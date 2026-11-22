▲SBS 금토드라마 '굿파트너2' SBS

무엇보다 장나라의 존재감은 시즌1과 시즌2를 안정적으로 잇는 핵심 축이다. 리봄의 대표 변호사로 돌아온 차은경은 사건마다 핵심을 꿰뚫는 판단력과 의뢰인을 향한 책임감을 보여준다. 장나라는 단호한 말투와 절제된 표정으로, 감정에 휩쓸리지 않는 냉정함과 당사자의 상처를 헤아리는 시선을 함께 지닌 인물을 설득력 있게 그려낸다.



그렇다고 장나라가 차은경을 '센캐'에만 가두는 것은 아니다. 노련한 법조인의 직감으로 강혜성의 능력을 알아본 뒤 "완전 이혼 재질이잖아? 찾았다"며 웃는 장면에선 특유의 능청스러운 코믹 연기로 극의 온도를 단숨에 끌어올린다. 냉철함과 유머를 오가는 완급 조절은 시즌1보다 한층 여유로워졌다.



현직 이혼 전문 변호사인 최유나 작가의 실제 경험을 옮겨 온 에피소드는 이번 시즌에서도 강렬한 도파민과 몰입감을 선사한다. 전작의 흥행 공식을 단순히 반복하기보다 익숙한 재미 위에 신규 캐릭터들과의 대립과 협업을 더해 이야기의 폭을 넓힌 점이 돋보인다.



이혼을 바라보는 사람들의 현실적 관심, 흥미진진한 법정 다툼, 그리고 장나라·김혜윤·박해진으로 이어지는 배우들의 호연이 조화를 이루며 <굿파트너2>는 첫 주부터 강한 인상을 남겼다. 소재가 안기는 씁쓸한 현실감과 해결 과정에서 터지는 사이다 같은 쾌감, 그 속에서 빚어지는 인물들의 호흡이 앞으로 어떤 공감과 여운을 남길지 주목된다. 차은경과 강혜성이 진짜 "좋은" 파트너가 되는 여정은 이제 막 시작됐다.

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