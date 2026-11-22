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21일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회 남자 1500m 결승에서 가장 먼저 결승선을 넘어선 신동민(왼쪽 두 번째)이 포효하고 있다.박장식
남자 쇼트트랙 신동민이 꿈에 그리던 국제 대회 개인전 메달을 '금빛'으로 품에 안았다. 그간 계주 메달이 있었지만 개인전 메달이 없었던 신동민은 홈 팬들의 응원 속에서 생애 첫 월드투어 금메달을 따냈다.
신동민은 21일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회 남자 1500m에서 정상에 올랐다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 남자 계주 은메달을 따는 등 계주에서는 여러 대회에서 정상에 올랐던 신동민이었지만, 그간 유독 개인전 메달과는 인연이 없었다.
가족들은 물론 친구 앞에서 당당하게 생애 첫 금메달을 따낸 신동민은 "생애 첫 개인전 메달 기회를 홈에서 잡을 수 있어서 너무 기쁘다"며, "가족은 물론 친한 친구들도 경기장에 함께 했었기에 멋진 모습을 꼭 보여주고 싶었다"고 웃었다.
태극기 물결 속 생애 첫 금메달
지난 2차 대회에서 생애 첫 월드투어에서의 개인전 메달을 딸 수 있었던 기회를 잡았지만, 4위를 기록하며 아쉽게 기회를 놓쳤던 신동민. 가족과 친구들이 보는 가운데에서 열린 3차 대회에서는 신동민이 모든 힘을 이끌어내며 생애 첫 국제대회 개인전 메달을 금메달로 장식하는 이변을 만들었다.
신동민은 준결승에서 잠시 최하위에 처지기도 했지만, 중후반 아웃코스 돌파에 나서며 1위까지 오르는 추월을 선보이며 이번 시즌 남다른 면모를 어김없이 보여줬다. 신동빈은 마지막 바퀴까지 1위 자리를 지켜내며 2분 19초 983으로 결승에 진출했다.
결승에서는 지난 세계선수권 1500m 챔피언을 기록했던 임종언과 함께 나선 신동민. 신동민은 초반 레이스에서 중위권을 지켜내며 달려나갔다. 상대의 추월과 접촉 시도에도 계속해서 자리를 지켰던 신동민은 마지막 네 바퀴를 남기고 아웃코스 추월에 나서며 1위 자리에 올라섰다.
신동민은 마지막 두 바퀴째에서 캐나다의 펠릭스 루셀의 추격을 뿌리치고, 마지막 바퀴에서는 등 뒤까지 쫓아온 네덜란드의 옌스 반트바우트의 역전을 허용치 않으며 1등으로 결승선을 통과하는 데 성공했다. 신동민의 기록은 2분 28초 528. 옌스 반트바우트와는 0.006초 차이로 따낸 생애 첫 개인전 금메달이었다.
신동민은 결승선을 넘은 순간 크게 포효하는 세리머니를 하며 자신의 첫 우승을 자축했다. 함께 경쟁한 임종언은 2분 28초 696의 성적으로 0.096초 차이로 4위를 기록했지만, 두 선수는 함께 치른 남자 5000m 계주 준결승에서 1위를 기록하며 결승에 진출, 22일 저녁 펼쳐지는 결승에서 '금빛 합주'에 나선다.