수원 삼성이 3년 만에 K리그2 정상에 올랐다. 2023년 구단 사상 첫 강등 이후 승격에 이어 우승까지 확정하며 명가 재건의 발판을 마련했다.이정효 감독이 이끄는 수원은 21일 수원월드컵경기장에서 열린 2026 하나은행 K리그2 33라운드 홈 경기에서 경남FC를 3대1로 꺾었다. 수원은 이날 승리로 21승 6무 4패(승점 69)를 기록, 남은 최종전 결과와 관계없이 K리그2 우승을 확정했다. 앞서 지난 8일 K리그1 승격을 확정한 데 이어 우승컵까지 품에 안았다.1995년 창단해 K리그1 4회, 코리아컵 5회 우승을 차지한 수원의 1부 리그 복귀는 단순히 감독 한 명의 용병술이 아닌, 구단의 전력 보강과 전술적 체질 개선이 맞물린 결과다.수원은 2부 리그 강등 직후인 2024년 정규리그 6위에 그쳤고, 2025년에는 2위를 기록한 뒤 승강 플레이오프에서 제주에 패해 승격에 실패했다.2025년 수원은 정규리그 39경기에서 76골을 넣어 리그 최다 득점을 기록했다. 경기당 평균 1.95골이었다. 그러나 실점이 50골(경기당 1.28실점)에 달했다. 공격 지표는 리그 최상위권이었으나, 수비 불안으로 인해 득점의 이점을 지키지 못하는 경기가 반복됐다. 결국 승강 플레이오프에서도 수비 실책과 퇴장이 이어지며 1·2차전 합계 0대3으로 패했다. 화력에만 의존하는 전술로는 승격을 달성하기 어렵다는 점이 수치로 입증된 시즌이었다.지난해 12월 부임한 이정효 감독은 기존의 공격적인 축구를 유지하면서도 공수 균형을 강화하는 데 중점을 뒀다. 특히 중원 선수들의 위치 선정과 빌드업 과정에서의 패스 연결, 공을 잃었을 때의 수비 전환 등 팀 단위의 조직적인 움직임을 체계화했다.구단 역시 이에 맞춰 전력을 재편했다. 중원에는 정호연과 고승범을, 수비진에는 홍정호와 김준홍(골키퍼)을 영입해 후방 안정성을 높였다. 공격진에는 헤이스와 페신을 더해 득점 루트를 다변화했다.전술 변화와 전력 보강의 결과는 수비 지표 개선으로 나타났다. 올 시즌 수원은 31경기에서 55득점 26실점을 기록 중이다. 경기당 득점(1.77골)은 작년 대비 소폭 감소했으나, 경기당 실점은 1.28골에서 0.84골로 약 35% 줄었다. 수비가 안정되자 1골 차 승부에서의 승률이 높아졌다. 7월 안산전 패배 이후 구단 정규리그 최다 연승 신기록인 7연승을 포함해 15경기 연속 무패 행진을 기록한 것이 조기 우승의 결정적 원동력이 됐다.주전 선수들의 부상 공백을 대체 선수들이 메우며 성적을 유지한 점도 특정 선수에 대한 의존도를 낮췄음을 시사한다.수원의 승격은 구단 내부의 성과를 넘어 K리그 전체의 비즈니스 측면에서도 주요한 변수다. 수원은 2부 리그 강등 이후에도 기존의 관중 동원력을 유지했다. 2025년 홈 경기 평균 관중은 1만 2048명이었고, 올 시즌에는 평균 1만 6000명 수준으로 증가했다. 지난 2월 서울 이랜드와의 개막전에는 2만 4071명이 입장해 K리그2 단일 경기 최다 관중 기록을 세웠다.두터운 팬덤을 보유한 수원이 1부 리그로 복귀함에 따라, 2023년 이후 중단됐던 FC서울과의 '슈퍼매치'가 내년 시즌 재개된다. 한국프로축구연맹과 각 구단 입장에서는 관중 수익과 중계권 등 리그 흥행 지표를 끌어올릴 수 있는 핵심 카드를 회복한 셈이다.우승을 달성했지만, 구단 내부는 신중한 태도를 유지하고 있다. 이 감독은 경남전 종료 후 "내년 1부 리그에서 우리는 14위부터 시작한다는 마음가짐을 가져야 한다"고 밝혔다. K리그2에서의 전술적 성공이 K리그1의 높은 압박 강도와 템포에서도 통할지는 별개의 문제라는 판단이다.실제로 이 감독은 승리 직후에도 경기 후반의 집중력 저하, 교체 선수 투입 이후의 빌드업 완성도 부족, 그리고 시즌 전 목표였던 '20실점 이하' 미달성 등을 과제로 지적했다. 수원이 과거 명문 구단으로서의 지위를 온전히 회복하기 위해서는, 단순한 1부 리그 잔류를 넘어 체계적인 선수단 구성과 일관된 전술 운영 능력을 K리그1 무대에서 다시 한번 입증해야 한다.