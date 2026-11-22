박장식

큰사진보기 ▲21일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회에서 생애 첫 개인전 금메달을 따낸 신동민. 박장식

"최민정 누나, 내가 은퇴할 때까지 은퇴 못해"



경기 후 만난 신동민은 "금메달 뿐만 아니라 개인전 메달 자체가 없었는데, 그 기회를 홈에서 잡을 수 있어서 너무 특별하다. 홈 팬 여러분이 많이 와주시고, 나를 응원하러 와준 친구들이 있었기에 가능했던 일 같다"면서, "지금까지 땄던 메달이 단체전 메달이었다. 다 같이 너무 힘들게 이루었던 성적이라 너무 소중하고 중요하지만, 개인전 메달은 또 새롭더라"며 남다른 소회를 밝혔다.



"지난 2차 때는 첫 포디움 기회였어서 긴장을 하지 않는 성격인데도 불구하고 긴장이 많이 되었다. 그 아쉬움을 토대로 홈에서는 더 잘 하고 싶었다"는 신동민은 "많은 팬 여러분의 응원을 받아서 힘도 났고, 초대한 친한 친구들도 많았다. 그래서 꼭 멋있는 모습을 보여주고 싶었는데, 그래서 더 편안한 기분으로 경기할 수 있어서 금메달을 따낸 것 같다"고 고마움을 드러냈다.



그간 남자 쇼트트랙 대표팀은 1·2차 월드 투어 성적이 좋지만은 않았다. 그런 가운데 신동민이 아쉬움의 물꼬를 트는 금메달을 따내며 개인에게도, 이번 시즌 남자 대표팀에도 좋은 신호를 줬다. 신동민은 "내가 가장 좋은 성적으로 시작을 했지만, 나보다 더 뛰어나고 잘 타는 형과 동생이 많다. 모두 열심히 준비하고 있다"며, "조금만 기다려주시면 멋진 모습 보여주겠다"고 말했다.



올 시즌을 끝으로 국가대표 은퇴를 선언한 최민정은 앞서 1000m에서 금메달을 따내는 등 여전한 기량을 보여주고 있다. '은퇴 선언이 아쉽지 않느냐'는 질문에 신동민은 "내가 은퇴할 때까지 은퇴를 못 할 예정이기 때문에 잘 잡고 있겠다. 설령 은퇴한다고 하면 내가 귀찮게 하려고 한다"고 말했다.



신동민은 "물론 민정이 누나의 개인적인 일이고 생각이기 때문에 우리가 무어라 할 수는 없겠지만, 같이 훈련하면 너무 보고 느끼는 것이 많다"면서, "주장으로서도 팀을 잘 이끌어 주는, 존재만으로도 힘이 많이 되는 정신적 지주이기에 알프스 올림픽, 그 이후까지 함께 하고 싶다"고 바랐다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 21일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회에서 생애 첫 개인전 금메달을 따낸 신동민.경기 후 만난 신동민은 "금메달 뿐만 아니라 개인전 메달 자체가 없었는데, 그 기회를 홈에서 잡을 수 있어서 너무 특별하다. 홈 팬 여러분이 많이 와주시고, 나를 응원하러 와준 친구들이 있었기에 가능했던 일 같다"면서, "지금까지 땄던 메달이 단체전 메달이었다. 다 같이 너무 힘들게 이루었던 성적이라 너무 소중하고 중요하지만, 개인전 메달은 또 새롭더라"며 남다른 소회를 밝혔다."지난 2차 때는 첫 포디움 기회였어서 긴장을 하지 않는 성격인데도 불구하고 긴장이 많이 되었다. 그 아쉬움을 토대로 홈에서는 더 잘 하고 싶었다"는 신동민은 "많은 팬 여러분의 응원을 받아서 힘도 났고, 초대한 친한 친구들도 많았다. 그래서 꼭 멋있는 모습을 보여주고 싶었는데, 그래서 더 편안한 기분으로 경기할 수 있어서 금메달을 따낸 것 같다"고 고마움을 드러냈다.그간 남자 쇼트트랙 대표팀은 1·2차 월드 투어 성적이 좋지만은 않았다. 그런 가운데 신동민이 아쉬움의 물꼬를 트는 금메달을 따내며 개인에게도, 이번 시즌 남자 대표팀에도 좋은 신호를 줬다. 신동민은 "내가 가장 좋은 성적으로 시작을 했지만, 나보다 더 뛰어나고 잘 타는 형과 동생이 많다. 모두 열심히 준비하고 있다"며, "조금만 기다려주시면 멋진 모습 보여주겠다"고 말했다.올 시즌을 끝으로 국가대표 은퇴를 선언한 최민정은 앞서 1000m에서 금메달을 따내는 등 여전한 기량을 보여주고 있다. '은퇴 선언이 아쉽지 않느냐'는 질문에 신동민은 "내가 은퇴할 때까지 은퇴를 못 할 예정이기 때문에 잘 잡고 있겠다. 설령 은퇴한다고 하면 내가 귀찮게 하려고 한다"고 말했다.신동민은 "물론 민정이 누나의 개인적인 일이고 생각이기 때문에 우리가 무어라 할 수는 없겠지만, 같이 훈련하면 너무 보고 느끼는 것이 많다"면서, "주장으로서도 팀을 잘 이끌어 주는, 존재만으로도 힘이 많이 되는 정신적 지주이기에 알프스 올림픽, 그 이후까지 함께 하고 싶다"고 바랐다. 신동민 쇼트트랙 쇼트트랙월드투어 금메달 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 안방 '금빛 질주' 최민정 "엄청난 환호성, 응원 덕분"

21일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회 남자 1500m 결승에서 가장 먼저 결승선을 넘어선 신동민(왼쪽 두 번째)이 포효하고 있다.남자 쇼트트랙 신동민이 꿈에 그리던 국제 대회 개인전 메달을 '금빛'으로 품에 안았다. 그간 계주 메달이 있었지만 개인전 메달이 없었던 신동민은 홈 팬들의 응원 속에서 생애 첫 월드투어 금메달을 따냈다.신동민은 21일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회 남자 1500m에서 정상에 올랐다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 남자 계주 은메달을 따는 등 계주에서는 여러 대회에서 정상에 올랐던 신동민이었지만, 그간 유독 개인전 메달과는 인연이 없었다.가족들은 물론 친구 앞에서 당당하게 생애 첫 금메달을 따낸 신동민은 "생애 첫 개인전 메달 기회를 홈에서 잡을 수 있어서 너무 기쁘다"며, "가족은 물론 친한 친구들도 경기장에 함께 했었기에 멋진 모습을 꼭 보여주고 싶었다"고 웃었다.지난 2차 대회에서 생애 첫 월드투어에서의 개인전 메달을 딸 수 있었던 기회를 잡았지만, 4위를 기록하며 아쉽게 기회를 놓쳤던 신동민. 가족과 친구들이 보는 가운데에서 열린 3차 대회에서는 신동민이 모든 힘을 이끌어내며 생애 첫 국제대회 개인전 메달을 금메달로 장식하는 이변을 만들었다.신동민은 준결승에서 잠시 최하위에 처지기도 했지만, 중후반 아웃코스 돌파에 나서며 1위까지 오르는 추월을 선보이며 이번 시즌 남다른 면모를 어김없이 보여줬다. 신동빈은 마지막 바퀴까지 1위 자리를 지켜내며 2분 19초 983으로 결승에 진출했다.결승에서는 지난 세계선수권 1500m 챔피언을 기록했던 임종언과 함께 나선 신동민. 신동민은 초반 레이스에서 중위권을 지켜내며 달려나갔다. 상대의 추월과 접촉 시도에도 계속해서 자리를 지켰던 신동민은 마지막 네 바퀴를 남기고 아웃코스 추월에 나서며 1위 자리에 올라섰다.신동민은 마지막 두 바퀴째에서 캐나다의 펠릭스 루셀의 추격을 뿌리치고, 마지막 바퀴에서는 등 뒤까지 쫓아온 네덜란드의 옌스 반트바우트의 역전을 허용치 않으며 1등으로 결승선을 통과하는 데 성공했다. 신동민의 기록은 2분 28초 528. 옌스 반트바우트와는 0.006초 차이로 따낸 생애 첫 개인전 금메달이었다.신동민은 결승선을 넘은 순간 크게 포효하는 세리머니를 하며 자신의 첫 우승을 자축했다. 함께 경쟁한 임종언은 2분 28초 696의 성적으로 0.096초 차이로 4위를 기록했지만, 두 선수는 함께 치른 남자 5000m 계주 준결승에서 1위를 기록하며 결승에 진출, 22일 저녁 펼쳐지는 결승에서 '금빛 합주'에 나선다.