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SBS 금토드라마 '굿파트너2'SBS
시즌2는 이혼 사건을 통쾌하게 해결하는 전작의 핵심 재미를 유지하면서, 차은경과 강혜성의 세대·경력 차이, 박태수와의 경쟁, 강혜성 가족의 사연을 새로운 동력으로 삼았다.
1회에서는 아내의 외도를 주장하며 눈물을 흘리던 원고 서지훈(윤박 분)이 오히려 먼저 외도를 저지르고 아내에게 '오픈 메리지' 약정서까지 강요했다는 반전이 드러나며 충격을 안겼다.
2회에서는 도박·폭행·마약이 얽힌 이혼 분쟁이 펼쳐졌다. 증여받은 재산은 분할이 어렵다는 법적 한계를 짚는 한편, 고소와 고발의 법적 차이를 활용해 상대의 약점을 파고드는 전개로 법정 드라마 특유의 쾌감을 끌어올렸다. 막장극 뿐만 아니라 현실에서도 벌어지는 상상 초월의 사건들이 이번에도 몰입도를 높였다.
여기에 자신과 아버지를 버린 친모의 재등장은 강혜성이 이혼에 진심인 이유와 리봄을 선택한 속내를 드러내며 궁금증을 더했다. 이를 통해 <굿파트너2>는 단순한 이혼 드라마의 틀을 뛰어넘어, 가족의 상처와 회복을 함께 들여다보는 이야기로 확장될 여지를 열었다.
새 인물들이 만드는 활력과 긴장감