프로야구 한화 이글스가 2027시즌 외국인 투수진 구성을 완료했다.한화는 22일 공식 채널을 통하여 미국 출신의 외국인 우완 투수 제시 숄튼스를 계약금은 12만5000달러, 연봉 75만 달러의 조건으로 총액 87만5000달러(악 11억8000만원)에 영입했다고 발표했다.앞서 한화는 지난 11일 미국 출신 우완 투수 트로이 왓슨과 계약을 발표한 바 있다. 13일에는 아시아쿼터로 지난 시즌 좋은 활약을 보여줬던 대만 국가대표 왕옌청과도 재계약에 성공했다. 이로써 한화는 다음 시즌 마운드를 책임질 선발진의 세 자리를 확정했다.1994년생인 숄튼스는 2016년 메이저리그 드래프트 9라운드 샌디에이고 파드리스에 지명되어 프로 경력을 시작했다. 빅리그는 2023년 시카고 화이트삭스에서 데뷔했고 탬파베이 레이스를 거쳤갔다. 빅리그 통산 40경기에서 141이닝을 던지며 6승 13패 1세이브, 평균자책점 4.98을 기록했다.특히 지난 2026 시즌에는 템파베이에서 선발과 계투를 오가는 스윙맨으로 12경기(2선발) 47.2이닝간 5승 3패 자책점 4.34, WHIP(이닝당 출루허용률 1.34)의 준수한 성적을 남겼다. 올시즌 이전까지는 마이너리그에서 주로 활약했던 숄튼스 빅리그 개인 커리어하이 기록이었다.올해 숄튼스 정도의 성적이라면 화려하지는 않아도 내년 시즌 빅리그에서의 입지가 더 넓어질 것을 충분히 기대할 만했다. 메이저리그 경력자라고 해도 빅리그에서 입지를 상실하여 말년에 차선책으로 한국행을 선택했거나, 혹은 KBO리그에서의 활약을 바탕으로 빅리그 재진입을 노리는 선수들과는 모두 결이 다르다.숄튼스는 내년이면 33세로 젊은 나이는 아니지만 아직 투수로서 2, 3년 정도는 더 전성기의 구위를 유지할 수 있는 연령대이기도 하다. 당장 지난 시즌 빅리그에서도 통하는 구위를 보여준 투수가 정점에서 KBO리그로 건너온 사례는 드물기에 더 기대감을 높인다.또다른 외국인 투수 왓슨은 1997년생으로 마이너리그에서 주로 활약해 왔다. 2018년부터 마이너리그에서 통산 192경기(선발 72경기)에 등판해 27승 28패 평균자책점 3.87을 기록했다. 2026년에는 31경기(선발 13경기)에서 80⅓이닝을 던져 4승 4패 61탈삼진, 피안타율 0.233, WHIP 1.18을 기록했다.왓슨은 숄튼스에 비하면 이렇다할 메이저리그 경력은 없다. 하지만 몇 년 전부터 여러 KBO리그 구단들의 외국인 투수 영입 대상으로 꾸준히 거론되었을 만큼 이름은 어느 정도 알려진 선수였다. 한화 역시 마이너리그에서 활약하던 왓슨을 꾸준히 주목해왔고, 숄튼스보다 더 후한 대우를 해주면서 결국 영입에 성공했다.그만큼 종합적인 측면에서는 오히려 왓슨이 KBO리그에서의 성공 가능성이 더 높다는 평가를 받았기 때문이다. 마이너리그 기록에 따르면 왓슨은 최고구속 157㎞에 150.5㎞대의 포심패스트볼을 주무기로 하고 있으며, 슬라이더와 체인지업의 구위도 빼어난 것으로 알려졌다. 다만 팔꿈치 수술 경력으로 인하여 긴 이닝을 소화할수 있는 내구성은 아직 검증이 필요하다는게 변수로 꼽힌다.아시아쿼터 좌완투수 왕옌청은 KBO리그 데뷔 첫해인 2026시즌 26경기에서 133.2이닝 11승 6패, 평균자책점 3.97을 기록하며 아시아쿼터 최초로 10승 고지를 밟는데 성공했다. 올시즌 주축 투수들이 줄줄이 부상에 흔들리며 어려움을 겪었던 한화 선발진이 그나마 붕괴되지 않을 수 있었던 것은, 왕옌청이 꾸준히 로테이션을 지켜준 덕분이었다.아시아쿼터는 재계약해도 30만 달러(약 4억)가 상한이었기 때문에 이적할 수 있다는 관측도 나왔지만, 왕옌청은 내년에도 한화와 동행을 이어가는 길을 선택했다. 한화로서는 10승 선발투수를 적은 비용으로 지킬수 있게 되었다는 것은 다행이지만, 왕옌청이 '2년차 징크스' 없이 다음 시즌에도 그만한 성적을 올려줄지는 아직 미지수다. 왕옌청은 올해 생애 첫 풀타임 시즌을 소화하면서 시즌 후반기에 컨디션이 급격히 떨어지며 기복이 심한 드러낸 바 있다. 체력과 제구, 이닝소화능력의 향상은 다음 시즌 왕옌청의 스텝업을 위한 필수 과제다.한화는 2025시즌 코디 폰세와 라이언 와이스라는 특급 원투펀치를 앞세워 팀 평균자책점 1위를 차지하고 19년만의 한국시리즈 진출이라는 쾌거를 이룬 바 있다. 폰세가 17승, 와이스가 16승으로 두 투수가 33승을 합작했다. 외국인 원투펀치가 모두 15승 이상을 거둔 건 한화 역사상 최초였다.하지만 2026시즌에는 폰세와 와이스가 모두 메이저리그에 입성하며 팀을 떠났고, 윌켈 에르난데스, 오웬 화이트, 브루스 짐머맨 등 새로운 외국인 투수들의 부상과 부진, 국내 선발진의 핵심인 문동주와 엄상백의 시즌 아웃 등 각종 악재가 겹치면서 1년 만에 마운드가 붕괴됐다. 한화는 막대한 투자에도 불구하고 고비마다 투수력이 발목을 잡으며 결국 9위로 추락하여 가을야구 진출조차 실패하는 수모를 당했다.류지현 신임감독 체제로 새롭게 정비된 2027시즌, 한화의 반등도 결국 마운드에 달렸다. 구상대로라면 한화는 왓슨-숄튼스-류현진-왕옌청으로 이어지는 탄탄한 1-4선발을 구축하게 된다. 여기에서 황준서, 정우주, 강건우 등 젊은 투수들이 5선발 경쟁을 펼치고, 내년 시즌 후반기 복귀가 예상되는 문동주와 엄상백까지 정상적으로 가세한다면 다시 강력한 마운드를 구축할수 있다. 한화가 과연 올해의 시행착오를 딛고 내년 '투수왕국'으로 다시 부활할수 있을까.