. 아빌라 역시 다음 시즌도 한국무대에서 뛰고싶다는 의지가 확고했던 것으로 알려졌다.이로서 SSG는 올해 스토브리그에서 우선 과제였던 '집토끼' 4인방을 모두 잔류시키며 내부 전력누수를 차단하는데 성공했다. 네 선수 모두 다음 시즌도 SSG 전력에서 중요한 비중을 차지할 것으로 기대되는 선수들이다.SSG가 아빌라와 국내 FA 선수들에 투자한 금액만 벌써 총액 134억에 이른다. 시장이 개막한 지 불과 1주일도 안 되어 모든 계약이 성사되었을 만큼 협상이 일사천리로 진행됐다. 다음 시즌 전력보강에 대한 구단의 확고한 의지를 보여준 장면이다.이제 다음 과제는 SSG가 과연 '외부 FA 영입전'에도 얼마나 적극적으로 나설지다. SSG는 그동안 전력보강의 발목을 잡는 악성계약으로 꼽혔던 비다년 FA 선수들과의 장기계약이 올해를 끝으로 모두 종료되면서 전력보강을 위한 투자에 여력이 생긴 상황이다. 그리고 SSG의 이러한 적극적인 이적시장 행보는 다른 구단들에게도 영향을 미칠 가능성이 높다.올해 FA시장에서 최대어로 꼽히는 선수들 중에서는 포수 양의지가 원소속팀 두산 베어스와 2년 55억원에 잔류를 선택했다. 현재까지 소속팀을 옮긴 대형 이적 사례는 나오지 않고 있다.이번 FA시장에서 특급 선수로는 구자욱과 원태인(이상 삼성)이 있다. 올해 삼성 라이온즈에 12년만의 한국시리즈 우승을 이끌었던 주역인 두 선수는, 국내 복수 구단의 영입전과 해외진출 가능성이 맞물려 최대 화두가 되고 있다.두 선수 모두 영입이 가능만 하다면 어느 구단이든 탐낼 만한 자원들이다. 하지만 최소한 총액 200억 원 안팎에 초장기 계약이 유력하다는 점에서 어느 구단이든 선수 1, 2명에 투자하기에는 부담스러운 금액인 것도 사실이다.SSG는 최근 몇 년간 대형 외부 영입 없이도 최지훈, 박성한, 정준재, 조형우 등 내부에서 키워낸 20대 선수들이 착실하게 자리를 잡으며 세대교체를 이뤄낸 바 있다. 하지만 최정, 김재환, 한유섬, 김광현 등 투타의 중심을 책임지던 베테랑들의 동반 노쇠화로 인하여 대체자가 필요한 것도 사실이다.SSG는 2027년을 끝으로 홈구장을 신축 청라돔으로 옮기게 된다. 새로운 시대의 전환점을 앞둔 SSG가 올해 우승을 위하여 다시 한번 과감한 단기 투자를 단행할지, 아니면 내년 이후의 성적을 대비하여 장기적인 리빌딩과 육성에 더 주력할지, 남은 스토브리그에서의 행보가 주목된다.